Hude bolečine v križu. Spondiloartroza – kako si pomagati

Morda poznate načine, kako lahko neprijetne simptome lajšamo in znova uživamo v vsakodnevnih aktivnostih, ki nam včasih niso povzročale tegob?

Razlog za vaše težave se morda skriva v spondiloartrozi, s katero se v kliniki Medicofit uspešno spopadamo s široko paleto različnih neoperativnih metod, s pomočjo katerih boste znova lahko uživali v svojem vsakdanu in rutini.

Spondiloartroza hrbtenice je degenerativna bolezen sklepov hrbtenice in običajno nastane s starostjo. Gre za pojav degenerativnih sprememb med telesom vretenca in medvretenčno ploščico v hrbtenici, kar se v večini kaže z bolečino, togostjo in omejeno gibljivostjo.

Spondiloartroza lahko prizadene različne dele hrbtenice, najpogosteje vrat, prsni in ledveni predel. Morda vas bo presenetilo dejstvo, da jo ima diagnosticirano kar 85 do 90 % starejših ljudi.

Čeprav na pojav spondiloartroze ne moremo vplivati, poznamo nekatere dejavnike tveganja, ki so povezani z njenim nastankom. Pomembnejši so:

starost

genetika

čezmerna telesna teža

slaba telesna drža

pretekle poškodbe hrbtenice

zahtevno delo z bremeni

moški spol

Če se spopadate s spondiloartrozo ali pa morda zanjo trpijo vaši bližnji, vam v nadaljevanju razkrivamo potencialne rešitve in možnosti za lajšanje simptomov ter izboljšanje kakovosti vašega vsakdana.

V članku se bomo osredotočili na postopek diagnoze, se dotaknili različnih terapevtskih pristopov, ki so na voljo, in z vami delili nasvete naših izkušenih strokovnjakov klinike Medicofit.

FOTO: Medicofit

Kakšno funkcijo opravlja naša hrbtenica

Hrbtenica – osrednja »os« našega telesa – ni zgolj strukturni temelj, temveč je tudi kompleksen sistem, ki nam omogoča izjemno raznoliko gibanje in funkcionalnost.

Ključno vlogo igra pri ohranjanju našega telesnega ravnovesja in gibanja. Sestavljena je iz serije vretenc, medvretenčnih ploščic, sklepov in vezi.

Ena najpomembnejših funkcij hrbtenice je zaščita hrbtenjače, ki je del centralnega živčnega sistema. Ščiti jo pred poškodbami in omogoča neoviran prenos živčnih signalov med možgani in drugimi deli telesa. Brez zaščite bi bila hrbtenjača izpostavljena večjemu tveganju za poškodbe, kar bi lahko vodilo do resnih nevroloških težav.

Zaradi kompleksne strukture vretenc in sklepov lahko hrbtenica izvaja različne gibe. Medvretenčne ploščice delujejo kot blažilci in omogočajo, da je gibanje naše hrbtenice prožno.

Hrbtenica zagotavlja tudi osnovno podporo telesu med hojo, stojo, sedenjem in dvigovanjem bremen.

Zaradi omenjenih funkcij je ohranjanje zdravja hrbtenice izjemno pomembno za naše splošno počutje in dobro gibljivost. Spondiloartroza lahko vpliva na poslabšanje opisanih funkcij, kar vodi do bolečine, togosti in omejene gibljivosti.

FOTO: Medicofit

Kako poteka diagnostika spondiloartroze

Potrebna je izvedba celostne diagnostike spondiloartroze. Po posvetu s strokovnjakom, ki temeljito pregleda vaše simptome in celotno zdravstveno stanje, sledi uporaba različnih diagnostičnih metod.

Med pomembnejše spadajo rentgen (RTG), ki omogoča vpogled v strukturo hrbtenice, slikanje z magnetno resonanco (MRI) ali računalniška tomografija (CT), ki zagotavljajo podrobnejšo oceno stanja tkiv.

Poleg tega se izvedejo tudi drugi klinični testi za oceno gibljivosti in nevroloških funkcij. Na podlagi celovite analize rezultatov se nato v kliniki Medicofit oblikuje individualiziran načrt zdravljenja, ki je prilagojen pacientovim potrebam in ciljem, s čimer lažje zagotovimo najučinkovitejšo obravnavo.

Kaj vključuje zdravljenje spondiloartroze v kliniki Medicofit

V sklopu zdravljenja spondiloartroze ni nujno, da takoj posežemo po kirurških metodah. V kliniki Medicofit namreč poudarjamo konservativne terapevtske pristope, kot je fizioterapija, ki velja za učinkovito pri obvladovanju simptomov in izboljšanju kakovosti življenja pacientov.

Kirurški posegi se v kliniki Medicofit obravnavajo le kot zadnja možnost, ko konservativni načini ne prinesejo zadostnega olajšanja ali kadar je to nujno potrebno v sklopu zdravljenja strukturnih poškodb hrbtenice.

V kliniki Medicofit deluje multidisciplinarni tim strokovnjakov, ki združujejo znanje in izkušnje s področij fizioterapije, kineziologije in medicine, kar pripomore k temu, da lahko našim pacientom zagotovimo čim boljše rezultate zdravljenja.

Stremimo k cilju, da posamezniku zagotovimo individualizirano obravnavo, ki bo prilagojena njegovim specifičnim potrebam in zdravstvnemu stanju.

Glede na resnost simptomov spondiloartroze in pacientovih potreb se v sklopu zdravljenja običajno predpišejo različna zdravila, kot so analgetiki za lajšanje bolečin, nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) za zmanjšanje vnetja in mišični relaksanti za mišično sprostitev.

Fizioterapevtski pristop je ključen del zdravljenja spondiloartroze v kliniki Medicofit. Naši izkušeni fizioterapevti izvajajo različne terapevtske tehnike, vključno z razteznimi vajami, krepitvijo mišic, manualno terapijo in terapevtsko masažo, ki pomagajo izboljšati gibljivost hrbtenice, okrepiti mišice in zmanjšati bolečino.

Naši strokovnjaki ob enem ponujajo tudi individualna svetovanja glede sprememb življenjskega sloga, kot so pravilna telesna drža, ergonomske prilagoditve delovnega okolja in nekateri prehranski nasveti za boljše zdravje sklepov.

FOTO: Medicofit

Zakaj je pri spondiloartrozi potrebna fiziozerapija

Fizioterapija ima pomembno vlogo pri zdravljenju spondiloartroze ter lahko pomaga izboljšati nekatere simptome in kakovost življenja. V sklopu fizioterapije se za obravnavo spondiloartroze v kliniki Medicofit posvečamo naslednjim tehnikam in metodam:

Raztezne vaje: pomagajo razbremeniti napetost v mišicah okoli hrbtenice in izboljšajo gibljivost hrbtenice. Vaje vključujejo raztezanje hrbtenice v različne smeri.

pomagajo razbremeniti napetost v mišicah okoli hrbtenice in izboljšajo gibljivost hrbtenice. Vaje vključujejo raztezanje hrbtenice v različne smeri. Krepilne vaje : krepitev mišic, zlasti hrbta, trebuha in medenice, je ključnega pomena za stabilizacijo hrbtenice in zmanjšanje obremenitev na sklepe.

: krepitev mišic, zlasti hrbta, trebuha in medenice, je ključnega pomena za stabilizacijo hrbtenice in zmanjšanje obremenitev na sklepe. Stabilizacijske vaje : pomagajo izboljšati nadzor in stabilnost hrbtenice ter preprečiti nenadzorovane premike, ki bi lahko simptome spondiloartroze poslabšali.

: pomagajo izboljšati nadzor in stabilnost hrbtenice ter preprečiti nenadzorovane premike, ki bi lahko simptome spondiloartroze poslabšali. Manualna terapija : vključuje masažo in mobilizacijo ter lahko pomaga zmanjšati bolečino, izboljšati gibljivost sklepov in sprostiti napete mišice.

: vključuje masažo in mobilizacijo ter lahko pomaga zmanjšati bolečino, izboljšati gibljivost sklepov in sprostiti napete mišice. Učenje pravilne telesne drže : posamezniku pomagamo pri učenju pravilne telesne drže med vsakodnevnimi dejavnostmi, kar pripomore k zmanjšanju obremenitev na hrbtenico in posledično zmanjša bolečino .

: posamezniku pomagamo pri učenju pravilne telesne drže med vsakodnevnimi dejavnostmi, kar pripomore k zmanjšanju obremenitev na hrbtenico in posledično zmanjša bolečino Fizikalni agensi: v sklopu fizikalne terapije uporabljamo predvsem elektroterapijo HiTop, terapijo TECAR, terapevtski LASER, diamagnetoterapijo PERISO in terapevtski ultrazvok, ki pripomorejo k lajšanju bolečin, zmanjšanju vnetja in izboljšanju krvnega pretoka v prizadetem predelu.

Ne dopustite, da bolečine v hrbtenici določajo potek vašega vsakdana. Vabimo vas, da s skupnimi močmi s pomočjo naše strokovne oskrbe znova odkrijemo pot do zdravja in vitalnosti – vaša hrbtenica si namreč zasluži le najboljše!

VIRI

López-Rojas, P., Aguilar-Salinas, A., Salinas-Tovar, S., Marı́n-Cotoñieto, I. A., Del Carmen Martı́nez-Garcı́a, M. in Garduño-Espinosa, J. (2002). Disabling Spondyloarthrosis Risk Factors in Valley of Mexico Workers. Archives of Medical Research, 33(5), 495–498. https://doi.org/10.1016/S0188-4409(02)00390-9

Sihombing, E., Wooton, I., Mazdalifah, N., Sidabutar, S., & Wardati, J. (2021). PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASES OF BRACHIALGIA DUE TO CERVICAL SPONDYLOARTHROSIS. International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology, 3(1), 55–68. https://doi.org/10.54443/ihert.v3i.94

Yarikov, A. V., Denisov, A. A., Perlmutter, O. A., Dokish, M. Yu., Sosnin, A. G., Masevnin, S. V., Pavlova, E. A. in Boyarshinov, A. A. (2020). Spondyloarthrosis: pathogenesis, clinic, diagnosis and treatment (literature review and own experience). Journal of Clinical Practice, 10(4), 61–73. https://doi.org/10.17816/clinpract18813

Zakirov, A. A., Dreval’, O. N., Chagava, D. A., Rynkov, I. P. in Kuznetsov, A. V. (2012). [Treatment of spondyloarthrosis and lumbar discopathy by combined minimally invasive techniques]. Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii Imeni N. N. Burdenko, 76(2), 17–22; discussion 22.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit