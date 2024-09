Patelarna tendinopatija – kakšno tveganje je za šport

Morda ste že slišali za patelarno tendinopatijo, znano tudi kot skakalno koleno, vendar se sprašujete, kako resna je ta poškodba in kakšne posledice ima lahko za vašo športno kariero.

Vodilni strokovnjaki iz slovenske fizioterapevtske klinike Medicofit vam bodo poskušali predstaviti tveganja, povezana s patelarno tendinopatijo, in personalizirane načrte zdravljenja za varno in učinkovito vrnitev v šport brez bolečin.

Ali ste vedeli, da lahko ignoriranje zgodnjih simptomov patelarne tendinopatije poveča tveganje za razvoj kronične bolečine in tako zmanjša možnosti za popolno okrevanje za več kot 40 %?

Patelarna tendinopatija je pogosta poškodba, ki je lahko resno tveganje za športno kariero, če ni pravilno zdravljena. Vendar pa lahko z ustreznim konservativnim zdravljenjem in ciljno usmerjeno rehabilitacijo večina športnikov doseže popolno okrevanje in se vrne k športnim aktivnostim brez omejitev.

Diagnoza in simptomi patelarne tendinopatije

FOTO: Medicofit

Morda ste opazili, da vas koleno boli zjutraj ali po daljšem sedenju, a se bolečina zmanjša, ko začnete telovaditi. Je to običajen simptom ali znak, da je vaša patelarna tetiva preobremenjena? Ali je bolečina pod pogačico, ki se pojavi ob pritisku ali med vadbo, znak resnejše težave?

Patelarna tendinopatija je kronično preobremenitveno stanje, ki prizadene patelarno tetivo, ki povezuje pogačico (patelo) in golenico (tibijo).

Značilna je za športnike, ki izvajajo ponavljajoče se gibe, kot so skoki, tek in nenadna zaustavljanja, pri čemer se tetiva nenehno obremenjuje (košarka, odbojka, rokomet, tenis, atletika – zlasti skok v višino, daljino, troskok).

V kliniki Medicofit specialisti fizioterapije uporabljajo napredne diagnostične metode za natančno oceno stanja tetive. To vključuje podrobno anamnezo (mehanizmi, povezani z vrsto športa, stopnja aktivnosti, trajanje simptomov) in klinični pregled, na katerem izvedejo specifične klinične in funkcionalne teste za oceno obsega poškodbe.

V nekaterih primerih je priporočljiva oz. potrebna tudi slikovna diagnostika, kot je ultrazvok ali magnetna resonanca (MR), ki lahko pomaga pri potrditvi diagnoze, predvsem pa pri natančni določitvi resnosti poškodbe.

Konservativno zdravljenje in rehabilitacija

Na srečo patelarna tendinopatija običajno ne zahteva operativnega posega, vendar pa je za uspešno zdravljenje potrebna vztrajna in ciljno usmerjena rehabilitacija. V kliniki Medicofit pacientom ponujamo celovit program konservativnega zdravljenja, ki vključuje specializirane fizioterapevtske metode in progresivno terapevtsko vadbo, prilagojeno stopnji poškodb in specifičnim športnim zahtevam posameznika, ki omogoča posamezniku varno vračanje v športno aktivnost in na tekmovalno raven.

FOTO: Medicofit

V začetni fazi rehabilitacije se osredotočamo na zmanjšanje bolečine in vnetja s pomočjo manualne terapije, tehnik sproščanja mehkega tkiva in najnaprednejše instrumentalne terapije, kot so terapija TECAR T-Plus WINTECARE, visokoenergijski laser SUMMUS, globinski udarni valovi, diamagnetoterapija PERISO in visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Nadaljujemo z vajami za izboljšanje gibljivosti kolenskega sklepa in postopnim povečevanjem obremenitve na patelarno tetivo z uporabo progresivnih ekscentričnih vaj, ki so ključne za obnovo tetivnega tkiva.

Ishemična vadba kot del rehabilitacije

Posebnost našega pristopa je vključitev ishemične vadbe z uporabo okluzijskih manšet, ki omogočajo učinkovito krepitev mišic pri nizkih obremenitvah. Ta metoda je še posebej koristna pri patelarni tendinopatiji, saj omogoča krepitev mišice kvadriceps (m. quadriceps) in stabilizacijo kolenskega sklepa brez nepotrebnega pritiska na že poškodovano tetivo.

Ishemična vadba omogoča hitrejše okrevanje in zmanjšuje tveganje za ponovitev poškodbe, kar je ključno za športnike, ki želijo varno nadaljevati aktivnosti.

Tveganja in preprečevanje

Čeprav je patelarna tendinopatija pogosto obvladljiva, se tveganja za dolgoročne zaplete povečajo, če se poškodba ne zdravi pravilno. Kronična bolečina in zmanjšana funkcionalnost lahko resno vplivata na vašo športno zmogljivost in povzročita daljšo odsotnost od športa, zato je zelo pomembno pravočasno ukrepati in začeti pravilno zdravljenje, da se tako izognete morebitnim zapletom, kot so rupture tetive ali celo trajne degenerativne spremembe.

Ali ste vedeli, da se pri športnikih s kronično patelarno tendinopatijo pogosto pojavi zmanjšanje moči mišice kvadriceps, kar med 20 in 30 %, kar neposredno vpliva na športno uspešnost?

Preprečevanje patelarne tendinopatije je prav tako ključnega pomena za vse športnike, še posebej tiste, ki se ukvarjajo s športi z visoko obremenitvijo kolenskih sklepov.

FOTO: Medicofit

V kliniki Medicofit izvajamo tudi napredne kinezioterapevtske programe preventive, ki vključujejo specifične vaje za krepitev kvadricepsov in stabilizatorjev kolena, izboljšanje tehnike skokov in pristajanja ter raztezanje, s čimer pomembno zmanjšujemo tveganje za nastanek poškodb.

Ekipa strokovnjakov v kliniki Medicofit je tukaj, da vas vodi skozi celoten proces zdravljenja, od diagnoze do vrnitve v polno športno formo, z individualno prilagojenimi pristopi, ki zagotavljajo najboljše možne rezultate in dolgoročno zdravje vaših kolenskih sklepov.

Vabimo vas, da se naročite na posvet v kliniki Medicofit, kjer boste skupaj izdelali načrt, ki bo prilagojen vašim specifičnim potrebam in ciljem ter vam varno pomagal premagati težave zaradi patelarne tendinopatije.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit