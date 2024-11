Odkrivamo sanjske smučarske destinacije te zime

Iščete popoln zimski oddih za družinske počitnice? Udoben romantičen oddih v dvoje? Vrhunsko smučišče za adrenalinsko pustolovščino z ekipo? Berite naprej!

Koroška regija na sončnem jugu Avstrije se ponaša z največjim in najsodobnejšim smučiščem s 30 sodobnimi vlečnicami, 40 različnimi 110 kilometrov dolgimi progami, najdaljšim osvetljenim smučiščem v Alpah in fantastičnim snežnim parkom Watschiger Alm.

Če vas zanima družinsko druženje, odkrijte odlični Hotel Falkensteiner Club Funimation Katschberg sredi prvorazrednega smučišča, s 16 žičnicami in 70 urejenimi kilometri smučišč ter lastno smučarsko šolo z možnostjo najema opreme. Čudovita narava, animacija, zimsko pohodništvo ali tradicionalna vožnja s sanmi s konjsko vprego, ponudba, v kateri je vse vključeno – vse to boste našli tukaj.

Najmlajše bodo navdušili Falky-Land, otroški svet, in Falky Acqua World z velikim toboganom, starši pa se lahko sprostijo v Acquapura SPA s tretmaji, pri katerih uporabljajo izključno naravne izdelke.

Popolna kombinacija dogodivščine in sprostitve

Falkensteiner Hotel Cristallo na sončnih 1600 metrih, v bližini odličnih smučišč, je idealna zimska oaza, kjer ni nikoli dolgčas. Uživali boste v nočnem smučanju, sankanju in drsanju.

Falky's Children SPA z bazenom, otroško savno, parno kopeljo in posebej zasnovanimi tretmaji je kot nalašč za vaše prvo srečanje z velnesom. V tem času si lahko starši odpočijejo v sproščujočem Acquapura SPA ali pa uživajo v degustaciji alpsko-sredozemske kulinarike.

Na sončni strani Alp

Doživite najboljši del čarobne Koroške v hotelu Falkensteiner Hotel Sonnenalpe, v bližini priljubljenega smučišča Mokrine (Nassfeld).

Smučarji bodo uživali na vrhunskih poteh, lahko pa se preizkusite tudi v drsanju, pohodništvu, turnem smučanju ali sankanju. Prava poslastica za vse ljubitelje prostega sloga je snežni park Nassfeld. Za tiste, ki imajo raje tišje dejavnosti, je idealna vožnja s kočijo ali lagoden sprehod po belih prostranstvih.

Velnes in vodni svet Acquapura SPA vas vabi, da se sprostite in obnovite svojo energijo. Medtem ko starši uživajo v dragocenih trenutkih za dva, se bodo malčki zabavali v kraju Falky-Alland.

Razvajajte se kot še nikoli!

Narava okoli Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia je edinstvena kulisa za številne zimske aktivnosti, kot so smučanje, sankanje, tek na smučeh … Posebnost je tudi vožnja s kočijo po snegu ali treking z lamo. Če vam primanjkuje idej za dejavnosti, bo športni concierge ustvaril nepozabna doživetja po vaših željah.

Več bazenov, zunanji brbotalnik (whirlpool), finska panoramska savna, slana parna kopel …, težko se je upreti vzdušju Acquapura Carnica SPA.

Via Carnica svoje goste pozdravlja s spretno mešanico tradicionalne koroške kuhinje in vrhunske italijanske klasike, s poudarkom na regionalni hrani.

Južna Tirolska – skriti dragulj Italije

Pravi raj za družine – Falkensteiner Family Resort Lido je v bližini italijanskega smučišča Kronplatz s kar 119 kilometri prog, številnimi zahtevnimi spusti in impresivnimi 300 sončnimi dnevi na leto.

Ena od posebnosti resorta je pustolovski park Rooftop Sky. Na interaktivni strehi lahko vse leto smučate in drsate, igrate nogomet, košarko in odbojko, dirkate v bobby avtomobilih ali uživate v valo jumpu. Na voljo je tudi vodni svet z največjim notranjim toboganom v tej regiji ter velikim notranjim in ogrevanim zunanjim bazenom. Medtem ko otroci uživajo v Baby Landu, Falky Landu in Teen Zonu, se lahko starši brez skrbi sprostijo v centru dobrega počutja za odrasle.

Ročno izdelane testenine, pica in italijanski sladoled so le del bogatega gastronomskega koncepta 12 živih kuharskih kmetij. Nov je program Full Board Plus, ki vključuje okusne obroke in prigrizke ves dan.

Vrhunska zgodba, ki vas pusti brez sape

V osrčju čarobnih Dolomitov odkrijte Falkensteiner Hotel Kronplatz, edini hotel s petimi zvezdicami v regiji, ki je neposredno ob smučišču.

Ljubiteljem smučanja bo to še posebej zanimivo 21. januarja, ko se bodo najboljše smučarke na svetu izkazale na svetovnem pokalu. Če si želite več kot le smučanje, vam bo concierge za doživetja organiziral plezanje po ledu, krpljanje ali kegljanje na ledu.

Sprostite se v Acquapura Summit SPA, občudujte edinstven pogled na Kronplatz iz strešnega bazena ali pa se prepustite čarom finske savne na prostem s pogledom na gore.

Gastronomski koncept 7Summit Slow Food odlikuje inovativna južnotirolska gastronomija, ki jo navdihujejo okusi in tipične jedi iz regij okoli najvišjih evropskih vrhov. Številni domači in tuji gostujoči kuharski mojstri ustvarjajo resnično senzacionalne kreacije!

Naročnik oglasne vsebine je Falkensteiner Hotels & Resort