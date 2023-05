Princ Harry neuspešen s pritožbo glede policijske zaščite

Britanski princ Harry je v pravnem sporu, da bi bil kljub umiku iz ožjega kroga kraljeve družine v Veliki Britaniji deležen policijske zaščite, doživel nov udarec. Glede na sodbo sodišča v Londonu je namreč izgubil možnost izpodbijanja odločitve notranjega ministrstva, s katero mu je bila zavrnjena možnost plačila za policijsko zaščito v domovini.

Harry in njegova žena Meghan sta izgubila pravico do zaščite, ki jo plačujejo britanski davkoplačevalci, potem ko sta se leta 2020 odpovedala kraljevim dolžnostim in se preselila v ZDA, kjer živita z otrokoma.

Harry je predlagal, da bi stroške policijskega varstva plačal sam, vendar je britansko notranje ministrstvo to zavrnilo, na kar se je 38-letni princ pritožil in zaprosil za revizijo odločitve. Ministrstvo je v obrazložitvi med drugim navedlo, da ni primerno, da premožni ljudje kupujejo policijsko zaščito, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zasebna ekipa varnostnikov

Londonska metropolitanska policija je prav tako nasprotovala Harryjevi ponudbi z utemeljitvijo, da bi bilo napačno, če bi policiste postavili v nevarnost na podlagi plačila honorarja od zasebnika.

Sodnik višjega sodišča v Londonu je v danes objavljeni sodbi podprl odločitev notranjega ministrstva in policije ter princu Harryju zavrnil možnost, da bi odločitev izpodbijal na sodišču.

Vojvoda in vojvodinja Susseška imata svojo zasebno ekipo varnostnikov v ZDA, vendar Harry pravi, da nimajo ustrezne pristojnosti ali dostopa do obveščevalnih informacij britanskih služb, da bi zaščitili njegovo družino, ko se mudijo v Združenem kraljestvu.

Postopek v zvezi z odločitvijo notranjega ministrstva je le eden od mnogih, ki jih Harry vodi na sodiščih v Veliki Britaniji. Med drugim sodeluje tudi v civilni tožbi proti založniku tabloidov Mirror in Sunday Mirror zaradi domnevnega kršenja pravice do zasebnosti, v kateri bi se lahko v prihodnjih tednih pojavil tudi kot priča na sodišču, poroča DPA.