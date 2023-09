Festival pohodništva v Dolini Soče

V Dolini Soče je vse do 8. oktobra na koledarju že 15. Festival pohodništva, največji jesenski praznik pohodov in gorniških druženj v Sloveniji. V zadnjem tednu se mu pridružita še Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu, letos 30. septembra, in FrikaFest za ljubitelje sira v Tolminu 6. in 7. oktobra. Festival pohodništva privablja izkušene alpiniste in nedeljske pohodnike od blizu in daleč v eno najlepših alpskih dolin na svetu, kjer se v naravi in na krožnikih mešajo tople barve jeseni.



Največji praznik pohodništva v Sloveniji



15. Festival pohodništva poleg naravoslovnih in alpinističnih predavanj, razstav in projekcij filmov priporoča 20 vodenih pohodov. Številni so tematski ali zgodovinski in zato zanimivi za vso družino. Jesen je idealna za obisk, saj so temperature in razgledi prav zdaj najprijaznejši. Na programu ni le spogledovanje s smaragdno lepotico, ampak tudi odkrivanje dediščine soške fronte na originalnih lokacijah v sredogorju in visokogorju, zaradi česar so pohodi še razburljivejši. Dolina Soče je že dolgo med najbolj priljubljenimi in zaželenimi pohodniškimi destinacijami Slovenije. Samo tu in nikjer drugje na svetu lahko sredi visokogorja ujamete razgled in vonj po morju. Tu se Alpe in Sredozemlje vidijo, slišijo in vonjajo, kar se odraža v izjemni raznovrstnosti naravne in kulturne dediščine.

Javorca, spominska cerkev Svetega Duha z znakom evropske dediščine. FOTO: Žiga Koren



Prazniki narave in tradicije v Dolini Soče



»Ponosni smo na barvito festivalsko jesen v Dolini Soče, ki jo tradicionalno začenjamo s Festivalom pohodništva. Ta s številnimi vodenimi pohodi in tematskimi večeri odlično zaobjame naravno in kulturno dediščino na prepletu Alp in Mediterana. Festivalsko jesen nadaljujemo s praznikom okusov in umetnosti v Kobaridu – Jestivalom z dnevom biosfernega območja Julijske Alpe in zaključimo s FrikaFestom v Tolminu, ki naznanja vrnitev pastirjev in čred z visokogorskih pašnikov nazaj v dolino. Veseli smo, da največji praznik pohodništva v Sloveniji skupaj s kulinaričnima dogodkoma poveže celotno Dolino Soče in privablja številne obiskovalce,« pripoveduje Marko Miklavič, v. d. direktorja Turizma Doline Soče.

Lesene brvi čez Sočo so med kolesarji in pohodniki zelo priljubljene, saj prav na njih ujamejo najlepše poglede na smaragdno lepotico. FOTO: Žiga Koren

V času Festivala pohodništva se lahko odpravite nainpod vodstvom izkušenih lokalnih vodnikov, ki vas bodo popeljali med barvitimi potmi in zgodbami Doline Soče. Pohodi in kolesarske ture so primerni tako za začetnike kot za zahtevnejše pohodnike. Vodijo, med gozdove in grape, mimo reke Soče, slapov in gorskih potokov do slikovitih gorskih vasi in naprej.in izberite svoj najljubši pohod.

4 tedni, 4 tematski večeri in druženja z legendami

Pestro dogajanje v Dolini Soče bo vsak vikend Festivala pohodništva začinjeno s kulturnim programom in tematskimi večeri. Za uvod v festivalsko dogajanje so v Kobaridu pripravili potopisno predavanje in odprtje fotografske razstave: Živalski prebivalci Julijskih Alp.

Ta konec tedna bo na sporedu predavanje Turno kolesarstvo v območju Julijskih Alp – izziv in priložnost za turizem. V petek, 29. 9., bodo v Kinogledališču Tolmin predvajali film Pasang: v senci Everesta, najboljši alpinistični film na 17. Festivalu gorniškega filma. Vstop je prost. V nedeljo, 1. 10., bo dan odprtih vrat Spominske cerkve Svetega duha na Javorci, ki so jo v času 1. sv. vojne gradili vojaki vseh narodnosti in nosi Znak evropske dediščine. Naravoslovne zgodbe skozi fotografijo bo 6. oktobra v Kanalu pripovedovala dr. Petra Draškovič Pelc.

Nebesa FOTO: Jošt Gantar

Medtem ko se na organiziranih turah Festivala pohodništva naužijete razgledov od mogočnih dvatisočakov Julijskih Alp do Jadranskega morja, se na predavanjih in projekcijah v dolini družite z legendami alpinizma in raziskovanja narave. Ne zamudite še Jestivala okusov in umetnosti v Kobaridu 30. septembra in FrikaFesta v Tolminu 6. in 7. oktobra, ki slavita pristne okuse planin in Doline Soče.

Jubilejni 10. Jestival ves september povezuje kobariške gostince z jestivalskimi meniji, zadnji septembrski dan pa bo v središču Kobarida zaživela tradicionalna kulinarična, rokodelska in umetniška tržnica, kjer zmeraj diši po kobariških štrukljih in drugih dobrotah, ki jih pripravljajo na stojnicah. Vse, kar domačini postavijo na krožnik in ustvarijo, jim podari narava. Zato bo letošnji 30. september posvečen tudi biosfernemu območju Julijske Alpe, ki je na seznamu svetovne dediščine Unesca in slovi kot eno naravno najbolj raznovrstnih na svetu.

Najbolj pisana paleta aktivnosti v naravi in najširša paleta okusov narave na krožniku. FOTO: Jošt Gantar, Nea Culpa

Pridružite se domačinom v Dolini Soče na festivalskem mesecu, posvečenem naravi in okusom v Dolini Soče. Smaragdni sij reke bodo spet otoplile barve jeseni. Teh razgledov na prostem in na krožnikih zlepa ne boste pozabili. Se vidimo na Festivalu pohodništva vse do 8. oktobra v Dolini Soče.

