Protibolečinska blokada – ste vedeli, da ne prinaša dolgoročnih rešitev?

Gre za postopek, pri katerem zdravnik s pomočjo injekcije vbrizga anestetik in/ali kortikosteroid neposredno v predel, ki povzroča bolečino.

Ta metoda je sicer učinkovita za kratkotrajno zmanjšanje bolečine in vnetja, vendar prinaša le začasno olajšanje in ne odpravlja osnovnega vzroka težav.

Ali ste vedeli, da čezmerna uporaba blokad lahko zmanjša njihovo učinkovitost in poveča tveganje za poškodbe živcev?

Učinkovitost protibolečinske blokade

Protibolečinske blokade so koristne pri takojšnji obravnavi hudih bolečin, vendar ne ponujajo dolgoročne rešitve. Kortikosteroidi, ki so pogosto del injekcije, zmanjšajo vnetje in s tem tudi bolečino, vendar njihovo delovanje traja le nekaj tednov ali mesecev. Po tem času se simptomi običajno vrnejo, saj injekcija ne zdravi vzroka težav, temveč le simptomatiko.

Poleg tega večkratno ponavljanje protibolečinskih blokad ni priporočljivo, saj lahko dolgoročna uporaba kortikosteroidov povzroči oslabitev tetiv in vezi ter celo pospeši degenerativne spremembe v sklepih.

Ali ste vedeli, da učinek protibolečinske blokade pri pacientih s kroničnimi bolečinami v hrbtenici lahko traja do 50 % dlje, če se kombinira s fizioterapijo?

Omejitve protibolečinskih blokad

Ena izmed največjih pomanjkljivosti protibolečinskih blokad je, da ne prispevajo k dolgoročnemu izboljšanju funkcionalnosti in gibljivosti sklepa.

Bolniki se pogosto zanesejo na hitro olajšanje bolečine, vendar to pogosto vodi v čezmerno uporabo poškodovanih ali vnetih struktur, kar lahko dolgoročno poslabša stanje.

Prav tako protibolečinska blokada pogosto prikrije resnične težave. Bolniki, ki po njej občutijo olajšanje, lahko začasno pozabijo na vzrok bolečine in se vrnejo k aktivnostim, ki bi jih morali prilagoditi ali se jim izogibati. Posledica so pogosto dodatne poškodbe in daljši čas okrevanja.

Klinični pregled: ključ do učinkovite obravnave

Za dolgoročno rešitev bolečin je klinični pregled izjemnega pomena. V največji slovenski fizioterapevtski kliniki Medicofit rehabilitacija temelji na podrobnem kliničnem pregledu, ki vključuje temeljito anamnezo, osnovne, specifične in funkcionalne teste z namenom natančne ocene stanja vsakega posameznika.

V okviru anamneze fizioterapevt pridobi vse ključne informacije o naravi in trajanju bolečine, preteklih poškodbah ter dejavnikih, ki lahko povzročajo težave.

Osnovni testi vključujejo oceno drže, gibljivosti sklepov in mišične moči. Specifični testi pa ciljajo na strukture, kot so vezi, sklepi in mišice, da se natančno določi mesto poškodbe ali vzrok težav.

Na podlagi teh podatkov se oblikuje prilagojen rehabilitacijski načrt, ki vključuje tudi funkcionalne teste za oceno sposobnosti gibanja in obremenitve v vsakodnevnem življenju.

Fizioterapevtske rešitve: dolgoročna obravnava brez tveganj

V nasprotju s protibolečinskimi blokadami fizioterapija ponuja dolgoročne rešitve, ki so usmerjene v odpravo vzroka bolečine in ne zgolj simptomov. Fizioterapevtski postopki so zasnovani tako, da izboljšujejo funkcionalnost in gibljivost ter zmanjšujejo tveganje za ponovitev težav.

V kliniki Medicofit uporabljamo vrsto različnih metod in terapij, ki temeljijo na sodobnih znanstvenih dognanjih, vključno z:

manualno terapijo in mobilizacijo sklepov : fizioterapevt s pomočjo različnih specifično naučenih tehnik izboljšuje gibljivost sklepov, lajša bolečino in odpravlja napetosti v mišicah;

: fizioterapevt s pomočjo različnih specifično naučenih tehnik izboljšuje gibljivost sklepov, lajša bolečino in odpravlja napetosti v mišicah; instrumentalno terapijo : uporaba najnaprednejših tehnologij, kot so terapija WINTECARE TECAR , diamagnetoterapija PERISO , visokotonska elektrostimulacija HiTOP in globinski udarni valovi, aktivno spodbuja regeneracijo tkiva in zmanjšuje vnetja , ob tem pa je pomembno, da strokovnjaki fizioterapije v kliniki Medicofit na podlagi izkušenj in vašega individualnega stanja določijo optimalne fizikalne agense za vaše zdravljenje;

: uporaba najnaprednejših tehnologij, kot so terapija , diamagnetoterapija , visokotonska elektrostimulacija in globinski udarni valovi, , ob tem pa je pomembno, da na podlagi izkušenj in vašega individualnega stanja določijo optimalne fizikalne agense za vaše zdravljenje; miofascialnim sproščanjem in terapijo prožilnih točk: te tehnike so namenjene zmanjšanju mišične napetosti, sproščanju vezivnega tkiva in izboljšanju krvnega obtoka v prizadetem območju.

Ishemična vadba: napreden pristop k rehabilitaciji

Pri določenih poškodbah, kjer je obremenjevanje omejeno, uporabljamo ishemično vadbo. Ta metoda vključuje uporabo okluzijskih manšet, ki začasno omejijo pretok krvi v mišice med vadbo.

Ishemična vadba je izjemno učinkovita pri izboljšanju mišične moči in mase, še posebej pri posameznikih, ki imajo atrofijo mišic zaradi poškodbe ali operativnega posega. Zmanjšan pretok krvi povzroči večjo mišično utrujenost, kar spodbuja mišično hipertrofijo tudi pri nizkih obremenitvah.

Individualiziran načrt rehabilitacije

Vsak pacient je edinstven, zato je pomembno, da se načrt rehabilitacije prilagodi specifičnim potrebam in ciljem posameznika. Naši strokovnjaki pripravijo individualiziran program vadbe, ki temelji na izboljšanju moči, stabilnosti in gibljivosti prizadetega sklepa ali mišice.

Rehabilitacija vključuje tudi postopno povečevanje obremenitve in vključevanje funkcionalnih vaj, ki so prilagojene pacientovemu življenjskemu slogu in morebitnim športnim aktivnostim. Športnikom na primer vključujemo pliometrične vaje, s katerimi izboljšamo moč in stabilnost pri gibanju, kot so tek in poskoki, ter poskrbimo za varno vračanje na tekmovalno raven.

Protibolečinske blokade lahko začasno olajšajo bolečino, vendar dolgoročno ne rešujejo vzroka težav!

Za trajno izboljšanje stanja je ključna celostna rehabilitacija, ki vključuje natančen klinični pregled, znanje izkušenih strokovnjakov fizioterapije, uporabo napredne instrumentalne tehnologije, zgodnjo obravnavo takoj po pojavu težav ter časovno in številčno zadostne terapevtske obravnave. Tak pristop ne le lajša bolečine, ampak tudi preprečuje ponovitev težav.

