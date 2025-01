Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ali ste vedeli, da v stalni kronični bolečini, ki se imenuje fibromialgija in močno poslabša kakovost življenja, živi približno pet odstotkov celotnega svetovnega prebivalstva?

Fibromialgija je kronični bolečinski sindrom, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu in je precej pogostejša, kot si mnogi mislijo. Povzroča razširjeno bolečino in utrujenost, zaradi česar je življenje bolnikov pogosto zelo oteženo, saj bolezen vpliva na njihovo fizično, čustveno in socialno stanje. Poleg bolečine se pojavljajo okorelost mišic in otekline, bolečine v sklepih in mišični krči.

Ženske so bolj dovzetne za razvoj te bolezni kot moški, pri čemer je razmerje med obolelimi ženskami in moškimi približno 7 : 1. Starostni razpon, v katerem se običajno pojavi bolezen, je med 30 in 35 let.

Zapleten in ne popolnoma jasen sindrom, ki ga lahko sprožijo tudi travme

Fibromialgija je zapleten sindrom, katerega vzroki in dejavniki tveganja še vedno niso čisto razumljeni. Raziskave kažejo, da gre za kombinacijo genetskih, hormonskih, nevroloških in okoljskih dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju tega stanja. Večjo možnost za razvoj bolezni imajo pacienti z revmatološkimi obolenji. Fizični ali čustveni stres je še en pomemben dejavnik, ki lahko sproži ali poslabša simptome fibromialgije.

Travmatični dogodki, kot so prometne nesreče, operacije ali čustvene travme, lahko povzročijo spremembe v delovanju živčnega sistema, kar vodi do povečane občutljivosti za bolečino in drugih simptomov.

Poleg tega se fibromialgija pogosto pojavlja v družinah, kar nakazuje na možen genetski dejavnik tveganja. Domneva se tudi, da gre tudi za motnjo uravnavanja bolečine v možganih in za motnjo v delovanju naravnih endogenih analgetičnih sistemov, ki omogočajo nadzor bolečine s sproščanjem posebnih molekul. Značilno za paciente s fibromialgijo je tudi nenormalna aktivnost nevrotransmiterjev, kot sta serotonin in dopamin, ki igrata ključno vlogo pri uravnavanju razpoloženja, bolečine in spanja, in nevromodulatorjev v možganih.

Najprej revmatično obolenje, zdaj preobčutljivost centralnega živčnega sistema

FOTO: Medicofit

Sprva so jo obravnavali predvsem kot revmatično motnjo, zdaj pa je prepoznana kot motnja predelave bolečine in preobčutljivosti centralnega živčnega sistema.

Zaradi raznolikosti simptomov in njihove intenzivnosti je fibromialgija lahko zelo izčrpavajoče bolezensko stanje, ki ga je tudi težko diagnosticirati. Kljub stalnim raziskavam je to stanje pogosto napačno razumljeno ali celo spregledano, kar lahko vodi do dolgotrajnega trpljenja bolnikov, saj je pot do diagnoze in zdravljenja dolga.

Fibromialgija prizadene milijone ljudi po svetu, večinoma ženske.

Glavni simptomi fibromialgije

Razširjena mišično-skeletna bolečina, ki traja vsaj tri mesece. Kronična bolečina je eden glavnih simptomov fibromialgije. Značilno je, da se bolečina pojavlja po vsem telesu. Bolniki jo opisujejo kot stalno, globoko in utripajočo, kar lahko občutno zmanjša njihovo sposobnost za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti.

Kronična bolečina je eden glavnih simptomov fibromialgije. Značilno je, da se bolečina pojavlja po vsem telesu. Bolniki jo opisujejo kot stalno, globoko in utripajočo, kar lahko občutno zmanjša njihovo sposobnost za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti. Občutljivost za dotik, hrup in svetlobo. Bolniki občutijo bolečino že pri nižjih stopnjah fizične stimulacije, kar se imenuje hiperalgezija, ali pa doživljajo bolečino zaradi nebolečih dražljajev, kar je znano kot alodinija. Poleg tega se lahko pojavijo nenormalni živčni občutki, kot je mravljinčenje ali parestezija.

Bolniki občutijo bolečino že pri nižjih stopnjah fizične stimulacije, kar se imenuje hiperalgezija, ali pa doživljajo bolečino zaradi nebolečih dražljajev, kar je znano kot alodinija. Poleg tega se lahko pojavijo nenormalni živčni občutki, kot je mravljinčenje ali parestezija. Izrazita utrujenost in motnje spanja. Poleg bolečine se bolniki pogosto spopadajo z izredno utrujenostjo, ki ne izgine niti po dolgem počitku ali spanju. Zelo pogoste so tudi težave s spanjem in vključujejo težave z uspavanjem ter pogosto prebujanje. Bolniki se pogosto prebujajo utrujeni, kar vpliva na njihovo sposobnost za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Kar 90 odstotkov bolnikov s fibromialgijo poroča o motnjah spanja, kar slabo vpliva tudi na kognitivne sposobnosti.

Poleg bolečine se bolniki pogosto spopadajo z izredno utrujenostjo, ki ne izgine niti po dolgem počitku ali spanju. Zelo pogoste so tudi težave s spanjem in vključujejo težave z uspavanjem ter pogosto prebujanje. Bolniki se pogosto prebujajo utrujeni, kar vpliva na njihovo sposobnost za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Kar 90 odstotkov bolnikov s fibromialgijo poroča o motnjah spanja, kar slabo vpliva tudi na kognitivne sposobnosti. Kognitivne motnje ali t. i. fibromegla. Kognitivne motnje, znane kot »fibromegla«, so še en pomemben simptom fibromialgije. Bolniki imajo velike težave s koncentracijo, kratkoročnim in dolgoročnim spominom ter miselnimi procesi, kar slabo vpliva na njihovo delo in vsakdanje življenje. Poleg tega so bolniki pogosto občutljivi za dotik, hrup in svetlobo, kar še dodatno poslabša njihovo počutje.

Kognitivne motnje, znane kot »fibromegla«, so še en pomemben simptom fibromialgije. Bolniki imajo velike težave s koncentracijo, kratkoročnim in dolgoročnim spominom ter miselnimi procesi, kar slabo vpliva na njihovo delo in vsakdanje življenje. Poleg tega so bolniki pogosto občutljivi za dotik, hrup in svetlobo, kar še dodatno poslabša njihovo počutje. Drugi simptomi fibromialgije vključujejo motnje prebave, kot so napenjanje, trebušni krči, driska in zaprtje. Pogosti so tudi nevrosenzorični simptomi, kot so glavoboli, migrene, omotica, občutljivost za svetlobo, hrup in vonjave. Psihološki simptomi, kot so anksioznost, depresija, nihanje razpoloženja in razdražljivost, so prav tako pogosti. Vse skupaj dodatno otežujejo življenje bolnikov.

Čim prej do diagnoze in začetka ustreznega zdravljenja

FOTO: Medicofit

Zgodnja in pravilna diagnoza fibromialgije je ključnega pomena za učinkovito obvladovanje bolezni in prav diagnosticiranje je eden izmed ključnih izzivov pri fibromialgiji.

Pravilna diagnoza omogoča pravočasno uvedbo ustreznih terapevtskih ukrepov, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja bolnikov. Specialisti, kot so revmatologi, imajo ključno vlogo pri postavitvi diagnoze in pripravi individualiziranega načrta zdravljenja. Bolniki lahko več let hodijo od zdravnika do zdravnika, preden dobijo pravilno diagnozo, saj ni na voljo specifičnih laboratorijskih testov, pa tudi simptomi se prepletajo s simptomi številnih drugih bolezni.

Najprej mislili, da gre za depresijo Številni bolniki poročajo, da so bili več let napačno diagnosticirani, preden so končno dobili pravilno diagnozo. Šestintridesetletni Janez je od zgodnje odrasle dobe trpel zaradi kronične bolečine po vsem telesu in stalno utrujenost, ki je ni odpravil niti z raznimi sprostitvenimi tehnikami. Zdravniki so mu sprva postavili diagnozo depresije, ki jo je neuspešno zdravil nekaj let. Šele po obsežnih preiskavah in posvetih s specialisti je dobil diagnozo fibromialgije. S skrbno pripravljenim specialističnim fizioterapevtskim programom zdravljenja in preventivno kinezioterapijo, brez katere si zdaj ne predstavlja več življenja, je njegov vsakdan postal lahkotnejši in predvsem brez stalnih bolečin. Janezova zgodba ni osamljen primer. Številni bolniki s fibromialgijo imajo podobne težave pri iskanju prave diagnoze, kar prinaša nepotrebno trpljenje in poslabšanje stanja.

Postavitev diagnoze: razširjena bolečina, ki mora biti prisotna v najmanj štirih od petih regij telesa

Proces diagnosticiranja fibromialgije je kompleksen in zahteva diferencialno diagnozo, saj so simptomi podobni drugim boleznim, kot so revmatoidni artritis, avtoimunske in vnetne bolezni. Diagnoza temelji na klinični presoji in vzorcu prisotnih simptomov.

Ameriško združenje za revmatologijo (ACR) je za diagnosticiranje fibromialgije kot ključno merilo opredelilo razširjeno bolečino, ki mora biti prisotna v najmanj štirih od petih regij telesa (zgornji levi, zgornji desni, spodnji levi, spodnji desni in aksialna regija, ki vključuje glavo, vrat in hrbtenico). Ta bolečina mora trajati neprekinjeno vsaj tri mesece.

Zdravnik ocenjuje tudi resnost simptomov, kar vključuje utrujenost, občutek neosvežujočega spanca in kognitivne težave oziroma »fibromeglo«. Dodatno lahko upošteva tudi druge somatske težave, kot so glavoboli, sindrom razdražljivega črevesja in depresija.

Specialist, običajno revmatolog, lahko oceni tudi občutljivost na dotik na 18 točkah po telesu. Diagnoza se postavi, če bolnik občuti bolečino na vsaj 11 od 18 občutljivih točk in če so simptomi prisotni vsaj tri mesece. Nova merila pa omogočajo tudi bolj individualiziran pristop, ki temelji na poročanju bolnika o simptomih in njihovem trajanju, kar pripomore k bolj natančni oceni in prilagoditvi obravnave posameznemu pacientu.

Možnosti zdravljenja fibromialgije

FOTO: Medicofit

Pomembno je, da se vsak bolnik posvetuje z zdravstvenimi strokovnjaki in skupaj z njimi oblikuje individualiziran načrt zdravljenja, prilagojen njegovim specifičnim potrebam in zmožnostim, saj se pri vsakem pacientu težave izražajo drugače.

Številne raziskave in klinične študije poudarjajo pomen celostnega pristopa k zdravljenju fibromialgije, saj posamezne metode pogosto ne zadostujejo za obvladovanje vseh simptomov.

Celostni pristop vključuje kombinacijo farmakoloških in nefarmakoloških terapij. K nefarmakološkim terapijam prištevamo fizioterapijo, kineziološko rehabilitacijo, psihološko podporo in spremembo življenjskega sloga. Kombinacija vse teh ukrepov prispeva k učinkovitejšemu obvladovanju simptomov in izboljšanju kakovosti življenja bolnikov.

Fizioterapija kot glavni ukrep za boljše življenje oseb s fibromialgijo

Fizioterapija je z ukrepi za izboljšanje telesne drže in vzpostavljanje pravilne biomehanike gibanja eden ključnih elementov zdravljenja fibromialgije, saj imajo pravilno mišično sorazmerje, izboljšanje gibalne funkcije ter povečanje fleksibilnosti in mobilnosti telesa dober vpliv na lajšanje bolečine in utrujenosti. V kliniki Medicofit je celostno zdravljenje fibromialgije povezano v več faz rehabilitacije. Program zdravljenja v kliniki Medicofit je prilagojen posameznikovemu stanju in usmerjen v lajšanje težav, ki so se pojavile zaradi fibromialgije.

Fizioterapevt diagnostik najprej opravi temeljit diagnostični pregled in na podlagi diagnostičnega poročila zastavi individualni fizioterapevtski program zdravljenja. Fizioterapevta diagnostika bo zanimalo vse o tem, kako dolgo že trajajo težave, kakšna je intenzivnost simptomov, kdaj so bolečine najmočnejše, in prosil vas bo, da ocenite bolečino. Identificiral bo točno določena boleča področja, ki so občutljiva na dotik. Na testu za fibromialgijo se preveri občutljivost na dotik na 18 točkah po vsem telesu. Preveril bo tudi preostale simptome, ki so značilni za fibromialgijo.

Manualna terapija, sklepna mobilizacija in miofascialno sproščanje so tehnike, ki jih fizioterapevti uporabljajo za zmanjšanje mišične napetosti, povečanje prekrvitve in zmanjšanje bolečine. Te metode so se izkazale za učinkovite pri obvladovanju simptomov fibromialgije in izboljšanju splošnega počutja bolnikov.

Poleg manualne izvajajo tudi instrumentalno terapijo, ki spodbuja naravne procese celjenja v telesu, poveča lokalno prekrvitev, izboljša delovanje celičnega metabolizma in zmanjša bolečine. V kliniki Medicofit izvajajo terapije z najsodobnejšimi napravami, kot so TECAR WINTECARE, diamagnetoterapija PERISO, visokoenergijski SUMMUS laser in visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Pri zdravljenju fibromialgije je ključna tudi specialna fizioterapevtska vadba, ki krepi delovanje kardiovaskularnega sistema, povečuje mišično moč telesa in splošno vzdržljivost ter gibljivost telesa. Po zdravljenju se lahko vključite tudi v postrehabilitacijski program, ki vam bo pomagal dolgoročno vzdrževati polno funkcionalnost telesa. S tem boste bolje pripravljeni na vsakodnevne obremenitve.

Postakutna kineziologija

FOTO: Medicofit

Pri zdravljenju pacientov s fibromialgijo je najbolje, da je v zdravstveni tim poleg strokovnjakov fizioterapije vključen tudi strokovnjak kineziologije, ki poskrbi za specialno kineziološko vadbo, analizo gibalnih vzorcev in biomehanike telesa. S tem pridobi vpogled v nesorazmerja in kompenzacijske vzorce gibanja, ki jih povzroči bolečina in še poglobijo pacientove težave.

Tako pridobljeni podatki strokovnjaku kineziologije pomagajo sestaviti program za optimizacijo gibalnih vzorcev, izboljšanje telesne drže in biomehanike telesa. S posebnimi vajami pa vam bo pomagal pridobiti mišično moč in gibljivost ter povečati proprioceptivne sposobnosti. To so sposobnosti telesa, da brez vida zaznavamo lasten položaj, prilagajamo držo in se orientiramo v prostoru.

Preventivna kinezioterapija

Čeprav za fibromialgijo ni posebnih zdravil, lahko s prilagoditvijo življenjskega sloga ter fizioterapevtskimi in kineziološkimi obravnavami v kliniki Medicofit dosežemo izboljšanje simptomov že po treh mesecih. Dobro je, če se izogibamo aktivnostim in vadbi, ki nam povzroča bolečino.

Bistvenega pomena je dolgoročno vzdrževanje moči in gibalne funkcije telesa, zato so v kliniki Medicofit pripravili poseben postrehabilitacijski program kinezioterapije, ki vključuje specialno kineziološko vadbo, ki je odlična za vzdrževanje optimalne funkcije telesa.

Kaj lahko naredite sami po zaključku fizioterapevtskih obravnav

Samopomoč je pomemben element celostnega zdravljenja. Fizioterapevt vam bo po zaključku zdravljenja svetoval, kako si z izvajanjem sprostitvenih tehnik, ki zmanjšajo simptome bolezni, lahko pomagati sami.

Veliko boste naredili z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo prehrano, preprečevanjem stresa in s skrbjo za dobro higieno spanja ter seveda z dobro socialno podporo, saj tudi razumevanje okolice in podpora bližnjih igrata pomembno vlogo pri spopadanju z izzivi, ki jih prinaša fibromialgija.

Zdrava prehrana, bogata z antioksidanti, omega-3-maščobnimi kislinami in hranili ima vlogo pri vnetnih procesih v telesu. Dobrodošle so tudi tehnike sproščanja, kot so meditacija, dihalne vaje ali joga, ki preprečujejo posledice stresa in izboljšajo počutje.

Skrb za kakovostno spanje je ključnega pomena pri pacientih s fibromialgijo. Priporočljivo je vzpostaviti reden spalni urnik, ustvariti sproščujoče okolje v spalnici in se izogibati stimulansom pred spanjem.

Vodilna ustanova za specialistično fizioterapijo

Medicofit je vodilna zdravstvena institucija na področju specialistične fizioterapije v Sloveniji, ki omogoča dostop do najboljših praks specialistične fizioterapije. Njihov tim strokovnjakov fizioterapije in kineziologije je pripravil unikatne protokole fizioterapije za več kot 170 različnih ortopedskih bolezni in poškodb. Pri svojem delu uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo in obravnavajo paciente s kroničnimi in degenerativnimi boleznimi, s težavami hrbtenice, poškodbami velikih sklepov in številnimi drugimi ortopedskimi in nevrološkimi stanji.

