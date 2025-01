»Pred tem sva 20-krat na leto hodila k zobozdravniku«

Inovacije v zobozdravstvu so omogočile, da obdobje trpljenja, sramu in slabe volje zaradi brezzobosti, stalnih bolečin ali slabših protetičnih rešitev postane preteklost. Danes so na voljo sodobne in učinkovite metode, ki omogočajo lep in funkcionalen nasmeh tudi tistim, ki so morda že izgubili upanje.

Kljub temu marsikdo še vedno predolgo odlaša z iskanjem boljše rešitve in se preprosto sprijazni s slabšo kakovostjo življenja. Njihov vsakdan je tako v znamenju bolečine in prikrivanja nasmeha zaradi brezzobosti. Veliko je tudi takšnih, ki vztrajajo pri slabših rešitvah, kot so snemljive proteze in mostički, zaradi česar nimajo pravega ugriza, pa tudi okusa ne. Proteze pogosto žulijo in težko je vzdrževati dobro higieno. Hkrati pa se tisti, ki želijo stalno rešitev in imajo pomanjkanje čeljustne kosti, odločajo za težje posege, ki so dolgotrajni in zelo invazivni. Ampak rešitev za takšne tegobe je praktično na dosegu roke.

Kaj pa, če bi lahko dobili nove zobe – in to v samo enem dnevu?

Nasmeh za vse življenje: revolucionarne metode All-on-4 in Zygoma

Ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi si lahko v enem dnevu povrnili samozavest, funkcionalnost in lep nasmeh? Napredni metodi All-on-4 in Zygoma All-on-4 zagotavljata idealno rešitev za še tako zapletene težave z zobmi in brezzobostjo. To dokazujejo tudi uspešne zgodbe več tisočih pacientov, ki so v zadnjih tridesetih letih obiskali najbolj priznanega hrvaškega implantologa dr. Zdravka Trampuša v Zagrebu.

Pri omenjenih metodah ne gre le za vrhunsko estetsko preobrazbo. Pričakujete lahko trajno spremembo kakovosti življenja. All-on-4 in Zygoma All-on-4 sta idealni rešitvi predvsem za vse paciente, ki so izgubili zobe in imajo pomanjkanje kostne mase v čeljusti. Gre za stalno in zanesljivo rešitev, ki je estetsko in funkcionalno primerljiva z naravnimi zobmi.

Metodi All-on-4 in Zygoma All-on-4 sta celovita rešitev za paciente, ki so izgubili zobe in imajo pomanjkanje kostne mase. Estetsko in funkcionalno obnovita nasmeh. Poleg tega prispevata tudi k splošnemu zdravju in dobremu počutju pacientov.

Metoda All-on-4 temelji na uporabi štirih implantatov, ki podpirajo celoten zobni most. Postopek nameščanja je hiter: dva implantata namestijo v sprednjem delu čeljusti, dva pa pod kotom v zadnjem delu, kar omogoča stabilno pritrditev, brez potrebe po dodatnih kirurških posegih. Ker postopki niso tako invazivni, se čas okrevanja znatno zmanjša.

Zygoma je primerna za paciente, ki imajo obsežno pomanjkanje kosti v zgornji čeljusti, saj se implantati sidrajo v zigomatično kost (ličnico), ki je gostejša in bolj trdna kot kost v zgornji čeljusti. To omogoča stabilno in trajno pritrditev implantatov, tudi pri pacientih z zelo omejeno kostno maso.

Glavne prednosti obeh metod so hitrost, zanesljivost in trajnost, kar je zagotovilo za nasmeh, ki traja vse življenje. Poleg tega pri teh metodah ni potrebe po dolgotrajnih in invazivnih postopkih, kot je dvig sinusov ali kostna presaditev, kar zmanjšuje tveganje zapletov in skrajša čas okrevanja.

Imate tudi v težave z brezzobostjo? Obiščite kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, kjer bodo našli pravo rešitev za vaše težave. Pod vodstvom izjemnega dr. Zdenka Trampuša je klinika postala znana in priznana po vsem svetu – tukaj namreč že več kot trideset let nizajo uspešne zgodbe o uspehu. Prijavite se na BREZPLAČEN PRVI PREGLED in si še pred pomladjo zagotovite lep nasmeh za vse življenje.

Preverite, kako so te revolucionarne metode spremenile življenje številnim pacientom klinike Otroimplant Dental SPA v Zagrebu:

Zoya: »Zdaj mi je veliko bolje«

Gospa Zoya je zaradi parodontoze živela v stalnih bolečinah, zobozdravnika je obiskala tudi po dvajsetkrat na leto. Čeprav številni pacienti s tem obolenjem menijo, da niso primerni kandidati za zobne vsadke, je dr. Trampuš dokazal nasprotno. Danes je gospa Zoya spet našla izgubljen nasmeh in končno lahko živi brez bolečin.

Mojca: »Po letih in letih sem končno spet ugriznila v jabolko«

Pacientka Mojca si je najbolj želela, da bi končno spet normalno jedla. Ne le da je končno spet dobila lep nasmeh, predvsem je navdušena nad dejstvom, da lahko normalno ugrizne v jabolko in sproščeno uživa v raznolikih obrokih.

Goran: »Danes prideš, jutri greš – z novimi zobmi«

Ena od pomembnih prednosti metode All-on-4 je hitrost, s katero vaši novi zobje postanejo funkcionalni in estetsko privlačni. »Danes prideš, jutri greš – z novimi zobmi,« pravi gospod Goran, ki ne more prehvaliti tako kakovosti kot resnično hitre izvedbe.

Nasmeh za vse življenje Glavna prednost implantatov All-on-4 in Zygoma All-on-4 je njihova trajnost, saj ob ustrezni higieni in rednih kontrolah lahko služijo desetletja. Pacienti lahko uživajo v svojem novem nasmehu vse življenje. Ta trajnost je ključna prednost v primerjavi s klasičnimi snemljivimi protezami, ki pogosto zahtevajo prilagoditve in zamenjave.

Ortoimplant DENTAL SPA: do novega nasmeha kar med spanjem

Prednost klinike nista le inovativnost in strokovnost, ampak tudi popolna predanost skrbi za pacienta. Dr. Trampuš je tako zasnoval poseben protokol, sestavljen iz različnih korakov in nadstandardnih storitev, s katerimi mu je uspelo ustvariti edinstveno vzdušje, predvsem pa prostor, kjer prevladuje sproščenost in kjer je strokovnost vedno na prvem mestu.

Edinstven stomatološki protokol združuje brezplačni prvi pregled in diagnostiko s CBCT Rtg-napravo, najsodobnejše stomatološke in spa tretmaje ter možnost prenočitve po zobozdravstvenem posegu. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je registrirana za anesteziologijo, kar pacientom omogoča analgosedacijo – stanje zmanjšane zavesti, ki ga popolnoma nadzoruje anesteziolog, kadar to zahteva zdravstvena indikacija.

Pred vsako terapevtsko obravnavo, v katero je vključen poseg, je pacient najprej deležen prvovrstnih spa tretmajev, pri katerih z limfno drenažo najprej znižajo raven stresa, nato pa pospešijo presnovo z namenom, da bi imeli pacienti po operaciji čim manj stranskih učinkov.

V sklopu spa tretmajev sta tudi intravenska terapija s prehranskimi dopolnili in ozonoterapija. Vsa ta razvajanja omogočajo, da se pacienti počutijo dobro in da po posegu še hitreje okrevajo.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so specializirani za najzahtevnejše implantološke metode: All-on-4, Zygoma All-on-4, subperiostalne in pterigoidne vsadke.

Ne odlašajte in se prijavite na brezplačen pregled! Že na prvem pregledu boste dobili natančen protokol zdravljenja, torej pot, ki vam bo zagotovila lep nasmeh! Brezplačen prvi pregled vključuje: funkcijsko-diagnostični pregled

ortopan 2D-diagnostiko

digitalno 3D-diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti (CBCT z Rtg-aparatom)

specialistično obdelavo

Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

