Dr. Zdenko Trampuš, zobozdravnik, ki črpa supermoč iz postavljanja novih mejnikov v stomatologiji

Z dolgoletno kariero, polno inovacij, je postavil visoke standarde, za katere upa, da jih bodo prihodnje generacije zobozdravnikov tudi dosegle ali celo presegle. Njegov pristop poudarja povezavo med zdravjem zob in celotnim organizmom, pri čemer zagovarja celostno skrb za paciente.

Dr. Trampuš verjame, da estetika zobovja ne sme prevladati nad funkcionalnostjo in zdravjem. Poudarja pomembnost naravne individualnosti zob in vlogo preventive, zlasti izobraževanja o ustni higieni že od zgodnjega otroštva. Njegova zgodba je močan navdih, ki ponuja vizijo prihodnosti stomatologije, v kateri bo zdrav nasmeh ostal ključ do celostnega zdravja in dobrega počutja.

Dr. Zdenko Trampuš je eden izmed najuglednejših zobozdravnikov in vizionarjev na področju stomatologije.FOTO: Marko Feist

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov All-on-4. Na Hrvaškem je začel vstavljati proteze All-on-4, zigomatične vsadke in subperiostalne vsadke – to so vsadki, ki ljudem s popolnoma brezzobo čeljustjo in manjkajočo čeljustno kostjo omogočajo vstavitev fiksnih protez. Na srečo je zobozdravstvo prehodilo dolgo pot od klasičnih, neudobnih protez do današnjega sodobnega koncepta vgradnje implantatov in vgradnje All-on-4 ter metode Zygoma All-on-4.

V podkastu Supermoč smo gostili zobozdravnika, ki supermoč črpa iz svoje osredotočenosti na zdravje in želje po popolnosti. Pozna ga skoraj vsa Slovenija, čeprav je v studio medijske hiše Delo in v podkast Supermoč prišel iz Hrvaške. To je doktor stomatologije Zdenko Trampuš, s katerim smo odkrivali skrivnost zdravega nasmeha, povezavo zobovja z zdravjem celotnega človeškega organizma ter njegove življenjske zgodbe in vodila, ki imata skupni imenovalec; to je moč znanja, strasti in predanosti.

Dr. Trampuš je s svojo kariero in inovativnim pristopom k stomatologiji postavil standarde, za katere si želi, da jih bodo prihodnje generacije še dodatno okrepile, presegle. Ve, da bo to možno le z veliko truda in vizije, a je optimist. Zaveda se, da njegova zgodba toliko navdihujoča, da bo vlila motivacijo, moč in pogum vsem, ki stremijo k odličnosti.

Poseganje v zobe zgolj zaradi estetike in brez zdravstvenega razloga je tako, kot če bi odrezali zdravo roko in jo nadomestili z umetno. Naša ordinacija ni naslov za te posege. Vodi nas etika.

Klinika Ortoimplant Denta Spa pod vodstvom izjemnega dr. Trampuša je postala zelo priljubljena pri pacientih iz širše regije. FOTO: Darko Tomas/Cropix

Dr. Zdenko Trampuš je eden izmed najuglednejših zobozdravnikov in vizionarjev na področju stomatologije. Njegova kariera, ki se razteza čez več kot tri desetletja, je polna inovacij in predanosti. Znanje, strast, predanost in nenehno iskanje novih, znanstveno potrjenih metod, ki pacientom olajšajo in skrajšajo čas terapije, so odlike, ki našega sogovornika uvrščajo prav v vrh zobozdravnikov v regiji ali celo širše, v Evropi.

Kot ustanovitelj klinike Ortoimplanta DENTAL SPA, implantološkega centra odličnosti v Zagrebu, dr. Trampuš ne le zdravi brezzobost, ampak tudi vrača samozavest številnim pacientom z zdravimi in lepimi nasmehi.

Ljubezen do stomatologije se je pri dr. Trampušu začela že v mladosti. Že od osnovne šole je vedel, da želi postati stomatolog, čeprav takrat še ni povsem razumel, kaj to pomeni. Čez leta je ta ljubezen le še rasla, skupaj z željo po odličnosti in reševanju izzivov, ki jih prinaša ta poklic. Ti izzivi so zanj pomemben del poti, zato ga ženejo k nenehnemu izboljševanju.

Poleg osebne predanosti je dr. Trampuš tudi vzor svojemu sinu Martinu, ki se je prav tako odločil za stomatološko pot. Martin sledi očetovim vizionarskim smernicam in si prizadeva za enako raven odličnosti. Dr. Trampuš je ponosen na njegove dosežke in verjame, da bo nadaljeval družinsko tradicijo z enako strastjo in predanostjo.

Do zdravega nasmeha brez bolečine in v polsnu

Ordinacija dr. Zdenka Trampuša ni običajna ordinacija; to je pravi dentalni spa ali velnes, kjer ima pacient popolno oskrbo in kjer se predvsem lahko sprosti in brez bolečine ali stresa opravi vse, kar je treba urediti. Pri dr. Trampušu je za paciente dostopna t. i. analgosedacija. »To je postopek, pri katerem pacienta delno ali v celoti uspavamo, da zmanjšamo morebitni stres in bolečino med zobozdravstvenimi posegi. Ta postopek je še posebej koristen za ljudi z močno dentalno fobijo ali drugimi težavami, ki otežujejo zobozdravstvene posege.«

Dr. Trampuš je razvil poseben koncept, ki združuje medicinske in spa tretmaje, s čimer pacientom zagotavlja prijetno izkušnjo brez strahu. FOTO: Darko Tomas/Cropix

Pred stomatološkim posegom v Ortoimplantu DENTAL SPA, implantološkem centru odličnosti v Zagrebu, pacientu omogočijo limfno drenažo, EKG, mu ponudijo primerno zdravo prehrano, čudovit ambient za počitek in tudi poseben postopek hlajenja, ki prepreči otekline ali morebitna vnetja po posegu.

Toda, zakaj vse to? Dr. Trampuš se namreč ukvarja predvsem s težjimi primeri, pri katerih so posegi prave operacije, in to, kot je dejal v podkastu, zelo zahtevne in sodijo v okvir t. i. rekonstruktivne stomatologije. »Rekonstruktivna stomatologija vključuje obnovo celotnih zobnih lokov in čeljusti. Sodobne metode, kot je uporaba jagodične kosti za sidrišče implantatov, omogočajo obnovo zob tudi pri ljudeh z znatno izgubo kosti. To niso lahki postopki, a z vso razvito tehnologijo in metodologijo pacientom uresničimo, da gredo skozi ta proces sproščeni, brez bolečin, brez strahu in zadovoljni,« je dejal dr. Trampuš.

Vizija dr. Trampuša sega onkraj običajnih meja zobozdravstva. Njegova filozofija temelji na celostnem pristopu, pri katerem je pacient v središču pozornosti.

Verjame, da je zdrav nasmeh ključ do splošnega zdravja in dobrega počutja. S svojimi inovativnimi pristopi in tehnologijami nenehno išče načine, kako izboljšati kakovost življenja svojih pacientov.

Koncept vgradnje implantata All-on-4 omogoča nove zobe v samo dveh urah, in to zato, ker je to sistem hitrih rešitev na štirih vsadkih in tako idealen za brezzobe čeljusti, pacientom pa omogoča, da se od zobne proteze poslovijo »za vedno«. Celoten postopek dejansko traja dve uri. Gre za sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki nosijo fiksno protezo.

"Ta poklic bi opravljal še 100 let." FOTO: Darko Tomas/Cropix

Individualnost in estetika igrata v zobozdravstvu pomembno vlogo

Dr. Trampuš poudarja, da popolnoma ravni in beli zobje niso vedno najboljši cilj. Naravna individualnost zob daje osebi poseben šarm in značaj. Pomembno je, da so zobje zdravi in funkcionalni, ne nujno popolni.

Kaj pa slabša zdravje zobovja? Kot je v podkastu Supermoč dejal dr. Trampuš, poleg slabe higiene in pretirane uporabe sladkorja v prehrani tudi stres močno vpliva na zdravje zob. »Škripanje z zobmi in obraba zob sta pogosta posledica stresa. Stres vpliva na naše telo na različne načine, vključno z zdravjem zob. Osebe, ki so pod velikim stresom, pogosto nezavedno škripajo z zobmi, kar lahko vodi do resnih težav, kot so obraba zob in težave s sklepi.«

Pomen zobozdravstvene higiene in izobraževanja

Stanje zobovja pogosto odraža osebno higieno posameznika in ne nujno družbene blaginje. Dr. Zdenko Trampuš poudarja, da je skrb za zobe predvsem osebna odgovornost, ki ni neposredno povezana z ekonomskim stanjem države. Kot primer navaja Veliko Britanijo, eno najbogatejših držav na svetu, kjer je stanje zobovja prebivalcev slabo.

»Preventivni programi v šolah igrajo ključno vlogo pri izobraževanju otrok o pomenu zobozdravstvene higiene,« je v podkastu Supermoč dejal dr. Trampuš, ki je tudi sam predaval o preventivi v Zagrebu in učil o skrbi za zobe od rojstva naprej. Takšni programi so ključni za zmanjšanje tveganja za karies in druge zobozdravstvene težave v poznejšem življenju.

Slabi zobje lahko močno vplivajo na splošno zdravje in samozavest posameznika. A dr. Trampuš v ospredje ne postavlja estetske dovršenosti, temveč funkcionalnost zobovja, saj, kot pravi, »prebava in zdravje celotnega organizma se začneta v ustni votlini. Zobje omogočajo pravilno prehranjevanje in s tem vplivajo na celoten prebavni trakt. Lep nasmeh pa je pomemben za samozavest, saj izguba zob lahko povzroči spremembe v strukturi obraza, kar vpliva na videz in samozavest.«

FOTO: Darko Tomas/Cropix

Stanje zob močno vpliva na naše fizično in psihično zdravje. Bolezni zob lahko privedejo tudi do samomorilnih misli. Še sreča, da 70 odstotkov populacije kompenzira (ne)zdravje zob, saj bi v nasprotnem primeru imeli še več duševnih motenj.

Dr. Trampuš je v podkastu opozoril, da bi se morali vsi v družbi zavedati, da je zdravo zobovje temelj našega zdravja, kar pomeni, da bi morali na sistemski ravni vse države to urediti na način dostopnosti za vse. Pri tem je sogovornik znova poudaril, da je vselej na prvem mestu zdravstveni status, in šele ko imamo zdravje, pride na vrsto tudi estetski vidik.

Ob koncu podkasta Supermoč je dr. Trampuš dobronamerno opozoril, naj ne klecnemo pod pritiski modne industrije, ki nam narekuje tudi lepotne ideale o »pravilnosti« zob. »Popoln nasmeh ne sme biti dosežen na račun zdravih zob,« je dejal Trampuš, ki ga – tako je dejal v podkastu Supermoč – v zadnjem obdobju najbolj navdihuje avtobiografija gospoda Stojana Petriča, direktorja medijske hiše Delo, z naslovom Damoklejev meč.

