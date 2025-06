Piranska sol – biser slovenske kulinarike z zaščiteno označbo porekla

Slovenska gastronomija je prava zakladnica okusov, oblikovana skozi stoletja vplivov različnih kultur in pokrajin. Kljub svoji majhnosti se ponašamo z raznolikostjo jedi, ki odražajo bogato zgodovino in edinstveno geografsko lego naše države. Vsaka jed pripoveduje zgodbo o tradiciji in prepletu lokalnih sestavin. Tako med slovenskimi tradicionalnimi jedmi najdemo tudi tiste, ki so opremljene z evropskimi označbami kakovosti in so proizvedene po natančno predpisanih postopkih, njihovo proizvodnjo pa dodatno nadzorujejo certifikacijski organi. Takšna živila in jedi tako potrošniki lahko prepoznamo po oznakah »zaščitena označba porekla«, »zaščitena geografska označba« ter »zajamčena tradicionalna posebnost«. Z znakom »zaščitena označba porekla« se ponaša tudi dragoceno živilo, ki prihaja iz slovenske obale - piranska sol.

Poleg piranske soli z označbo »zaščitena označba porekla« označujemo še deset slovenskih izdelkov: sir tolminc, bovški sir, sir mohant, nanoški sir, ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, oljčno olje Istra, kočevski gozdni med, kraški med, istrski pršut in meso istrskega goveda – boškarina.

FOTO: MKGP

Piranska sol med najbolj cenjenimi izdelki z zaščiteno označbo porekla

Oznaka potrjuje njeno izjemno kakovost, edinstvene značilnosti ter globoko povezanost z lokalnim okoljem in dediščino. Na slovenski obali jo pridelujejo in predelujejo že stoletja, pri čemer pomembno vlogo igrata vpliv pokrajine in dolga tradicija solinarstva; sol mora biti pridelana in obdelana izključno po tradicionalnih postopkih v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah, kjer naravne in vremenske razmere oblikujejo značaj njenih kristalov. Certifikat ne zagotavlja le nadzorovane kakovosti, temveč tudi spoštovanje do okolja, ljudi in stoletnih znanj, ki se predajajo novim generacijam. Prav zaradi predanosti in skrbnega ohranjanja znanja bodo Piranske soline tudi v prihodnosti ostale prostor pridelave soli in žive dediščine.

FOTO: Depositphotos

Tradicija skrbnega dela solinarjev, ki je stara več kot 700 let!

Solinarstvo je prava umetnost, ki zahteva veliko potrpežljivosti, znanja in truda. Že več kot 700 let se piranska sol pridobiva izključno ročno, z uporabo tradicionalnih orodij in z okolju prijaznimi postopki. Za pridelavo so najpomembnejši voda, sonce in veter, ki skupaj ustvarjajo pravo ravnovesje in harmonijo, potrebno za počasno kristalizacijo soli. A brez skrbnega dela solinarjev ta proces ne bi bil mogoč. Njihovo znanje, izkušnje in občutek za naravo so ključni pri vsakem koraku pridelave soli. S predanostjo spremljajo vremenske razmere in uravnavajo stanje vode v solinah, da zagotovijo najboljše razmere za nastanek kristalizacije. A kljub nepredvidljivosti narave se je tradicija pridelave piranske soli na slovenski obali ohranila skozi stoletja ter ostaja simbol dediščine in lokalne kulture, ki jo cenijo po vsem svetu.

Kako poteka pridelava soli?

Celoten proces traja več mesecev in zahteva potrpežljivost, natančnost in bogato znanje solinarske obrti.

V plitvih bazenih Piranskih solin solinarji zajemajo z minerali bogato Jadransko morje. Ko voda izhlapeva, ostanejo na dnu bazenov solni kristali visoke kakovosti in edinstvenega okusa. Solinarji sol pobirajo dnevno. Osnovni proces njenega nastanka je naravna kristalizacija na solnih poljih, kjer se sol pobira na nekaj milimetrov debeli podlagi biosedimenta, imenovani petola. Njena glavna sestavina so minerali in mikroorganizmi. Da bi zagotovili čistost soli, solinarji najprej odstranijo nečistoče iz morske vode s pomočjo odtočnih kanalov. Ob primernih vremenskih razmerah voda iz bazenov počasi izhlapeva, pri čemer na dnu ostanejo kristali soli (kristalizirana sol). Pod pogojem, da vreme ni vetrovno, na površini kristalizacijskih bazenov najprej kristalizira solni cvet. Ti kristali so znani po izrazito piramidni strukturi.

FOTO: MKGP

Piranska sol – zakladnica morskih mineralov

Piranska sol je znana po svoji kakovosti in okusu. Zaradi čistega okolja in tradicionalne metode pridelave vsebuje veliko morskih mineralov in je izrednega okusa. Prav zaradi svojega okusa in kakovosti je cenjena v mnogih državah sveta. Je groba, nemleta in nerafinirana ter drugače kot industrijsko pridelana sol ne vsebuje dodatkov. Uporablja se pri pripravi številnih jedi, saj jim izboljša okus in poudari arome drugih sestavin. Pokusite solni zaklad našega morja tudi vi.

»Naše super dobrote« – kampanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podporo slovenskim pridelovalcem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja kampanjo s sloganom »Naše super dobrote« za promocijo slovenskih kulinaričnih posebnosti z oznakami evropskih shem kakovosti. Kampanja pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« je namenjena ozaveščanju javnosti o kmetijskih pridelkih in živilih s posebnimi lastnostmi, ki so lahko posledica vpliva geografskega območja, na katerem so proizvedeni, načina pridelave ali predelave ali rabe tradicionalnih receptov in postopkov. Potrošniki prepoznamo tovrstne izdelke na trgovskih policah po treh označbah shem kakovosti: »zaščitena označba porekla«, »zaščitena geografska označba« in »zajamčena tradicionalna posebnost«. Poseganje po teh izdelkih pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambni industriji. Prispeva tudi k zagotavljanju poštene konkurence, donosu za kmete in proizvajalce ter spodbuja spoštovanje pravic intelektualne lastnine in integriteto notranjega trga. Bodimo ponosni na kulinarično pestrost naših krajev. To je #nasasuperhrana in to so #nasesuperdobrote!

Naročnik oglasne vsebine je MKGP