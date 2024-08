Bolečine v kolenu: kako lahko pomaga fizioterapevt

Kako se klinično kažejo bolečine v kolenu

Bolečina je definirana kot neprijeten telesni občutek, ki nastane zaradi bolezni ali poškodbe. Bolečine v kolenu lahko opišemo glede na:

lokacijo največje bolečine: površinsko nad ali za kolenom, globlje v kolenu, v več delih kolena ali noge,

površinsko nad ali za kolenom, globlje v kolenu, v več delih kolena ali noge, začetek bolečine: nenadno ali postopno, narašča ali popušča,

nenadno ali postopno, narašča ali popušča, izžarevanje: proti stopalu ali proti kolku,

proti stopalu ali proti kolku, časovni potek: zjutraj ali ponoči,

zjutraj ali ponoči, dejavnike, ki jo izboljšajo ali poslabšajo: upogibanje ali počitek.



Zakaj nastanejo bolečine v kolenu

Bolečine v kolenu najpogosteje nastanejo zaradi čezmerne uporabe kolenskega sklepa, vnetja ali poškodbe. Najpogostejši vzroki, ki privedejo do tega, so:

Tekaško koleno To je eno izmed najpogostejših stanj zaradi čezmerne uporabe kolena in se pojavi pri atletih na stezi. Najpogosteje ga zasledimo pri tekačih, pohodnikih in kolesarjih. Strokovno se mu reče tudi sindrom iliotibialnega trakta, saj dejavnosti, ki prisilijo nogo v notranje obračanje, povzročijo zategovanje iliotibialnega trakta in trenje na stegnenico, kar vodi v vnetje in poškodbo vezi.

Skakalno koleno Strokovno se imenuje tudi patelarna tendinopatija in nastane zaradi vnetja patelarnega ligamenta, ki povezuje pogačico z zgornjim delom golenice. Bolečina se pojavi pod kolenom, najpogosteje pri športih, ki imajo veliko doskokov z velikimi silami mišic iztegovalk kolena. Ti športi so odbojka, košarka, nogomet in rokomet.

Artritis Artritis je vnetje sklepov, ki lahko prizadene koleno. Kaže se z bolečinami, znaki vnetja, kot je oteklina, in okorelostjo. Najpogosteje se pojavi pri starejših od 50 let in pri ženskah. Obstajajo različne vrste artritisa, med drugim osteoartritis, revmatoidni artritis in posttravmatski artritis.

Raztrganine kolenskih vezi Sprednja križna vez ima ključno vlogo pri ohranjanju stabilnosti kolenskega sklepa in je ena od štirih sklepnih vezi, ki omogočajo pravilno gibanje v kolenskem sklepu. Raztrganina sprednje križne vezi je najpogostejša poškodba pri odraslih med 20. in 29. letom starosti. Najpogosteje se poškoduje pri športih, pri katerih so hitre spremembe smeri gibanja, obračanje preko noge in kontaktni udarci. Poškodovanec sliši značilen »pok« v kolenu, ki mu sledi nestabilnost kolena in občutek plavanja, nihanja kolena, ki ga spremlja bolečina.

Raztrganine meniskusa Meniskus je vezivno-hrustančni disk, katerega naloga je predvsem ublažitev trenja v kolenskem sklepu. Meniskus je najpogosteje poškodovan del kolena. Do poškodbe meniskusa pride zaradi delovanja rotacijskih ali strižnih sil. To se najpogosteje zgodi ob klečanju, delanju počepov, dvigovanju ali prenašanju težkih uteži, opravljanju aktivnosti, ki zahtevajo hitro pospeševanje, zaviranje, spremembo smeri in skakanje, na primer pri košarki, nogometu in smučanju. Lahko pa se poškoduje tudi ob degenerativnih spremembah kolena, kot je osteoartritis.

FOTO: NYD klinika

Kako poteka zdravljenje bolečin v kolenu

Metoda zdravljenja bolečine v kolenu bo odvisna od vzroka, ki bolečino povzroča, in od intenzivnosti bolečine. V sklopu zdravljenja se lahko uporabljajo metoda RICE, protibolečinska zdravila (nesteroidna protivnetna zdravila) ali injekcije kortikosteroidov, opornice za kolena, operativno zdravljenje (artroskopija) in fizioterapija.

Kako vam lahko pri obravnavi bolečin v kolenu pomagajo fizioterapevti v Kliniki NYD

Bolečine v kolenu so pogosta težava, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja in vsakodnevne aktivnosti. Fizioterapija ponuja celovit pristop k zdravljenju, ki vključuje različne tehnike za zmanjšanje bolečin, izboljšanje gibljivosti in krepitev mišic. Z ustrezno obravnavo je mogoče doseči dolgotrajno olajšanje in boljšo funkcionalnost kolena.

Fizioterapevtski diagnostični pregled

Fizioterapevtski pregled kolena se začne z natančno anamnezo, pri čemer terapevt zbere podatke o naravi in trajanju bolečine, preteklih poškodbah, stopnji aktivnosti in dejavnikih, ki vplivajo na simptome. Ta uvodna faza omogoča terapevtu, da dobi vpogled v specifične težave pacienta in oblikuje osnovo za nadaljnji klinični pregled.

Sledi klinični pregled, s katerim terapevt oceni funkcionalnost kolena. Pregled vključuje oceno drže, hoje in analizo obsega gibljivosti sklepa. Terapevt preveri mišično moč in stabilnost kolena z uporabo posebnih ortopedskih testov, ki pomagajo odkriti morebitne poškodbe vezi, meniskusov ali drugih struktur.

Na podlagi rezultatov anamneze in kliničnega pregleda fizioterapevt oblikuje individualiziran načrt zdravljenja. Cilj je obvladovanje bolečine, izboljšanje gibljivosti in krepitev mišic. Terapevt se osredotoča na odpravljanje vzroka težav in preprečevanje ponovnih poškodb, kar omogoča učinkovito in dolgotrajno izboljšanje stanja kolena.

FOTO: NYD klinika

Akutna faza rehabilitacije

Ko pacient v akutni fazi pride s hudimi bolečinami v kolenu, rehabilitacija temelji na zmanjšanju simptomov in preprečevanju poslabšanja stanja. To vključuje pristope za zmanjšanje bolečin in vaje za ohranjanje ali izboljšanje obsega gibljivosti kolena in mišične moči.

V NYD kliniki se za zdravljenje bolečin v kolenu izvajajo:

Manualna terapija : s pomočjo različnih tehnik, kot so sklepna mobilizacija, prečnofrikcijska masaža, trigger point terapija, miofascialno sproščanje, uporaba ventuz, pripomočkov IASTM in drugih pristopov zmanjšujemo napetost, izboljšujemo gibljivost in s tem lajšamo bolečino v kolenu.

: s pomočjo različnih tehnik, kot so sklepna mobilizacija, prečnofrikcijska masaža, trigger point terapija, miofascialno sproščanje, uporaba ventuz, pripomočkov IASTM in drugih pristopov zmanjšujemo napetost, izboljšujemo gibljivost in s tem lajšamo bolečino v kolenu. Kinezioterapija : prilagojene terapevtske vaje izboljšujejo mobilnost in gibljivost kolena, krepilne vaje pa izboljšujejo stabilnost in funkcionalnost kolena.

: prilagojene terapevtske vaje izboljšujejo mobilnost in gibljivost kolena, krepilne vaje pa izboljšujejo stabilnost in funkcionalnost kolena. Tecar terapija : s pomočjo visokofrekvenčnega toka spodbujamo prekrvitev, pospešujemo regeneracijo tkiv in zmanjšujemo bolečino.

: s pomočjo visokofrekvenčnega toka spodbujamo prekrvitev, pospešujemo regeneracijo tkiv in zmanjšujemo bolečino. Terapija z udarnimi globinskimi valovi : pulzni (visokoenergijski) udarni valovi zmanjšujejo kronične bolečine in spodbujajo celjenje poškodovanih tkiv.

: pulzni (visokoenergijski) udarni valovi zmanjšujejo kronične bolečine in spodbujajo celjenje poškodovanih tkiv. Terapija z visokointenzivnim laserjem : laser lajša bolečino, zmanjšuje vnetje in spodbuja regeneracijo na celični ravni.

: laser lajša bolečino, zmanjšuje vnetje in spodbuja regeneracijo na celični ravni. Kineziološki trakovi (kinesiotaping) : posebni elastični trakovi podpirajo mišice in sklepe, izboljšujejo stabilnost in zmanjšujejo bolečino.

: posebni elastični trakovi podpirajo mišice in sklepe, izboljšujejo stabilnost in zmanjšujejo bolečino. Edukacija in svetovanje: pacienti pridobijo znanje o pravilnih gibih, obremenitvah in vajah, ki pomagajo preprečiti ponovne poškodbe in olajšajo vsakodnevno gibanje.



Kronična faza rehabilitacije

V kronični fazi zdravljenja kolena je rehabilitacija osredotočena na dolgoročno obvladovanje simptomov in preprečevanje nadaljnjih težav. Ker kronične bolečine pogosto izhajajo iz dolgotrajnih obremenitev, degenerativnih sprememb ali nezadostne rehabilitacije po prejšnjih poškodbah, je cilj te faze povrniti in ohranjati optimalno funkcionalnost kolena.

Terapija se osredotoča na izboljšanje mišične moči, stabilnosti in gibljivosti, da se zmanjša obremenitev sklepa in izboljša vsakodnevno delovanje. Vaje za krepitev so bolj intenzivne in natančno usmerjene v obnovitev mišične mase in stabilnosti sklepa. Poleg tega je ključno izobraževanje pacienta o pravilnih gibalnih vzorcih in obvladovanju obremenitev, da se prepreči ponovna poškodba ali poslabšanje stanja.

Fizioterapevtski postopki v tej fazi vključujejo nadaljnjo podporo tkivni regeneraciji, lajšanje preostalih bolečin in zmanjšanje vnetja, pri čemer se pogosto uporabljajo kombinirane tehnike za dosego celovitega in trajnega izboljšanja stanja kolena.

Naročnik oglasne vsebine je NYD klinika