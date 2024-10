Hernija diska: kdaj postane nevarna in kako do dolgoročnega olajšanja

Vas skrbi, da bi bila operacija edina rešitev? Hernija diska je pogost vzrok bolečin v križu in nogah, vendar se je mogoče izogniti bolj invazivnim posegom z učinkovitim konservativnim zdravljenjem.

Hernija diska, še posebej v ledvenih segmentih L4-L5 in L5-S1 ter vratnih segmentih C5-C6 in C6-C7, je ena izmed najpogostejših težav, ki lahko prizadenejo hrbtenico.

Simptomi so od bolečine v hrbtu do hujših težav, kot so radikulopatija – bolečina, ki izžareva v okončine. V ledvenem delu hrbtenice to pogosto privede do lumboišialgije, pri kateri bolečina izžareva iz hrbta v nogo, medtem ko v vratnem delu bolečina in otrplost prizadeneta ramena in roke.

Ali ste vedeli, da se lahko hernija diska razvije postopoma zaradi vsakodnevnih obremenitev hrbtenice, ne le zaradi nenadne poškodbe?

Operativni poseg je ena izmed možnosti, ki vam lahko prinese olajšanje – toda ali je operacija res najboljša rešitev? Naj vas pomirimo, operacija v več kot 95 % ni potrebna, saj gre za samoomejujoče stanje, hkrati lahko s sodobnimi neinvazivnimi tehnikami dosežemo popolno resorpcijo hernije.

Kaj morate vedeti

Hernija diska je stanje, pri katerem se medvretenčna ploščica izboči ali pretrga, pri čemer mehka notranjost (nucleus pulposus) prodre skozi trdo zunanjo plast (anulus fibrosus).

Ta proces lahko pritisne na bližnje živčne korenine ali hrbtenjačo, kar povzroči bolečino, mravljinčenje, oslabelost in v nekaterih primerih izgubo senzoričnih ali motoričnih funkcij.

Najpogosteje je posledica degenerativnih sprememb, povezanih s staranjem, ko ploščice postopoma izgubijo svojo elastičnost in sposobnost absorbiranja udarcev, vendar lahko nastane tudi zaradi travme, nepravilnega dvigovanja ali preobremenitve hrbtenice.

Simptomi hernije diska so odvisni od mesta lezije – najpogosteje se pojavijo v ledvenem predelu, kjer lahko povzročijo išias, bolečino, ki se širi v spodnje okončine, ali v vratnem delu, pri čemer je lahko bolečina v ramenih in rokah.

Konservativno zdravljenje, ki vključuje fizioterapijo, je najpomembnejši del okrevanja, saj v večini primerov omogoča uspešno rehabilitacijo brez operativnega posega.

Če bi se vsaj po 6 mesecih aktivne rehabilitacije brez znatnega izboljšanja izkazalo, da je operativni poseg potreben, sta ključni izbira izkušenega kirurga in ustrezna pooperacijska rehabilitacija.

S prilagojenimi načrti zdravljenja lahko fizioterapevti omogočijo dolgoročno izboljšanje vašega stanja ter varno in učinkovito vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

Operativni poseg je potreben v manj kot 5 % primerov

Operacija hernije diska je priporočljiva le, ko konservativno zdravljenje ne prinese zadostnih rezultatov po vsaj 12 tednih intenzivne fizioterapije in drugih terapij.

Poseg je smiseln predvsem, če bolnik trpi za hudo radikulopatijo, stanjem, pri katerem bolečina izžareva v nogo ali roko, ter ob prisotnosti nevroloških motenj, kot je izguba občutka ali slabost mišic. V skrajnih primerih, kot so težave z nadzorom mehurja ali črevesja, je operacija nujna.

Operacija se osredotoča na odpravo bolečine, ki izžareva v okončine, medtem ko bolečine v hrbtenici zahtevajo dolgotrajno fizioterapijo in prilagoditve življenjskega sloga – sama operacija namreč vaših težav ne bo odpravila.

Nevarnosti in posledice operativnega posega hernije

Kljub naprednim tehnikam, kot je mikrodiscektomija, je operacija hernije diska povezana z nekaterimi tveganji. Ena izmed možnih nevarnosti je poškodba živca, kar lahko povzroči trajno zmanjšanje občutljivosti ali šibkost v prizadetem območju.

Prav tako obstaja tveganje za infekcijo, če se rana po operaciji okuži, kar zahteva dodatno zdravljenje in lahko podaljša čas okrevanja.

Pooperacijsko zdravljenje običajno vključuje vsaj 8 tednov konservativnega zdravljenja, pri katerem se s fizioterapijo in drugimi metodami zagotovi postopna rehabilitacija. Tvorba brazgotinskega tkiva po operaciji lahko povzroči dodatne težave, saj brazgotina lahko vpliva na gibljivost ali pritiska na živčne strukture. Če je potrebna ponovna operacija, lahko brazgotinsko tkivo oteži kirurški poseg in poveča tveganje za zaplete.

Možne so tudi težave, kot so uhajanje cerebrospinalne tekočine (likvoreja) in krvavitve, ki prav tako zahtevajo dodatno pozornost in zdravljenje.

Ali se lahko hernija po operaciji ponovi? Zagotovo, recidiv hernije diska vidimo pri skoraj 30 % pacientov. Tveganje za ponovitev je večje pri pacientih, ki niso opravili zadostne rehabilitacije po operaciji.

Celostna ocena in prilagojen načrt zdravljenja

Pri konservativnem zdravljenju hernije diska je ključnega pomena celostna ocena vašega stanja. Specialistična fizioterapevtska obravnava v kliniki Medicofit se začne s podrobno anamnezo in temeljitim kliničnim pregledom, ki vključuje različne mišično-skeletne in nevrološke teste, kot so:

Lasegue test , ki pomaga odkriti pritisk na ishiadični živec pri hernijah v ledvenem delu,

, ki pomaga odkriti pritisk na ishiadični živec pri hernijah v ledvenem delu, Slump test , ki preverja draženje živčnih korenin in išias,

, ki preverja draženje živčnih korenin in išias, Elly test (nateg femoralisa), ki se uporablja za oceno hernije v zgornjih ravneh ledvene hrbtenice,

(nateg femoralisa), ki se uporablja za oceno hernije v zgornjih ravneh ledvene hrbtenice, Spurling test za odkrivanje hernije v vratnem delu, zlasti pri segmentih C5-C6 in C6-C7.

Ali ste vedeli, da je fizioterapija pri herniji diska pogosto enako učinkovita kot operacija, če se začne dovolj zgodaj in je pravilno usmerjena?

Na podlagi omenjenih ugotovitev izkušeni fizioterapevti v kliniki Medicofit ustvarijo prilagojen načrt zdravljenja, ki vključuje:

terapije za lajšanje bolečin : vključujejo različne postopke, kot so manualna terapija, miofascialna sprostitev in napredne instrumentalne metode, ki pomagajo zmanjšati bolečino in vnetje;

: vključujejo različne postopke, kot so manualna terapija, miofascialna sprostitev in napredne instrumentalne metode, ki pomagajo zmanjšati bolečino in vnetje; individualizirani programi vadbe : so prilagojeni vašim specifičnim potrebam. Osredotočajo se na krepitev mišic, raztezanje in izboljšanje gibljivosti. Pomemben del našega programa je tudi izboljšanje kardiovaskularne vzdržljivosti, ki bistveno vpliva na splošno počutje in v primeru potrebnega operativnega posega tudi na lažjo in hitrejšo rehabilitacijo;

: so prilagojeni vašim specifičnim potrebam. Osredotočajo se na krepitev mišic, raztezanje in izboljšanje gibljivosti. Pomemben del našega programa je tudi izboljšanje kardiovaskularne vzdržljivosti, ki bistveno vpliva na splošno počutje in v primeru potrebnega operativnega posega tudi na lažjo in hitrejšo rehabilitacijo; izobraževanje pacienta: zelo pomembno je, da razumete svoje stanje. Naša ekipa strokovnjakov fizioterapije in kinezioterapije vas izobražuje, kako lahko s prilagoditvami v življenjskem slogu sami prispevate k obvladovanju simptomov in dolgoročno ohranite zdravje hrbtenice.

Specialno fizioterapevtsko zdravljenje

V večini primerov je konservativno zdravljenje prva izbira pri zdravljenju hernije diska. Operacija se priporoča le, ko konservativne metode po več tednih ne prinašajo rezultatov, bolečina pa ostaja neznosna.

Ključne metode konservativnega zdravljenja vključujejo fizioterapijo, pri kateri so specialisti usposobljeni za uporabo naprednih tehnik za lajšanje bolečin in izboljšanje funkcionalnosti.

Manualna terapija : vključuje postopke miofascialnega sproščanja in sklepne mobilizacije, ki izboljšujejo gibljivost in zmanjšujejo bolečino. Terapevt deluje na specifična mesta napetosti v tkivih, da olajša gibanje.

: vključuje postopke miofascialnega sproščanja in sklepne mobilizacije, ki izboljšujejo gibljivost in zmanjšujejo bolečino. Terapevt deluje na specifična mesta napetosti v tkivih, da olajša gibanje. Visokofrekvenčna elektrostimulacija HiTOP : uporablja visoke frekvence za spodbujanje naravnega celjenja tkiva in zmanjšanje vnetja. Terapija HiTOP pomaga izboljšati mišično funkcijo in zmanjša bolečino.

: uporablja visoke frekvence za spodbujanje naravnega celjenja tkiva in zmanjšanje vnetja. Terapija HiTOP pomaga izboljšati mišično funkcijo in zmanjša bolečino. Visokoenergijski laser SUMMUS : pospešuje proces regeneracije in zmanjšuje vnetje. Primeren je za paciente z akutnimi bolečinami ali kot del celostne rehabilitacije po operaciji.

: pospešuje proces regeneracije in zmanjšuje vnetje. Primeren je za paciente z akutnimi bolečinami ali kot del celostne rehabilitacije po operaciji. Terapija TECAR WINTECARE : terapija uporablja radiofrekvenčno energijo za lajšanje bolečin, izboljšanje prekrvitve in spodbujanje hitrejšega celjenja tkiv.

: terapija uporablja radiofrekvenčno energijo za lajšanje bolečin, izboljšanje prekrvitve in spodbujanje hitrejšega celjenja tkiv. Diamagnetoterapija PERISO: uporablja visokoenergijska magnetna polja za zmanjšanje bolečin in vnetja, hkrati pa spodbuja regeneracijo tkiv – klinika Medicofit je edina ustanova v Sloveniji, ki omogoča zdravljenje s tehnologijo PERISO.

Rehabilitacija po operaciji in dolgoročna fizioterapija

Po uspešni operaciji je nujno, da pacienti nadaljujejo rehabilitacijo, saj je le tako mogoče preprečiti ponovitev težav in ohraniti zdravje hrbtenice.

V kliniki Medicofit uporabljajo napredne metode rehabilitacije, ki vključujejo individualno prilagojene terapevtske vaje in napredne instrumentalne tehnike, kot so WINTECARE TECAR, HiTOP, SUMMUS laser in ishemična vadba.

Te metode ne samo da pomagajo pri zmanjševanju bolečin, ampak tudi povečajo mišično moč in izboljšujejo splošno funkcionalnost tako pri konservativnem zdravljenju kot po operativnih posegih.

Dolgotrajna rehabilitacija z rednimi kontrolami pri fizioterapevtu je bistvena za preprečevanje ponovnih težav. Prav tako je pomembno, da pacienti sprejmejo določene življenjske spremembe, kot so izboljšanje drže, ergonomija pri delu, redna telesna aktivnost in nadzor telesne teže. Tako se lahko ohrani zdravje hrbtenice in preprečijo morebitne težave v prihodnosti.

