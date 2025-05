Olimpijski športni tabor s Foksijem: nepozabna dogodivščina za otroke

Prihaja namreč Olimpijski športni tabor s Foksijem in znanimi olimpijci!

Športni tabor je sicer namenjen otrokom med 8. in 13. letom, ki si želijo aktivnih počitnic, polnih različnih športnih dejavnosti, igre in prijetnega druženja. Letos bo potekal v idiličnem okolju Term Olimia, in sicer med 6. in 11. julijem. Otroci bodo v sproščenem okolju spoznavali številne olimpijske športne panoge, se učili novih veščin in razvijali gibalne sposobnosti. Kaj vse se bo na športnem taboru za otroke dogajalo?

FOTO: Arhiv OKS

Učenje olimpijskih vrednot skozi igro in gibanje

Olimpijski športni tabor s Foksijem je poseben, saj v celoti temelji na osnovnih olimpijskih vrednotah, kot so prijateljstvo, spoštovanje, odličnost in »fair play«, ki se jih otroci učijo skozi igro, zabavo in šport. Pri tem jim bodo pomagali tudi številni izredno zanimivi gostje, ki bodo obiskali športni tabor; olimpijci, slovenski vrhunski športniki in trenerji. Ste že radovedni, kateri?

Druženje z vrhunskimi slovenskimi športniki

Otroci bodo lahko v živo spoznali judoistko Urško Žolnir Jugovar, biatlonca Klemna Bauerja, atleta Jureta Rovana, atletinjo Majo Mihalinec Zidar in nekdanjega vrhunskega telovadca in olimpionika Miroslava Cerarja. V njihovi družbi se bodo igrali, zabavali, učili in seveda usvajali športne veščine. Pri tem ne bodo zanemarili niti teorije, saj se bodo na zabaven način naučili tudi nekaj osnov o slovenskem športu, njegovih začetkih, največjih slovenskih športnih junakih, njihovih zgodbah ipd.

FOTO: Arhiv OKS

Spoznavanje olimpijskih športnih panog

Program bo zares pester in razgiban, saj bodo otrokom z igro predstavili različne olimpijske športe, vsakega s svojo značilnostjo, zgodovino in izvorom; vse od atletike, juda, karateja, plavanja, lokostrelstva, biatlona, športnega plezanja, košarke pa do parašporta. Z izvajanjem različnih športov pa bodo otroci lahko nadgradili svoje gibalne sposobnosti, okrepili čut ekipnega sodelovanja, spoznali športne vrednote, pravila in športno znanje.

FOTO: Arhiv OKS

Okvirni program olimpijskega športnega tabora s Foksijem: slavnostna otvoritev olimpijskega tabora s prižigom olimpijskega ognja,

predstavitev čim večjega števila olimpijskih športnih panog,

športni izziv za olimpijski album,

olimpijski kviz kot izobraževalni del kampa,

predstavitev uspešnih mladih športnikov,

skriti gostje (znani olimpijci),

večerna igralnica za druženje in spoznavanje prijateljev skupaj z maskoto Foksi,

slavnostni zaključek in podelitev priznanj. Več informacij tudi na spletni strani

Dnevi bodo polni novih doživetij

Poleg dnevnih športnih aktivnosti otroke čakajo tudi posebna doživetja, kot so slavnostno odprtje olimpijskega tabora s prižigom olimpijskega ognja, večerna igralnica za spoznavanje in druženje, predstavitev uspešnih mladih športnikov, različne igre, olimpijski kviz in drugi športni izzivi. Za konec pa še slavnostni zaključek in podelitev priznanj. Na vsakem koraku pa bo otroke spremljal tudi lisjak Foksi, maskota in največji navijač naših športnikov in športnic, ki obvlada prav vse športe!

FOTO: Arhiv OKS

Cilj je, da otroci tabor zapustijo polni navdušenja

Letos se tabor prvič seli v Podčetrtek, največji kraj na čudovitem Sotelskem, znan po svojih zdravilnih vrelcih in Termah Olimia. Otroci bodo nastanjeni v apartmajskem naselju Vas Lipa, kjer jih bodo pričakale idilične hiške in vaški trg. Vas Lipa ustvarja edinstveno, skoraj pravljično okolje, v katerem se bodo otroci počutili kot doma. Glavni cilj pa je, da otroci tabor zapustijo polni navdušenja, z lepimi spomini in novopridobljenim znanjem – tako športnim kot življenjskim. Če otrokom s taborom približamo ljubezen do športa in jim hkrati vcepimo olimpijske vrednote, kot so prijateljstvo, spoštovanje in poštena igra, potem vemo, da nam je uspelo, pravi organizator športnega tabora za otroke, Olimpijski komite Slovenije.

FOTO: Arhiv OKS

Olimpijski športni tabor s Foksijem je namenjen otrokom od 8. do 13. let.

Naročnik oglasne vsebine je OKS