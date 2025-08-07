  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Nepozabne fotografske ture po Sloveniji z Lukom Vundukom

    Luka Vunduk, priznani slovenski krajinski fotograf in Canonov ambasador, je ime, ki odmeva med ljubitelji fotografije po vsem svetu.
    FOTO: Luka Vunduk
    Galerija
    FOTO: Luka Vunduk
    Promo Delo
    7. 8. 2025 | 11:17
    7. 8. 2025 | 11:18
    7:26
    A+A-

    Njegove fotografske ture po Sloveniji ponujajo edinstveno priložnost za zajemanje osupljivih naravnih in kulturnih lepot Slovenije (Slovenia photo tour), od dramatičnih alpskih vrhov do smaragdnih rek in starodavnih vasi.

    Z dolgoletnimi izkušnjami, strastjo do narave in strokovnim vodenjem Vunduk udeležence vodi skozi nepozabne fotografske avanture, ki združujejo tehnično znanje, umetniški navdih in poglobljeno izkušnjo.

    Kdo je Luka Vunduk?

    Luka Vunduk je slovenski fotograf, znan po svojih dih jemajočih krajinskih posnetkih, ki poudarjajo lepoto narave skozi igro svetlobe, tekstur in kompozicije. Kot Canonov ambasador in nagrajenec mednarodnih fotografskih tekmovanj je pridobil sloves mojstra, ki potrpežljivo čaka na popoln trenutek – včasih celo osem let, kot je bilo pri ikoničnem posnetku v Dolomitih.

    FOTO: Luka Vunduk
    FOTO: Luka Vunduk

    Njegova strast do fotografije izhaja iz ljubezni do narave, kar se odraža v njegovih delavnicah, na katerih udeležence uči, kako ujeti čarobnost trenutka. Vundukova sposobnost iskanja edinstvenih perspektiv in njegovo lokalno znanje o Sloveniji ga uvrščajo med vodilne fotografe, ki navdihujejo tako začetnike kot profesionalce.

    Zakaj fotografske ture po Sloveniji

    Slovenija, zvezda evropske naravne lepote, je sanjska destinacija za fotografe. Vundukove ture izkoriščajo raznolikost te male države, ki v polmeru nekaj ur ponuja alpske vrhove, kristalna jezera, reke, slikovite vasi in obalo. Ture, kot je tista načrtovana za oktober 2025, obsegajo lokacije, kot so Triglavski narodni park, Blejsko jezero in cerkve na Gorenjskem. Z majhnimi skupinami, običajno do 7 udeležencev, zagotavljajo intimno izkušnjo, kjer vsak dobi priložnost za individualno mentorstvo. Ture so prilagojene vsem ravnem znanja, z delavnicami, ki vključujejo praktično fotografiranje, obdelavo posnetkov in tehnične nasvete.

    FOTO: Luka Vunduk
    FOTO: Luka Vunduk

    Triglavski narodni park in Bled

    Triglavski narodni park je vrhunec Vundukovih tur, saj ponuja dramatične pokrajine z vrhovi, alpskimi dolinami in kristalnimi jezeri. Jeseni, ko se listje obarva v zlato in rdeče, je park idealen za fotografiranje. Uporaba širokokotnih objektivov omogoča zajemanje širokih prizorov, teleobjektivi pa poudarijo detajle, kot so skalne formacije ali kapljice rose. Vunduk poudarja pomen jutranje svetlobe, ki ustvarja mehke sence in dramatične kontraste, kar je ključno za osupljive posnetke. Blejsko jezero s svojo cerkvico na otoku in gradom na pečini je ena najbolj fotografiranih lokacij v Sloveniji. Vundukove ture vključujejo obiske zgodaj zjutraj, ko jezero obdaja meglica, kar ustvarja pravljično vzdušje.

    FOTO: Luka Vunduk
    FOTO: Luka Vunduk

    Edinstvena izkušnja na delavnicah

    Organizirane ture niso le fotografiranje, temveč tudi učenje. Vsak dan izvajajo delavnice, na katerih udeleženci izpopolnjujejo tehnike, kot so dolge osvetlitve in uporaba filtrov. Vunduk ponuja individualno mentorstvo, pri čemer analizira posnetke in svetuje, kako izboljšati kompozicijo ali barvne tone. Ture vključujejo tudi razprave o etiki fotografiranja v naravi, kar spodbuja spoštovanje do okolja.

    Za najboljšo izkušnjo Vunduk priporoča opremo, kot so stativ, širokokotni objektiv in teleobjektiv. Polarizacijski in ND filtri so ključni za krajinsko fotografijo, prav tako dodatne pomnilniške kartice in prenosnik za obdelavo.

    Ture so glede na fizično pripravljenost zmerne, primerne za vse starosti, a zahtevajo udobno obutev in oblačila. Udeleženci naj se pripravijo na zgodnje vstajanje za zajemanje jutranje svetlobe in s seboj prinesejo prenosno baterijo za napajanje opreme.

    Zakaj izbrati Vundukove ture

    Vundukove ture izstopajo zaradi njegove strasti, lokalnega znanja in predanosti kakovosti. Kot Slovenec pozna skrite kotičke, ki jih turistični vodniki pogosto spregledajo. Mislimo na manj znane poti v Julijskih Alpah. Njegov pristop poudarja potrpežljivost in ustvarjalnost in udeležence spodbuja k razvoju lastnega sloga. Ture so prilagojene vremenu in svetlobi, kar zagotavlja optimalne razmere za fotografiranje.

    Web Center uspešno izvedel optimizacijo spletnih strani za različna podjetja

    V podjetju Web Center smo specializirani za SEO optimizacijo, s katero izboljšujemo vidnost podjetij na spletnih iskalnikih. Naša strokovna ekipa je poskrbela za optimizacijo spletnih strani različnih podjetij, kar je pripomoglo k boljši prepoznavnosti in višjim pozicijam v iskalnih rezultatih.

    FOTO: Web Center
    FOTO: Web Center

    SEO optimizacija je ključni del digitalnega marketinga, ki podjetjem pomaga izboljšati vidnost na spletnih iskalnikih. Ko ljudje iščejo vaše podjetje ali izdelke iz vaše panoge, želite, da se vaša spletna stran pojavi na vrhu rezultatov iskanja.

    Za podjetje Fidem, ki deluje na področju finančnih storitev in izterjav, je bila optimizacija spletne strani osredotočena na ključno besedno zvezo mednarodna izterjava.

    V podjetju Evino, kjer se ukvarjajo s prodajo vrhunskih vin, je bila izvedena optimizacija za široko iskan izraz vina. Ekipa Web Centra je poskrbela za večjo prepoznavnost med ljubitelji vin in spletnimi kupci.

    Za turistično podjetje Movis, ki ponuja ekskluzivne potovalne izkušnje, je bila izvedena SEO optimizacija za nišno in konkurenčno ključno besedno zvezo Eastern Europe luxury tour. S pomočjo uporabe mednarodnih SEO pristopov je ekipa podjetja Web Center dosegla večjo vidnost na angleško govorečem trgu.

    Tudi podjetje Luniks, ki se ukvarja s prodajo personaliziranih daril, je z optimizacijo spletne strani pridobilo višje pozicije na Googlu za ključno besedno zvezo darila za moške.

    Carbonautica, ki razvija inovativno opremo za jadranje, je s pomočjo ekipe Web Centra izvedla optimizacijo spletne vsebine za angleško ključno besedno zvezo how to sail into the wind.

    Če tudi vi želite izboljšati svojo spletno prisotnost in doseči višje pozicije, smo prava izbira za vas. S strokovnim znanjem in prilagojenimi strategijami, ki jih uporabljamo pri vseh korakih izvajanja SEO optimizacije, vam pomagamo doseči boljšo vidnost in povečati število strank.

    Potrebujete pomoč pri SEO optimizaciji? Stopite v stik z nami!

    Za brezplačno analizo vašega obstoječega stanja stopite v stik z nami na info@web-center.si ali na 041-201-730.

    Naročnik oglasne vsebine je Web center

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Šport in rekreacija v Ljubljani

    V bežigrajski soseski Savsko naselje bodo začeli brneti gradbeni stroji

    Za gradnjo športnega parka občina namenja 1,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija in država.
    Manja Pušnik 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    turizem fotografija SEO optimizacija Web Center
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Zgorelo že 17.000 hektarjev

    Širjenje požara na jugu Francije se je upočasnilo

    Z ognjenimi zublji se bori več kot 2100 gasilcev in 500 vozil, požar pa je prizadel petnajst občin.
    7. 8. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminalisti PU Maribor

    S ponarejenimi podpisi uredila lažne prijave prebivališč za 172 oseb

    Ovadena sta uporabila pooblastila, opremljena s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Republiki Sloveniji.
    7. 8. 2025 | 12:36
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Umetnost obrti

    Ali veste, kako skujemo nož? Obiskali smo slovenske nožarje

    Slovenija doživlja razcvet nožarstva tako na področju obrti kot prodaje in zbirateljstva.
    7. 8. 2025 | 12:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

    Na uvodnem letošnjem tekmovanju za veliko nagrado FIS v Courchevelu bodo naši severni sosedi nastopili z ekipo, ki tekmuje v celinskem pokalu.
    Miha Šimnovec 7. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Nogometaši, ki bodo izpadli iz serie A bodo slabše plačani

    Italijanska nogometna zveza je v sodelovanju s serie A uvedla nekaj sprememb, ki bodo klubom pomagale pri prehodu v nižje lige.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

