Ortodont za otroke na napotnico

V tem primeru se gotovo spopadate z izzivi dolgih čakalnih dob in negotovosti glede nadaljnjega zdravljenja. V Sloveniji se na ortodontsko zdravljenje otrok pogosto čaka več let, kar pri mnogih starših povzroči precej skrbi in frustracij.

V nadaljevanju si preberite, kaj lahko storite, da bo vaš otrok hitreje prišel do ustreznega ortodontskega zdravljenja in pridobil nasmeh, ki bo ključ do njegove samozavesti, sreče in zdravja.

Ortodont na koncesijo

V Sloveniji imajo otroci pravico do brezplačnega ortodontskega zdravljenja v primeru vsaj srednje težke nepravilnosti. To je dobra novica, saj takšnih pravic mnogi otroci v drugih državah EU nimajo.

Prvi korak na poti do ortodonta je obisk in pogovor z otrokovim zobozdravnikom. Ta bo na rednih pregledih spremljal razvoj zobovja otroka in pri tem morda opazil nepravilnosti, kot so nepravilno izraščeni zobje, težave z ugrizom ali nepravilnosti v razvoju čeljusti.

Če bo zobozdravnik ocenil, da je potrebno ortodontsko zdravljenje, bo izdal napotnico za ortodonta. Zdravljenje, ki ga krije zdravstveno zavarovanje, omogoča vsem otrokom, ne glede na finančno stanje družine, dostop do potrebne ortodontske oskrbe.

V Sloveniji ortodontsko zdravljenje izvajajo v zdravstvenih domovih, stomatološki kliniki ali ortodontskih ambulantah, ki imajo koncesijo.

Na tem mestu pa se dobre novice (za zdaj) končajo.

Dolge čakalne dobe na ortodonta in pasti, s katerimi se lahko srečate

FOTO: Otroški ortodont

Dejstvo je, da so se v zadnjih letih čakalne dobe za ortodontsko obravnavo v Sloveniji podvojile. Pred epidemijo so bile čakalne dobe okrog dve leti, zdaj pa na prvi ortodontski pregled otroci lahko čakajo tudi več kot pet let.

Če so otroci, ki dobijo napotnico, mlajši od 10 let, potem je časa še dovolj. Pri starejših pa se lahko hitro zaplete.

Najprej, dolgo čakanje lahko povzroči, da se stanje z zobmi in čeljustmi pri otrocih poslabša, kar vodi v bolj zapleteno in dolgotrajnejše zdravljenje v prihodnosti.

Drugi zaplet pa nastane, če otrok prvega pregleda pri ortodontu ne opravi pravočasno. Pregled mora biti namreč opravljen pred 16. letom starosti, sicer zdravljenje ni več brezplačno in ga ne krije ZZZS.

V Sloveniji je bilo že kar nekaj primerov, ko je ortodont prenehal delo v ordinaciji in so otroci čez noč ostali brez ortodonta. Včasih je trajalo več mesecev, da je prišel nov ortodont, ki je sprejel čakajoče otroke, čakalne dobe pa so se samo še podaljšale.

Ravno prvi pregled pri ortodontu pa je ključen za oceno potrebe po zobnem aparatu in uvrstitvi otroka v nadaljnjo čakalno vrsto za namestitev aparata, ki prav tako lahko traja več let. Skupno to pomeni tudi sedem let čakanja od trenutka prijave k ortodontu pa do namestitve zobnega aparata.

Aktualne čakalne dobe so objavljene na spletni strani Ministrstva za zdravje https://cakalnedobe.ezdrav.si. Po ogledu te strani mnogi starši spoznajo, da njihov otrok ne bo prišel na vrsto pri ortodontu pravočasno.

Alternativa v tujini je ortodont na Hrvaškem

V teh primerih starši najprej pomislijo na samoplačniško zdravljenje, ki pa ni poceni, saj so v Sloveniji cene za ortodontsko zdravljenje tudi več kot 2500 evrov.

Na srečo obstaja rešitev, ki je bližje, kot si mislite – Hrvaška!

To je odlična novica, ki pozitivno preseneti številne starše, saj mnogi čezmejnega zdravljenja še ne poznajo. Poglejmo, za kaj pravzaprav gre.

Iznajdljivi starši izkoristijo priložnost, ki jo od leta 2011 ponuja evropska zakonodaja, ter odpeljejo otroka k ortodontu v tujino, kjer ni čakalnih dob in lahko otrok dobi zobni aparat že v nekaj dneh. Sami plačajo storitev tujemu ortodontu, potem pa v Sloveniji na podlagi računa zaprosijo za povrnitev sredstev. ZZZS povrne stroške v višini, kot bi jo priznal slovenskemu ortodontu. Več informacij o čezmejnem zdravljenju si lahko preberete na strani ZZZS.

Postopek je enostaven, vse, kar potrebujete, je napotnica in preverjen ortodont v Zagrebu, na Reki ali v drugih krajih, ki so blizu slovenske meje.

Toda kako najti pravega ortodonta, saj je proces iskanja v tujini lahko tudi frustrirajoč?

Dobro priporočilo je ključ do zadovoljstva

FOTO: Otroški ortodont

Nekaterim se zdi zdravljenje v tujini preveč zapleteno, četudi je vse skupaj zelo preprosto.

Na tem mestu se tako upravičeno poraja vprašanje, zakaj potem več Slovencev ne izkoristi možnosti ortodontskega zdravljenja na Hrvaškem in raje doma vztrajajo v čakalnih vrstah?

Kljub strokovnosti tujih ortodontov, ki ne delajo nič slabše od slovenskih, se še najdejo posamezniki, ki mislijo, da so »na drugi strani meje« storitve slabše.

Vendar ni tako. Če izberete preverjenega ortodonta, se nimate česa bati. Slovenski pacienti pogosto hvalijo profesionalnost in prijaznost hrvaških ortodontov.

Za iskanje in pomoč pri pripravi dokumentacije se lahko obrnete na specializirane agencije, ki vam pomagajo najti izkušenega in preverjenega ortodonta. Z izkušnjami, ki jih imajo, vam lahko stojijo ob strani tudi pri pripravi vse potrebne dokumentacije za povračilo stroškov pri ZZZS.

Ena od boljših izbir je popolnoma brezplačna pomoč spletnega portala www.otroski-ortodont.si, kjer vam svetujejo in pomagajo pri vseh korakih čezmejnega ortodontskega zdravljenja.

Zakaj bi torej čakali? Izkoristite brezplačno pomoč in dobro priporočilo, saj lahko prihranite precej časa, predvsem pa »preskočite« dolge čakalne vrste!

Klasični fiksni zobni aparat ali Invisalign?

FOTO: Otroški ortodont

Ko govorimo o ortodontskem zdravljenju, je pomembno poznati tudi vrste zobnih aparatov, zato ob koncu prispevka še nekaj besed o tem.

Tradicionalni fiksni zobni aparati so najpogostejši in precej učinkoviti pri popravljanju zapletenih nepravilnosti. Sestavljeni so iz kovinskih nosilcev, ki so pritrjeni na zobe, in žic, ki jih povezujejo. Med ljudmi se zanje uporablja izraz »zvezdice«.

Če je kovinski videz zobnega aparata moteč, obstajajo tudi keramični aparati, ki so barvno usklajeni z zobmi, in tem rečemo »bele zvezdice«.

V zadnjih letih pa so tako pri odraslih kot pri otrocih zelo popularni snemljivi aparati, kot je Invisalign. Gre za prozorne snemljive folije, ki so veliko bolj estetske in ne žulijo ustne sluznice. Žal pa je Invisalign na voljo samo samoplačniško in zanj ZZZS staršem ne povrne sredstev, tudi če zdravljenje otrok opravi v tujini.

Naročnik oglasne vsebine je Otroški ortodont