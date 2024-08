Norveška princesa in samooklicani šaman

Začela so se praznovanja ob poroki norveške princese Märthe Louise in njenega ameriškega partnerja Dureka Verretta, ki sam sebe imenuje »šaman šeste generacije«. Princesa – najstarejša od dveh otrok norveškega kralja Haralda in četrta v vrsti za norveški prestol, njen mlajši brat prestolonaslednik Haakon naj bi nekega dne nasledil očeta – je bila prej poročena s pokojnim pisateljem in umetnikom Arijem Behnom, s katerim ima tri hčerke – Maud, Leah in Emmo. Ločila sta se leta 2017.

52-letna ločenka trdi, da je jasnovidka, ki lahko govori z angeli, 49-letni Verrett iz Kalifornije pa prodaja drage zlate medaljone, za katere pravi, da rešujejo življenja. Kot duhovni vodnik med svoje sledilce šteje hollywoodski zvezdnici Gwyneth Paltrow in Antonia Banderasa ter trdi, da je bil v prejšnjem življenju faraon,

»Sem zelo duhovna, tako lepo je biti z osebo, ki to sprejema,« je na instagramu zapisala Märtha Louise, potem ko je par junija 2022 objavil zaroko.

Obdržala naziv

Po poročanju norveških medijev so goste pozvali, naj med poroko ne uporabljajo mobilnih telefonov in fotoaparatov in ničesar ne objavljajo na družbenih omrežjih. Praznovanje se je začelo včeraj z zabavo s 350 gosti, vključno s švedsko prestolonaslednico Viktorijo in njenim možem princem Danielom. Märtha Louise se je novembra 2022 odpovedala svojim kraljevim dolžnostim, obdržala pa je svoj naziv, vendar se je strinjala, da ga ne bo uporabljala v komercialne namene, piše France 24. A je od takrat večkrat kršila dogovor, nazadnje sta z Verrettom izdala poročni gin, ki ima na etiketi princesino ime.

»Glede na to, da dogovor ni bil spoštovan, je čas, da princesi odvzamemo naziv, preden bo kralj kralj Harald videl, da je njegovo življenjsko delo še bolj uničeno,« je julija v uvodnem članku zapisal zgodovinar Trond Noren Isaksen. Ekscentrični par je razjezil tudi norveške medije s podpisom pogodb za Hello! in Netflix za ekskluzivno poročanje o poroki.

Märtha Louise in Verrett sta prispevala k zmanjšanju javne podpore monarhiji, z 81 odstotkov leta 2017 na 68 odstotkov, je ta teden pokazala javnomnenjska raziskava norveške javne radiotelevizije. Štirje od desetih Norvežanov so rekli, da je njihov pogled na kraljevo družino v zadnjem letu postal bolj negativen, pri čemer so mnogi kot razlog navedli prav ekscentrični par.