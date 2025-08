Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

Spinalna stenoza se najpogosteje pojavi v spodnjem delu hrbta in v vratu, ko se prostori v hrbtenici zožijo, kar ustvarja pritisk na hrbtenjačo in korenine živcev, ki potujejo skozi hrbtenico.

Hrbtenjača je snop živcev, ki izhaja iz baze možganov in poteka po sredini hrbtenice. V anatomiji hrbta je veliko različnih struktur, ki skupaj omogočajo oporo telesu. Hrbtenica je razdeljena na štiri dele: vratni (cervikalni) del, prsni (torakalni) del, ledveni (lumbalni) del ter križnico in trtico (sakrum in trtica). Spinalna stenoza se najpogosteje razvije v ledvenem in vratnem delu hrbtenice.

Nekateri ljudje s spinalno stenozo nimajo simptomov. Drugi lahko občutijo bolečino, mravljinčenje, odrevenelost in mišično šibkost. Simptomi se lahko sčasoma poslabšajo.

Simptomi odvisni od lokacije zožitve

Simptomi se običajno začnejo počasi in se sčasoma lahko poslabšajo. Odvisni so od lokacije zožitve v hrbtenici. Če se stenoza pojavi v spodnjem delu hrbta, lahko povzroča bolečine v križu, pekočo ali topo bolečino, ki se širi v zadnjico in noge. Bolečina se običajno poslabša pri stanju ali hoji ter izboljša pri nagibu naprej. Pojavijo se lahko tudi otrplost, mravljinčenje ali krči v nogah in stopalih, zlasti med stanjem ali hojo, ter šibkost v nogah in stopalih.

Simptomi, kot so bolečine v križu, mravljinčenje ali šibkost v nogah, se običajno poslabšajo pri hoji in izboljšajo pri počitku. FOTO: Medicofit

Če je stenoza v vratnem delu hrbtenice, se lahko pojavijo odrevenelost ali nerodnost rok, težave z ravnotežjem in koordinacijo, kot sta togost nog in spotikanje med hojo, ter šibkost ali neusklajenost gibanja v rokah in dlaneh. Pogosto so moteni tudi fini gibi, na primer zapenjanje gumbov, vezanje čevljev, pisanje ali tipkanje. V hujših primerih se lahko pojavijo tudi motnje delovanja črevesja, mehurja in spolne funkcije.

Lumbalna oziroma ledvena spinalna stenoza se običajno kaže kot bolečina v križu, mravljinčenje, oslabelost ali občutek težkih nog, ki se poslabša pri stanju ali hoji. Simptomi se pogosto izboljšajo pri sedenju ali ko se oseba nagne naprej – na primer med potiskanjem nakupovalnega vozička, saj se v tem položaju razširi hrbtenični kanal in nastane več prostora med vretenci. Temu pravimo nevrogena klavdikacija ali bolečina v nogah, ki se pojavi pri kar 90 % primerov spinalne stenoze. Poleg tega se lahko pojavi še šibkost, odrevenelost ali bolečina, ki izžareva v zadnjico in noge. To so znaki radikulopatije, ko je stisnjena ena od živčnih korenin v ledvenem delu hrbtenice.

Zožitev hrbteničnega kanala kot posledica staranja, bolezni ali dednosti

Zožitev hrbteničnega kanala običajno nastaja postopoma in prizadene eno ali več območij hrbtenice. Lahko se pojavi v hrbteničnem kanalu, skozi katerega potekajo hrbtenjača in živčne korenine. Pojavi se lahko tudi na mestih, kjer živci izhajajo iz hrbtenjače, ali v odprtinah med vretenci, skozi katere živci zapuščajo hrbtenico in potekajo do drugih delov telesa.

Na zoženje hrbteničnega kanala, ki vodi do spinalne stenoze, lahko vpliva več dejavnikov. Običajno hrbtenični kanal ponuja dovolj prostora za hrbtenjačo, snop živcev pod koncem hrbtenjače in živce, ki izhajajo iz hrbtenjače. Vendar pa lahko posledice staranja, spremembe na hrbtenici, poškodbe, bolezni ali dedna stanja povzročijo zožitve tega prostora.

S staranjem pride do postopne izgube normalne strukture hrbtenice, kar je najpogostejši vzrok za razvoj spinalne stenoze. Veziva, ki držijo vretenca skupaj, se lahko sčasoma zadebelijo in začnejo kalcificirati oziroma otrdevati zaradi nalaganja kalcijevih soli. Kosti in sklepi se lahko povečajo, na njihovih površinah pa se lahko razvijejo kostni izrastki – osteofiti, ki lahko pritiskajo na hrbtenjačo ali živčne korenine.

Izbočena medvretenčna ploščica lahko pritisne na hrbtenjačo ali živčno korenino. Ploščice so podobne blazinicam med vretenci in delujejo kot blažilci udarcev ter distančniki. S staranjem se lahko izsušijo in razpokajo, kar povzroči njihovo izbočenje.

Če postane določen del hrbtenice preveč gibljiv, se sklepne kapsule (membrane) na zadnji strani vretenc odebelijo. Telo tako skuša stabilizirati ta del hrbtenice, a ta proces lahko povzroči nastanek kostnih izrastkov, ki zmanjšajo prostor okoli živčnih korenin.

Eden od vzrokov za spinalno stenozo je tudi spondilolisteza, pri kateri eno vretence zdrsne naprej prek drugega, kar povzroči nepravilno poravnavo hrbtenice in zoženje prostora okoli hrbtenjače ali živčnih korenin.

Spinalna stenoza je najpogostejša pri starejših, vendar se lahko pojavi tudi pri mlajših z nepravilnostmi hrbtenice. FOTO: Medicofit

Artritis je prav tako pogost vzrok za spinalno stenozo. Pri nekaterih je nujna tudi operacija, ki ustvari več prostora znotraj hrbtenice, kar ublaži simptome, ki jih povzroča pritisk na hrbtenjačo ali živce. Vendar operacija ne more pozdraviti artritisa, zato se lahko bolečine v hrbtenici zaradi artritisa nadaljujejo.

Hrbtenico lahko prizadeneta dve obliki artritisa, in sicer osteoartritis in revmatoidni artritis. Osteoartritis, ki je pogostejši pri starejših ljudeh, je degenerativna bolezen sklepov, pri kateri se sklepna tkiva sčasoma razgrajujejo. Povzroči propadanje medvretenčnih ploščic ter povečanje ali zaraščanje kostnega tkiva, kar zoži osrednji hrbtenični kanal in kanale živčnih korenin, kar vodi v spinalno stenozo.

Revmatoidni artritis je kronična vnetna bolezen, ki večinoma prizadene sklepe. Povzroča bolečine, otekanje, okorelost in zmanjšano gibljivost sklepov. Gre za avtoimunsko bolezen, saj imunski sistem napada lastna, zdrava sklepna tkiva. Čeprav revmatoidni artritis ni pogost vzrok za spinalno stenozo, lahko poškodbe, ki jih povzroči na sklepih hrbtenice, privedejo do spinalne stenoze.

Spinalno stenozo lahko povzroči tudi zlom, ki privede do nepravilne poravnave hrbtenice in hrbteničnega kanala ali pa kostni delci prodrejo v kanal in povzročijo pritisk.

Pri Pagetovi bolezni, pri kateri kosti rastejo hitreje kot običajno, so nove kosti večje, šibkejše in mehkejše od normalnih. Posledično se lahko spremeni struktura in prekrvitev kosti, kar vpliva na prostore v hrbteničnem kanalu in vodi v spinalno stenozo.

Zadebelitev vezi ob hrbtenici nastane, ko se na vezi znotraj hrbteničnega kanala vzdolž zadnje strani hrbtenice začnejo nalagati kalcijeve soli. Ta kalcifikacija spremeni vezivno tkivo v kost in lahko pritiska na živce v kanalu.

Prirojeno zoženje hrbteničnega kanala Nekateri ljudje se rodijo s stanjem, ki lahko povzroči prirojeno spinalno stenozo. To sta lahko na primer skolioza oziroma ukrivljenost hrbtenice ter ahandroplazija, dedna motnja, ki povzroča nepravilnosti v razvoju kosti v hrbtenici in drugih delih telesa.

Kirurški poseg le v redkih primerih

Za določitev osnovnega vzroka spinalne stenoze mora zdravnik narediti natančno diagnozo. Najprej mora ugotoviti, kateri simptomi so prisotni, kaj jih poslabša ali ublaži ter kako dolgo že trajajo. Z nevrološkim pregledom, ki pokaže odstopanja v moči, občutku ali refleksih določenih delov telesa, preveri pritisk na hrbtenjačo ali živčne korenine zaradi spinalne stenoze.

Zdravljenje običajno poteka brez operacije – z individualno prilagojenimi fizioterapevtskimi pristopi in terapevtskimi vajami. FOTO: Medicofit

Poleg anamneze in kliničnega pregleda lahko zdravnik za potrditev diagnoze naroči slikovne preiskave, kot sta rentgen in magnetna resonanca. Glede na vzrok in resnost lahko predlaga nekirurške načine zdravljenja – fizioterapijo, jemanje zdravil proti bolečinam in spremembo vsakodnevnih aktivnosti.

Mnogi ljudje trpijo zaradi kombinacije bolečine, otrplosti in šibkosti, ki prizadene spodnji del hrbta in noge ali vrat in roke. Ti simptomi so lahko moteči, vendar ne zahtevajo nujne zdravniške pomoči. Kirurški poseg redko priporočajo kot prvo izbiro zdravljenja, razen če so prisotni hudi simptomi ali nevrološki primanjkljaji. Občasno lahko spinalna stenoza povzroči resna stanja, kot sta sindrom cauda equina (t. i. konjski rep) in cervikalna mielopatija. To so redka, a resna stanja hrbtenice, ki lahko povzročijo trajno poškodbo ali invalidnost.

Prvi ukrep: konservativno zdravljenje

Zdravljenje spinalne stenoze je na začetku vedno konservativno, torej lahko akutne bolečine blažimo s protibolečinskimi zdravili. Za celovito zdravljenje spinalne stenoze so strokovnjaki fizioterapije na kliniki Medicofit pripravili nabor metod, ki jih individualno prilagodijo glede na vaše stanje.

Zgodnje prepoznavanje težav in pravočasno ukrepanje lahko preprečita napredovanje bolezni in izboljšata kakovost življenja. FOTO: Medicofit

Za odpravljanje bolečin uporabljajo instrumentalno terapijo. Zelo učinkovite so terapije z laserjem, terapije TECAR in visokofrekvenčna elektrostimulacija.

Po tem, ko se simptomi umirijo, se začne vadbeni del rehabilitacije. S krepitvijo obhrbteničnih in globokih trebušnih mišičnih skupin vam pomagajo razbremeniti utesnjeni predel ob hrbtenici. Za dolgoročno izboljšanje simptomov pa je ključna redna kineziološka vadba, s katero okrepite splošno fizično kondicijo in mišično pripravljenost jedra telesa.

Operativno zdravljenje se priporoča, kadar s konservativnim pristopom ni več mogoče uspešno zmanjševati oz. upočasniti napredovanja simptomov. Preden se zdravnik odloči za operativno zdravljenje, po navadi poteče od 4 do 6 mesecev konservativnega zdravljenja.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja spinalne stenoze 64-letni gospod Ivan, nekdanji elektrotehnik, je obiskal kliniko Medicofit zaradi dolgotrajne bolečine v križu, ki se je širila vzdolž obeh nog. Bolečina se je pojavljala zlasti pri hoji, olajšal pa jo je položaj upogiba trupa. Bolečine je pogosto spremljal občutek težkih nog, zaradi česar je bil gospod sposoben prehoditi zgolj nekaj sto metrov, preden je moral sesti. Zaradi težav je že opravil MR slikanje, ki je pokazalo izrazito spinalno stenozo na nivojih L3-L4 in L4-L5. Fizioterapevtski klinični pregled je razkril zmanjšano in bolečinsko omejeno ekstenzijo ledvene hrbtenice, s spremljajočo napetostjo paraspinalnih mišic in zmanjšanim občutkom v stopalih. Moč kolčnih, kot tudi stegenskih mišic je bila oslabljena, v manjši meri je bilo prizadeto tudi ravnotežje. Klinična slika je zahtevala celosten pristop z usmerjenim programom fizioterapije, v trajanju 15 tednov. V uvodni fazi so se izvajali postopki za zmanjšanje bolečine in spodbujanje regeneracije prizadetih tkiv – TECAR terapija, Summus laserska terapija, PERISO diamagnetna terapija. Instrumentalne terapije so se učinkovito dopolnjevale s specialnimi manualnimi tehnikami. Ob izboljšanju klinične slike je vse pomembnejšo vlogo prevzela specialna terapevtska vadba za krepitev mišic trupa, izboljšanje telesne drže in propriocepcije. Stanje se je tekom zdravljenja postopoma izboljševalo. Ob koncu zdravljenja je gospod Ivan poročal o povrnitvi sposobnosti daljše hoje brez večjih težav, zmanjšanem občutku napetosti v nogah, skoraj popolni odsotnosti bolečine in večji samozavesti pri vsakodnevnih opravilih.

V kliniki Medicofit ser pacientu posvetijo celostno. Izvajajo vse, od diagnostike do specialne fizioterapije in kineziološke vadbe. FOTO: Medicofit

Ukrepajte pravočasno in izboljšajte kakovost življenja!

Spinalna stenoza ne bo izginila sama od sebe, zato je pomembno, da ukrepamo pravočasno. Zgodnje prepoznavanje simptomov in ustrezno zdravljenje lahko bistveno izboljšata kakovost življenja in preprečita napredovanje bolezni.

