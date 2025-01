Kje v naši okolici so smučarske destinacije svetovnega razreda

Ste tudi vi prepričani, da si je treba vsaj enkrat na sezono privoščiti nekaj smučarskih dni v kosu, ko se do sitega nasmučate in naužijete čarobne zimske pokrajine? Svojo zimsko pravljico lahko doživite na domačih smučiščih, se podate v bližnjo okolico ali pa si izpolnite dolgoletno željo in se predate smučarskim užitkom na največjih smučiščih sveta.

Največja smučišča, kot so Les 3 Vallées v Franciji, Whistler Blackcomb v Kanadi ali dolomitska v Italiji, ponujajo nepozabna doživetja za vse, ki sanjajo o popolnem zimskem oddihu in privabljajo ljubitelje smučanja z vsega sveta.

Po velikosti največje smučišče na svetu je Les 3 Vallées ali Tri doline v Franciji in skupaj ponuja kar 600 kilometrov prog. Pravzaprav gre za kombinacijo treh smučišč, ki so zelo blizu drugo drugega in so povezana, tako da lahko preizkusite vse tri, če imate le dovolj časa. Poznavalci pravijo, da tudi v tednu dni ni mogoče presmučati celotnega smučarskega terena, zato se gotovo splača vrniti večkrat.

Portes du Soleil FOTO: Depositphotos

Smučišče Portes du Soleil na meji med Francijo in Švico bi bilo lahko na vrhu seznama največjih smučišč na svetu, saj ima kar 650 kilometrov smučarskih prog, vendar te niso tako povezane kot v francoskih Treh dolinah. Gre za najstarejšo čezmejno smučarsko destinacijo na svetu, ki vključuje sosednji alpski regiji, francoski Chablais in švicarski Valais. Portes du Soleil ponuja vrhunsko smučanje svetovnega razreda. Najdete lahko nekaj za vsako raven znanja in slog smučanja, ne glede na to, ali želite smučati po neurejenih terenih ali ostati na urejenih progah.

Alta Badia, Sellaronda FOTO: Depositphotos

Tudi Italija je za smučarske navdušence pravi raj, saj ima eno največjih smučarskih središč na svetu – Sellarondo v italijanskih Dolomitih. Smučarsko pot, ki vključuje štiri doline – Val Gardena, Val di Fassa, Alta Badia in Arabba/Marmolada –, lahko dobro pripravljen smučar presmuča v enem dnevu.

Les 3 Valles FOTO: Depositphotos

Če iščete še kakšno posebno smučarsko doživetje, bo francoska destinacija Paradiski odlična za vas, saj se tam vsako leto lahko pohvalijo z zavidanja vredno količino snega. Ponašajo se s 425 kilometri prog, od tega jih je največ srednje zahtevnih, vendar je na voljo tudi veliko prog za začetnike in napredne smučarje. Smučišče je zelo moderno, z mnogimi hitrimi in kabinskimi žičnicami.

Les 4 Vallees FOTO: Depositphotos

Še eno smučišče s podobnim imenom, kot ga ima prvo na tem seznamu, je največje smučišče v Švici – Les 4 Vallées ali Štiri doline s skoraj 100 žičnicami, ki omogočajo dostop do več kot 410 km ne preveč zahtevnih smučarskih terenov. Destinacija ponuja tudi številne aktivnosti v poletnih mesecih, zato je odlična za počitnice v katerem koli letnem času, ne glede na to, ali smučate ali ne.

Val d'Isere FOTO: Depositphotos

Med smučarskimi destinacijami svetovnega razreda je tudi italijanskaoziroma po slovensko Mlečna cesta z osupljivimi smučarskimi tereni na meji med Francijo in Italijo. Začetniki in naprednejši smučarji bodo na Mlečni cesti doživeli pravo alpsko pravljico, saj so v okolici številne ljubke alpske vasice. Tik pod osupljivo lepo švicarsko goro Matterhorn je še eno legendarno smučišče, kjer lahko smučate praktično vsak dan v letu. Smučiščeje najvišje ležeče evropsko smučišče. Precej blizu nas pa se razprostira največje avstrijsko smučišče z več kot 300 kilometri smučarskih prog –, kjer imajo vsako leto, tudi letos, ogromno snega. Med najimenitnejšimi smučarskimi destinacijami je tudi francoski, kjer dajeta poseben čar istoimenska vasica in ponudba zanimivih aktivnosti, kot je sankanje z vlečnimi psi.

FOTO: Depositphotos

