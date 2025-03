Najboljši vodje, starši in prodajalci uporabljajo to veščino – jo poznate?

Albert Einstein je nekoč dejal:

»Če bi imel eno uro za rešitev problema, bi prvih 55 minut posvetil iskanju pravega vprašanja. Ko bi ga našel, bi problem rešil v manj kot petih minutah.«

Ko želimo nekaj narediti, smo naučeni, da se vprašamo: Kako lahko to naredim? Toda ko si postavite drugačno, pravo vprašanje, se vam lahko odpre nov svet, saj se boste iskanja rešitev lotili popolnoma drugače, pravi eden največjih strokovnjakov za podjetništvo na svetu Dan Sullivan.

Morda se zdi preveč preprosto. In tudi je. Ko boste obvladali novo vprašanje (oz. vprašanja), boste hitro razumeli, kako ljudje gradijo svoje zgodbe o uspehu in osebno svobodo.

Bi radi odkrili moč vprašanj in kako lahko spremenijo vaše življenje?

Pridružite se brezplačni spletni delavnici Osnove in priložnosti coachinga in se naučite:

– kako postavljati vprašanja, ki odpirajo vrata rešitvam,

– kdaj uporabiti coaching in kdaj raje mentorstvo ali svetovanje,

– kako lahko coaching izboljša vaš posel, odnose, starševstvo in kariero.

Kaj boste pridobili na delavnici?

FOTO: Zema

Boljše odločitve – naučite se postavljati prava vprašanja, ki vodijo do jasnih, dobrih rešitev.

Večja uspešnost – kot kovči, podjetniki, vodje, prodajalci, trenerji boste s pravimi vprašanji dosegali vrhunske rezultate.

Močnejši odnosi – uporabite veščino coachinga in bodite boljši starš, partner, vodja ali učitelj.

Coaching ni le ena najhitreje rastočih panog, ampak tudi ključno orodje za osebni in poslovni uspeh.

Kako coaching vpliva na različna področja življenja?

FOTO: Zema

Vodenje: najboljši vodje ne dajejo odgovorov – postavljajo prava vprašanja.

Prodaja: uspešni prodajalci razumejo kupca s pomočjo coaching pristopa.

Starševstvo: z dobrimi vprašanji do boljšega odnosa z otroki in učinkovitejše vzgoje odgovornih in samostojnih otrok.

Šport: najboljši trenerji uporabljajo coaching za vrhunske rezultate.

Odnosi: coaching pomaga graditi razumevanje in harmonijo v partnerstvu.

Ne glede na vašo vlogo – coaching je veščina, ki vam bo odprla vrata do uspeha.

Program delavnice

FOTO: Zema

4 intenzivni dnevi + 1 poseben dodaten dan za poglobitev znanja in prakso

Dan 1: Priložnost coachinga, mentoriranja, svetovanja

Dan 2: Struktura coaching srečanja

Dan 3: Izbira coaching niše in preboj na trg

Dan 4: Praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju

Dodatni dan: Doseganje ciljev in rezultatov s coachingom

O predavatelju

FOTO: Zema

Dr. Aleksander Šinigoj je priznan strokovnjak za coaching, NLP in hipnozo, avtor več knjižnih uspešnic in mednarodni predavatelj, ki je predaval že v 23 državah. Njegova strast je pomagati ljudem do preboja v osebnem in poslovnem življenju.

Naročnik oglasne vsebine je Zema, d. o. o.