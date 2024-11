Bolečine v Ahilovi tetivi: vzroki, zdravljenje in napredna rehabilitacija

Kako lahko tetivo učinkovito zdravimo, da jo okrepimo in omogočimo njeno popolno obnovo?

Ahilova tetiva – najmočnejša in najdebelejša tetiva v našem telesu – igra ključno vlogo pri vsakem koraku, skoku in teku. Brez nje bi bila vsakodnevna gibanja, kot so hoja po stopnicah, tek ali zgolj stoja na prstih, skoraj nemogoča. Ko pa tetivo prizadene bolečina, lahko ta preprosta gibanja hitro postanejo boleč in izčrpavajoč izziv.

Neznosna bolečina v Ahilovi tetivi ne prizadene le športnikov, ki jo obremenjujejo z intenzivnimi aktivnostmi, temveč tudi ljudi z običajnim življenjskim slogom. Preobremenitev, nepravilna tehnika gibanja, napačna obutev ali pomanjkanje pravilnega raztezanja – vse to so pogosti vzroki, ki vodijo v vnetje ali poškodbo te tetive.

V tem članku bomo podrobno raziskali ključne dejavnike, ki prispevajo k bolečinam v Ahilovi tetivi, predstavili praktične nasvete za lajšanje težav in napredne metode rehabilitacije, ki omogočajo hitro in varno vrnitev v aktivno življenje brez ponavljajočih se poškodb.

FOTO: Medicofit

Kaj povzroča bolečine v Ahilovi tetivi

Eden najpogostejših vzrokov za neznosne bolečine je tendinitis ali tendinopatija, ki se razvije zaradi dolgotrajne preobremenitve. Ruptura Ahilove tetive se lahko pojavi nenadoma, še posebej pri rekreativnih športnikih, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, kot so tek, košarka, nogomet ali tenis, kjer so potrebne hitre spremembe smeri in pospeški.

Ali ste vedeli? Poškodba tetive ni omejena zgolj na športnike, saj jo lahko povzročijo tudi biomehanske težave stopala ali starostne spremembe v strukturi tetive.

Dejavniki tveganja za poškodbe:

pomanjkanje moči in prožnosti v mišicah meč, predvsem v mišicah gastrocnemius in soleus,

v mišicah meč, predvsem v mišicah gastrocnemius in soleus, biomehanske nepravilnosti stopala, kot so visok stopalni lok, pronacija stopala ali tibialna vara (nenormalna ukrivljenost golenice),

stopala, kot so visok stopalni lok, pronacija stopala ali tibialna vara (nenormalna ukrivljenost golenice), čezmerna obremenitev zaradi nenadnega povečanja intenzivnosti vadbe ali nezadostnega počitka med vadbenimi cikli,

zaradi nenadnega povečanja intenzivnosti vadbe ali nezadostnega počitka med vadbenimi cikli, starostne spremembe, ki zmanjšujejo prožnost tetive in njeno odpornost proti obremenitvam.

Bolečino v Ahilovi tetivi pogosto spremljajo različni simptomi, ki se lahko razlikujejo glede na resnost poškodbe. Najbolj očiten znak je ostra ali pekoča bolečina, ki se pojavi v zadnjem delu gležnja ali nad peto, še posebej ob gibanju, kot so hoja, tek ali skakanje.

Pri hujših poškodbah je prisotna tudi jutranja okorelost, ki se postopoma umirja s premikanjem, a se ob večjih obremenitvah znova poslabša. Pogosto opazimo oteklino in občutljivost na pritisk vzdolž tetive, včasih pa tudi rdečico ali toplejšo kožo na prizadetem mestu. V kroničnih primerih lahko pride do zadebelitve tetive, kar kaže na dolgotrajno vnetje in potrebo po temeljitem zdravljenju.

FOTO: Medicofit

Kako prepoznamo poškodbo Ahilove tetive

Ali ste vedeli, da je kar v 20 % primerov poškodba Ahilove tetive napačno diagnosticirana kot zvin gležnja, kar lahko podaljša zdravljenje in poslabša poškodbo?

Za natančno diagnozo poškodbe Ahilove tetive je treba tako opraviti več specifičnih kliničnih testov, ki pomagajo ugotoviti stopnjo poškodbe in funkcionalne omejitve vsakega posameznika individualno:

Thompsonov test : s stiskanjem meč opazujemo gibanje stopala. Če plantarna fleksija stopala ni prisotna, to nakazuje na popolno rupturo tetive.

: s stiskanjem meč opazujemo gibanje stopala. Če plantarna fleksija stopala ni prisotna, to nakazuje na popolno rupturo tetive. Število dvigov na prste : pacienti z delno rupturo ali tendinopatijo pogosto niso sposobni izvesti več ponovitev dvigov na prste z obremenitvijo na eni nogi. To testiranje vključuje oceno moči in vzdržljivosti mišic meč.

: pacienti z delno rupturo ali tendinopatijo pogosto niso sposobni izvesti več ponovitev dvigov na prste z obremenitvijo na eni nogi. To testiranje vključuje oceno moči in vzdržljivosti mišic meč. Izometrična kontrakcija : pri ocenjevanju stanja Ahilove tetive je pomembno preveriti izometrično kontrakcijo mečnih mišic. Pri tem testu pacienta prosimo, da proti uporu izvede plantarni gib stopala. Zmanjšana moč ali bolečina sta indikacija za tendinopatijo ali drugo poškodbo tetive.

: pri ocenjevanju stanja Ahilove tetive je pomembno preveriti izometrično kontrakcijo mečnih mišic. Pri tem testu pacienta prosimo, da proti uporu izvede plantarni gib stopala. Zmanjšana moč ali bolečina sta indikacija za tendinopatijo ali drugo poškodbo tetive. Položaj s pokrčenim kolenom: poseben poudarek je potreben tudi ocenjevanju mišice soleus, ki sodeluje pri plantarni fleksiji s pokrčenim kolenom. Testiranje s pokrčenim kolenom omogoča izolacijo soleusa, kar je ključno pri ocenjevanju rehabilitacije, saj mišica igra pomembno vlogo pri stabilizaciji gležnja.

FOTO: Medicofit

Zdravljenje bolečin v Ahilovi tetivi

Konservativno zdravljenje je prva izbira pri obravnavi bolečin v Ahilovi tetivi, saj se v večini primerov izognemo operaciji. Vključuje več različnih metod:

Počitek in prilagoditev aktivnosti: bolnikom priporočamo zmanjšanje aktivnosti, ki povzročajo bolečino, ter prehod na dejavnosti, ki manj obremenjujejo tetivo, kot so plavanje ali kolesarjenje.

Terapije za lajšanje bolečin in vnetja:

Manualna terapija za sproščanje napetosti v tetivi in mišicah meč. Visokofrekvenčna elektrostimulacija HiTOP, terapija WINTECARE TECAR in visokoenergijski laser SUMMUS za zmanjšanje bolečin, izboljšanje cirkulacije in spodbujanje celjenja tkiv. Diamagnetoterapija PERISO, ki uporablja močna magnetna polja za pospeševanje regeneracije in zmanjšanje vnetja Ahilove tetive. Terapevtska vadba: ko se bolečina zmanjša, je nujna postopna obnova moči in stabilnosti z ustreznimi vajami. Pri tem so ključne ekscentrične vaje za meča, ki dokazano izboljšujejo strukturo tetive in njeno odpornost proti obremenitvam.

Ali ste vedeli, da nepravilna postavitev stopala, kot je visok stopalni lok ali pretirana pronacija, lahko znatno poveča tveganje za poškodbo Ahilove tetive?

FOTO: Medicofit

Napredna rehabilitacija Ahilove tetive

Ker Ahilova tetiva prejema omejeno količino krvi v predelu, ki je približno 2–6 cm nad petno kostjo, to povečuje verjetnost za nastanek poškodb na tem mestu. Po začetni fazi zdravljenja in zmanjšanju bolečine je tako treba nadaljevati z napredno rehabilitacijo, ki vključuje več komponent za popolno okrevanje Ahilove tetive:

Pliometrična vadba : ta tip vadbe vključuje eksplozivne gibe, kot so poskoki, ki pomagajo povečati moč tetive in njeno sposobnost absorbiranja sil. Pliometrične vaje so pomembne, ko se pacient začne vračati k športnim aktivnostim, saj omogočajo tetivi, da se prilagodi na nenadne obremenitve.

: ta tip vadbe vključuje eksplozivne gibe, kot so poskoki, ki pomagajo povečati moč tetive in njeno sposobnost absorbiranja sil. Pliometrične vaje so pomembne, ko se pacient začne vračati k športnim aktivnostim, saj omogočajo tetivi, da se prilagodi na nenadne obremenitve. Vadba pospeškov in zaustavljanj : pospeševanja in nenadna ustavljanja so ključne komponente mnogih športov. Te vaje pomagajo tetivi znova pridobiti odpornost proti hitrim spremembam hitrosti in smeri, kar zmanjšuje tveganje za ponovno poškodbo.

: pospeševanja in nenadna ustavljanja so ključne komponente mnogih športov. Te vaje pomagajo tetivi znova pridobiti odpornost proti hitrim spremembam hitrosti in smeri, kar zmanjšuje tveganje za ponovno poškodbo. Proprioceptivna vadba: pomembno je izboljšati občutek za položaj telesa (propriocepcijo), saj stabilnost gležnja igra ključno vlogo pri preprečevanju ponovitve poškodb. Proprioceptivna vadba vključuje vaje za ravnotežje in stabilnost, ki izboljšajo sposobnost telesa za prilagajanje na neravne površine in nenadne gibe.

Kirurško zdravljenje in dolgoročna rehabilitacija

Pri popolnih rupturah Ahilove tetive je včasih potrebna operacija, vendar je uspeh zdravljenja zelo odvisen od kakovostne rehabilitacije po posegu.

Kirurško zdravljenje omogoča hitro združitev pretrgane tetive, vendar je ključnega pomena, da se pacient postopoma vrača k obremenitvam z ustreznimi rehabilitacijskimi vajami, vključno z ekscentričnimi vajami, pliometrično vadbo, ter vajami za moč in stabilnost.

V Medicofit kliniki izvajajo celostno obravnavo, ki vključuje najsodobnejše metode zdravljenja in individualizirane vadbene programe, ki pacientom omogočajo uspešno in varno vrnitev k vsakodnevnim dejavnostim in športnim izzivom.

Neznosne bolečine v Ahilovi tetivi so resna težava, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja in športne aktivnosti. S pravočasno diagnozo, ustreznim konservativnim zdravljenjem in skrbno načrtovano rehabilitacijo lahko pacienti dosežejo popolno okrevanje.

