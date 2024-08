Diagnoza artritis: skoraj se je poslovila od teka, danes teče maratone

Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite in občutite togost v sklepih, kot bi vaše telo preplavila nevidna sila, ki vas vleče nazaj v posteljo. Sčasoma bolečina postane stalna spremljevalka, ki vpliva na vsakodnevne aktivnosti, od enostavnega vstajanja do najljubših hobijev. Za mnoge ljudi je to realnost življenja z artritisom. Ta bolezen sicer večinoma prizadene starejše, vendar lahko doleti tudi mlajše.

Z razumevanjem simptomov, dejavnikov tveganja in različnih oblik artritisa se lahko bolje pripravimo na spopadanje s to boleznijo. Z zgodnjo diagnozo in celostnim zdravljenjem artritisa z različnimi fazami rehabilitacije s kombinacijo manualne in vadbene terapije lahko uspešno obvladujete bolezen in si zagotovite boljšo kakovost življenja.

Prepoznajte prve znake artritisa

Preden spoznamo Ano in njeno zgodbo, pa nekaj teoretičnega uvoda o artritisu – obolenju, ki velja za eno najbolj izčrpavajočih bolezni, saj jo spremljajo kronične bolečine in omejitve pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti; že preprosto opravilo, kot je hoja ali vzpenjanje po stopnicah, postane boleče in naporno.

Artritis je splošen izraz, ki opisuje več različnih oblik vnetnih bolezni, ki prizadenejo sklepe. Beseda »artritis« izvira iz grške besede »arthro«, kar pomeni sklep, in »itis«, kar pomeni vnetje. Torej artritis dobesedno pomeni vnetje sklepov. Ta vnetna bolezen lahko prizadene enega ali več sklepov in se pogosto pojavi kot posledica degeneracije hrustanca, poškodbe ali avtoimunskih procesov, pri katerih telo napade lastna tkiva.

Artritis spremljajo kronične bolečine in omejitve pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti. FOTO: Medicofit

Obstaja več vrst artritisa, ki se med seboj razlikujejo po vzroku nastanka in izraženih simptomih. To so najpogostejše vrste:

OSTEOARTRITIS: gre za najpogostejšo vrsto artritisa, ki nastane zaradi degenerativnih sprememb v telesu.

REVMATOIDNI ARTRITIS: je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napada lastne celice v telesu.

PSORIATIČNI ARTRITIS: je vrsta artritisa, ki se pojavi pri pacientih, ki že obolevajo za kronično kožno boleznijo, ki se imenuje psoriaza ali luskavica.

JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS: spada v skupno kroničnih artritičnih stanj, ki prizadenejo otroke in mladostnike ter za katera je značilno dolgotrajno vnetje sklepov.

ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS: je vrsta artritisa, ki najpogosteje prizadene hrbtenico in sakroiliakalne sklepe v telesu.

REAKTIVNI ARTRITIS: je vnetje sklepov, ki se razvije kot odziv na preteklo okužbo v drugem delu telesa, najpogosteje v prebavilih ali sečilih – kar pri polovici pacientov se pojavi nekaj tednov po znani okužbi.

PROTIN: je kronična bolezen, ki prizadene sklepe zaradi čezmernega kopičenja sečne kisline v telesu. Ko se ta ne izloča pravilno ali se čezmerno kopiči, začne tvoriti kristale, ki se naselijo okoli sklepov.

LUPUSNI ARTRITIS: je kompleksna avtoimunska bolezen, katere izvor ni povsem znan. Pri tej bolezni imunski sistem napade lastna tkiva in telesne organe, kar povzroči pestro klinično sliko.

Kot pri vsakem obolenju je čas pri postavljanju diagnoze ključnega pomena. Simptomi se sicer lahko razlikujejo glede na vrsto artritisa in tudi stopnje bolezni, vendar obstajajo nekateri skupni znaki, na katere morate biti še posebej pozorni:

stalna ali občasna bolečina v enem ali več sklepih: to je najpogostejši simptom. Bolečina je lahko blaga ali huda, kronična ali občasna in se pogosto poslabša pri aktivnosti ali po njej;

okorelost sklepov: najpogosteje zjutraj in po dolgi aktivnosti;

omejen obseg gibljivosti v sklepu: sčasoma lahko artritis omeji gibanje sklepa, kar vpliva na sposobnost izvajanja vsakodnevnih aktivnosti;

otečeni, rdeči in vneti sklepi: ko je sklep vnet, lahko postane rdeč in topel na otip;

deformiranost sklepov;

mišična oslabelost: kot posledica neaktivnosti;

splošna utrujenost;

drugi sistemski simptomi: vročina, izguba telesne teže.

FOTO: Medicofit

Ali lahko tudi jaz zbolim za artritisom

Kaj sproži artritis, ni vedno lahko definirati, vzroki se razlikujejo tudi od vrste obolenja. Vsekakor pa lahko izpostavimo nekatere dejavnike tveganja, ki povečujejo verjetnost, da boste nekoč razvili to bolezen. Razumevanje teh dejavnikov je ključnega pomena za preprečevanje in zgodnje prepoznavanje simptomov, kar lahko pomaga pri učinkovitejšem zdravljenju in upravljanju bolezni.

Starost: s staranjem se naravno povečuje tveganje za razvoj artritisa. To je posledica obrabe sklepov v letih, saj hrustanec, ki blaži sklepe, izgublja svojo elastičnost in se tanjša. Sčasoma to lahko povzroči, da se kosti začnejo drgniti druga ob drugo, kar vodi do bolečine in vnetja, značilnega za osteoartritis. Medtem ko osteoartritis najpogosteje prizadene starejše odrasle, imajo lahko tudi mlajši ljudje, zlasti s preteklimi poškodbami sklepov, simptome.

Genetika: družinska zgodovina ima pomembno vlogo pri razvoju nekaterih vrst artritisa, zlasti revmatoidnega in protina. Če so vaši starši ali stari starši trpeli za to boleznijo, obstaja večja verjetnost, da se bo razvila tudi pri vas. Genetska nagnjenost lahko vpliva na način, kako se telo odzove na vnetje, in na občutljivost sklepov za poškodbe.

Spol: zanimivo je, da spol vpliva na tveganje za razvoj določenih oblik artritisa. Ženske so, na primer, bolj nagnjene k revmatoidnemu artritisu kot moški, kar je povezano s hormonskimi in imunskimi razlikami med spoloma. Moški pa so bolj nagnjeni k razvoju protina, kar je povezano s presežkom sečne kisline v telesu.

Pretekle poškodbe sklepov: sklep, ki je bil enkrat poškodovan, je bolj dovzeten za obrabo in lahko postane žarišče za razvoj artritisa. Na primer, profesionalni športniki ali ljudje, ki se ukvarjajo z napornimi telesnimi dejavnostmi, so pogosto izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj artritisa zaradi ponavljajočih se mikrotravm.

Debelost: debelost je pomemben dejavnik tveganja za razvoj osteoartritisa, zlasti v sklepih, ki nosijo največjo težo, kot so kolena, boki in hrbtenica. Čezmerna teža povečuje pritisk na te sklepe, kar lahko pospeši obrabo hrustanca in povzroči vnetje. Poleg tega maščobno tkivo proizvaja vnetne snovi, ki lahko dodatno prispevajo k razvoju in napredovanju artritisa.

Kajenje: kajenje tobaka je povezano z večjim tveganjem za razvoj revmatoidnega artritisa, prav tako pospešuje nastanek degenerativnih sprememb, ki so osnova za osteoartritis.

V kliniki Medicofit zagotavljajo celostno okrevanje in dolgotrajne učinke zdravljenja. FOTO: Medicofit

Primer Ane: mislila je, da ne bo več tekla na maratonu, pomagali so ji v Medicofitu

Artritis je bolezen, ki lahko močno zamaje vaše vsakodnevne aktivnosti, predvsem pa sčasoma postane to življenje v znamenju bolečin ter posledično stresa in nezadovoljstva.

V takem primežu frustracij zaradi diagnoze reaktivni artritis se je pred časom znašla tudi Ana, ki je že obupala nad idejo, da bo še kdaj obula športne copate in se podala na nove tekaške avanture. Na srečo je po priporočilih prijateljev kontaktirala s strokovnjaki v kliniki Medicofit, kjer so ji ponudili celovito rehabilitacijo, ki jo je spet postavila v pogon.

Tako je njeno zgodbo opisal strokovnjak iz klinike Medicofit: »Petinštiridesetletna Ana je do nas prišla z diagnozo reaktivni artritis, ki ga je že več let zdravila farmakološko. Ob obisku je imela pacientka hude bolečine v kolenu in stopalu, koleno in gleženj sta otekala, gibljivost je bila močno omejena, predvsem zjutraj je bilo koleno okorelo. Pred diagnozo je bila aktivna športnica, v mladosti je trenirala atletiko, potem pa je vsaj dvakrat na leto nastopila na maratonih. Po diagnozi je šport opustila, stanje se ni vidno izboljšalo, živela je v strahu in mislila, da ne bo nikoli več tekla.«

V kliniki Medicofit so jo specialisti fizioterapije za artritis temeljito pregledali in ji predpisali celostno fizioterapevtsko rehabilitacijo za odpravljanje bolečine in povrnitev polne mobilnosti kolena in gležnja. Predpisali so ji različne terapije: Wintecare Tecar, terapijo s fokusiranimi globinskimi udarnimi valovi EMS DOLORCAST in napredno diamagnetno terapijo PERISO, ki jo specialisti fizioterapije Medicofit uporabljajo kot pionirji v Sloveniji.

Rezultat? »Pacientki smo zmanjšali bolečine in otekanje, v desetih tednih je dosegla raven fizične aktivnosti, ki ni več povzročala večjih zagonov bolečine,« je še povedal sogovornik iz Medicofita. Toda rehabilitacija s tem ni bila zaključena, saj je potekala v različnih fazah.

Sledila je specialna kinezioterapija, s katero so ji pomagali povrniti obremenilne kapacitete in biomehanske integritete kolena ter gležnja. »Pacientka je napredovala celo do osnovnih vaj pliometrije in kontroliranega teka.« Ker je odločena, da bo še letos prečkala cilj tekaškega tekmovanja, nadaljuje rehabilitacijo v okviru specialne dolgoročne fizioterapije in kineziologije za progresivna obolenja sklepov. Na ta način se pod strokovnim vodstvom in s pomočjo kontrolirane vadbe in terapije za nadzorovanje reaktivnega artritisa pripravlja na maraton.

Artritis lahko močno vpliva na vsakdanje življenje, a z ustreznim zdravljenjem je mogoče doseči izjemne rezultate. FOTO: Medicofit

Zakaj so v kliniki tako uspešni

V kliniki Medicofit izstopajo z edinstvenimi pristopi, ki temeljijo predvsem na osebni in prilagojeni obravnavi. Zdravljenje je tako popolnoma načrtovano in prilagojeno vsakemu posamezniku, saj ne glede na diagnozo oblikujejo individualni načrt zdravljenja. Glavni cilji pri zdravljenju artritisa so ohranjanje zdravih sklepov, izboljšanje moči in gibljivosti.

Obravnava v kliniki poteka skozi štiri ključne faze: diagnostični pregled, akutna fizioterapija, postakutna kineziologija in preventivna kinezioterapija. S takšno celostno obravnavo stremijo k temu, da bi njihovi pacienti okrevali in uživali v vsakdanjih aktivnostih brez bolečin in drugih omejitev, ki jih prinaša artritis.

