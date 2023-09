Postanite Mladi upi 11. sezone

Dobrodelni projekt Mladi upi, ki ga organizira Vse bo v redu, zavod zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, tudi letos vabi k sodelovanju mlade nadarjene z različnih področij.

Razpis je namenjen mladim športnikom in parašportnikom, ki v športu dosegate nadpovprečne rezultate, mladim umetnikom, ki v umetnosti kažete nadpovprečno nadarjenost, ter mladim znanstvenikom, ki v znanosti razvijate nove prodorne zamisli in imate na svojem področju delovanja mentorje oz. trenerje, ki lahko jamčijo za vaše dosežke in perspektivnost.

Prijavite se lahko do Odprt bo do 10. oktobra 2023.

Na razpis se lahko prijavite mladi talentirani športniki, parašportniki in umetniki, stari od 16 do 20 let, ter mladi talentirani znanstveniki, stari od 17 do 21 let. Razpisna komisija bo izmed vseh prejetih prijav na podlagi meril razpisa pripravila ožji izbor finalistov in izmed vseh kandidatov, ki se bodo uvrstili v ožji izbor finalistov, bo Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, finančno podprl skupno najmanj 10 nadarjenih posameznikov. Razpis najdete TUKAJ.

Več kot le denarna nagrada

V zadnjih 10 letih je zavod Vse bo v redu za razvoj mladih in nadarjenih namenil že več kot pol milijona evrov. Toda cilj projekta ni samo finančna podpora mladih talentov, ampak je veliko širši: »S tem projektom želimo dati pozitiven zgled in prispevati k reševanju trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih mladih ljudi,« pojasnijo v zavodu Vse bo v redu. Na poti do uresničitve svojih sanj so v zadnjem desetletju tako pomagali že številnim mladim z različnih področij. Za marsikoga je prav ta projekt nova odskočna deska za nadgradnjo svojega znanja in talenta.

Preverite, kako so Mladi upi nadarjeni flavtistki Maši Majcen pomagali pri uresničevanju sanj:

Maša Majcen FOTO: Stanko Kozel

»Finančna sredstva so pripomogla k mojemu študiju v tujini in mi omogočila, da se udeležim številnih tekmovanj in seminarjev. Letošnje tekmovanje v Sofiji mi bo še dolgo ostalo v lepem spominu, saj sem preživela teden dni nepozabnih dogodivščin, obkrožena z vrhunskimi glasbeniki. Na projekt Mladi upi se vedno spomnim z nasmehom. Ekipa je vedno poskrbela za dobro in prijetno vzdušje ter nas naučila, kako stopiti iz cone udobja. Prijavo na razpis bi svetovala vsem talentiranim mladim, ki imajo velike sanje in potrebujejo le malo podpore v današnjem svetu.«

To je le ena od številnih zgodb, ki je nastala s projektom Mladi upi. In to je zgodba, ki je lahko navdih številnim mladim, ki upajo, sanjajo, garajo in pilijo svoje veščine. To je lahko tudi vaša zgodba.

Pri projektu ne gre le za pridobivanje finančne podpore. To je priložnost, da se povežete z drugimi mladimi talenti in tako spoznate ljudi, ki imajo enake ambicije in strast kot vi. To vam lahko prinese nova prijateljstva, sodelovanja in neprecenljive izkušnje. Spoznajte vse Mlade upe lanskega leta in poiščite še nekaj navdiha.

So vas Mladi upi lanskega leta prepričali? Ne pozabite, da so vse velike zgodbe uspeha nekoč začele s prvim korakom. Mladi upi so več kot le finančna podpora; so tudi priložnost za rast, učenje in razvoj. Prijavite se na razpis in postanite del te čudovite zgodbe, v kateri imajo glavno besedo mladi izjemni talenti.

