Čas je za nove talente! Prijavite se

Prihaja že 12. sezona natečaja Mladi upi in tudi tokrat boste v ospredju mladi: predstavite svoje talente in veščine ter se potegujte za privlačno finančno podporo, ki jo bo prispeval zavod Zavarovalnice Triglav.

Na ta način boste lažje trenirali svoje veščine in si olajšali pot za dosego svojih ciljev. Glavni namen projekta je namreč podpora mladim, ki se šele vzpenjajo in nimajo dovolj sredstev, da bi si zagotovili ustrezno šolanje ali trening, ki bi jim pomagal izpiliti sposobnosti.

Spopadanje z visokimi stroški razvoja talenta je izziv, ki pogosto bremeni družine mladih nadarjencev. Same morajo kriti stroške šolnin, vadnin, opreme in udeležb na tekmovanjih, kar lahko znaša več tisoč ali celo deset tisoč evrov letno. Dodatna finančna pomoč je zato ključna, da se mladi lahko razvijajo brez prevelikega bremena.

Nakup nove opreme, dodatne ure treninga, šolnine za želeni študijski program ali treningi v tujini – vse to pomembno prispeva k izpopolnjevanju talentov in nadgradnji veščin, a pogosto prinaša visoke stroške. Prav zato natečaj Mladi upi 2024 ponuja priložnost, da storite prvi korak in si zagotovite finančno podporo za uresničitev ciljev.

Kdo se lahko prijavi na razpis

Projekt Mladi upi je namenjen mladim športnikom in parašportnikom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate, mladim umetnikom, ki kažejo nadpovprečno nadarjenost, ter mladim znanstvenikom, ki razvijajo prodorne zamisli ali so njihovi avtorji. Prijavijo se lahko mladi, stari od 16 do 20 let (šport, parašport in umetnost) ter od 17 do 21 let (znanost).

Zavarovalnica Triglav prek zavoda Vse bo v redu tako že 12. leto zagotavlja nove priložnosti za številne naše mlade talente: od leta 2013 so skupno 142 mladim upom namenili že kar 561.000 EUR podpore in tudi letos je v skladu za razvoj mladih talentov predvidenih vsaj 60.000 EUR. Priložnost, ki je nikakor ne smete zamuditi!

Prijavite se na razpis in si omogočite lažjo pot za doseganje vrhunskih rezultatov. Postanite 12. generacija Mladih upov Slovenije!

Spoznajte Mlade upe 2023

Natečaj Mladi upi ima res bogato in uspešno zgodovino, na razpis so se med drugim prijavili tudi Tim Gajser, Janja Garnbret, Štefan Hadalin, Timi Zajc, Kaja Kajzer in Laura Unuk. Njihove zgodbe so nedvomno pravi vir navdiha za številne mlade, ki zasledujejo svoje cilje.

Za navdih vam predstavljamo finaliste generacije 2023, ki blestijo na različnih področjih:

Peter Andolšek je lani postal prvi Slovenec, ki je osvojil tri zlate medalje na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Njegovo zanimanje za astronomijo ga vodi na študij na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer želi raziskovati napovedno moč fizike in njen matematični vidik.

Maksim Gal Šehić, saksofonist, je svojo glasbeno pot začel pri sedmih letih, danes pa je ponosen prejemnik Škerjančeve nagrade. Želi nadaljevati študij na pariškem ali bruseljskem konservatoriju ter postati pedagog in koncertni saksofonist, da bi navduševal mlade talente.

Nuška Gujt, balerina, se izobražuje na dunajski baletni akademiji in se ponaša z mnogimi priznanji, vključno s 1. nagrado grand prix Vienna. Njena želja je, da bi balet postal njen poklic, saj si želi nastopati na svetovnih odrih in prispevati svoj pečat k baletu.

Deny Vogrin se s harmoniko ukvarja že 14 let in študira na Kraljevi akademiji za glasbo na Danskem. Prejel je številne nagrade in si želi pustiti pečat v glasbi ter zastopati Slovenijo na Evroviziji.

Sophia Logar, violinistka iz Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, se izobražuje tudi na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Z zmago na prvem violinskem tekmovanju je začela uspešno kariero, njen cilj pa je solistični nastop z orkestrom.

Tevž Kupljenik, oboist z Gimnazije Poljane in Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, se lahko pohvali z mnogimi dosežki na tekmovanjih. Njegov cilj je izobraziti se na najvišji ravni in se pridružiti velikemu orkestru.

Doroteja Drevenšek se ukvarja s poezijo, filmom in gledališčem ter se je izkazala na številnih natečajih. Ponosna je na nagrado na festivalu Videomanija in želi izdati še pesniško zbirko ter se profesionalno ukvarjati z umetnostjo.

Gašper Glušič se ukvarja s paraplavanjem in se lahko pohvali z nazivom državnega prvaka ter rekorderja. Kljub mielomeningokelu, ki ga spremlja od rojstva, je po naravi športnik in si je zadal cilj nastopiti na paraolimpijskih igrah.

Žiga Lin Hočevar je kajakaš, ki se lahko pohvali že s številnimi uspehi v članski konkurenci, hkrati je tudi mladinski svetovni prvak in evropski podprvak. Želi uspeti v športu in dobiti priznanja za fair play.

Žan Ogrinc je v zadnjih dveh letih dosegel štiri državne rekorde in naslov balkanskega prvaka v teku na 800 metrov. Sanja o uvrstitvi na olimpijske igre in izboljšanju svojih rezultatov.

Kaja Schuster je članica slovenske reprezentance in evropska mladinska prvakinja. Judo ji je prinesel disciplino in moč, njen cilj pa je zlata olimpijska medalja.

Pavel Trojer je na mladinskem svetovnem prvenstvu dosegel odlične rezultate. Biatlon ga navdihuje zaradi ravnotežja fizične in psihične moči, kar želi uresničiti v A-ekipi slovenske reprezentance.

Žana Pintarič, študentka geologije, se ponaša s štirimi državnimi rekordi in nazivom državne prvakinje v lokostrelstvu. Njena ambicija je uvrstitev na olimpijske igre.

Maruša Tereza Šerkezi je evropska prvakinja v gorskem kolesarstvu. Kljub težki bitki z anoreksijo je ohranila svojo vztrajnost, cilj pa ji je uvrstitev na OI 2028 v Los Angelesu.

Tia Tanja Živko je državna rekorderka in prvakinja v krosu. Njena največja želja je postati svetovna in olimpijska prvakinja s svetovnim rekordom na 1500 m.

Postanite tudi vi del druščine raznolikih in nadarjenih mladih upov! Prijavite se na razpis! Prijave so odprte do 15. oktobra.

