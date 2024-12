Ryanair predstavlja nov korak v Slovenijo s partnerstvom s Počitnice.si

Paket v slovenskem jeziku z vključenim poletom letalskega prevoznika Ryanair iz Zagreba, Trsta in Trevisa pri Benetkah in namestitvijo v hotelu ali apartmaju je na voljo na spletnem portalu pocitnice.si.

Ryanair, največji letalski prevoznik v Evropi, je napovedal partnerstvo s Počitnice.si, vodilno spletno potovalno agencijo v Sloveniji in na Hrvaškem. Če boste torej odslej pri Počitnice.si ali allinclusive.hr rezervirali počitniški paket, ki bo vključeval letalski prevoz z družbo Ryanair in namestitev v hotelu ali apartmaju iz bogate ponudbe agencije Počitnice.si, boste za letalski prevoz plačali točno toliko, kot če bi polet rezervirali sami na Ryanairovi spletni strani – brez dodatnih skritih stroškov in provizij.

To pomeni, da bodo stranke pri Počitnice.si za letalski prevoz in storitve prevoznika Ryanair v počitniških paketih plačale točno toliko, kot bi neposredno pri prevozniku, prav tako bodo imele tudi neposreden dostop do svojega računa myRyanair. Informacije o letih prevoznika Ryanair bodo poslane neposredno na elektronski naslov vsake stranke, ki bo zakupila počitniški paket na Počitnice.si, vključno z napotki o postopku pred odhodom in informacijami v primeru zamude, spremembe ali odpovedi poleta.

Prva turistična agencija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jo je pooblastil vodilni evropski letalski prevoznik Ryanair

nizke cene Ryanairovih poletov

vseh ugodnosti agencije

Odlična zaščita pred zlorabami potnikov v letalskem prometu

S tem Počitnice.si postaja prva turistična agencija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jo je prevoznik Ryanair. Za počitnikarje in popotnike je to odlična novica, saj boste pri Počitnice.si v Sloveniji in na Hrvaškem lahko rezerviralikot del počitniškega paketa po enaki ceni kot na Ryanairovi spletni strani, brez dodatnih stroškov in provizij, vseeno pa boste deležni: od možnosti rezervacije prevoza od letališča do hotela in nazaj, obročnega plačila počitniškega paketa od 2 do 24 obrokov, brezplačnega vstopa v 'lounge' in prednostne obravnave na letališču do vračila kupnine v primeru odpovedi rezervacije iz zdravstvenih razlogov, če je bila prej zavarovana za primer odpovedi potovanja zaradi bolezni. Ne smemo pa tu pozabiti pomembne storitve, to je asistence klicnega centra Pocitnice.si v primeru odpovedi ali spremembe rezerviranega letalskega poleta.

Ryanair bo od Počitnice.si prejel le relevantne podatke potnikov in podrobnosti o plačilu. To pomeni, da strankam, ki bodo rezervirale počitnice z Ryanairovim letalskim prevozom pri Počitnice.si, ne bo treba opraviti postopka preverjanja, ki ga morajo stranke nepooblaščenih spletnih turističnih agencij.

Ryanair se namreč že dolgo zavzema za zaščito potrošnikov pred prevarami nepooblaščenih turističnih agencij, ki najpogosteje vključujejo preplačane cene letalskih vozovnic, skrite dodatne stroške ter lažne podatke o potnikih in plačilu. S partnerstvom boste ob rezervaciji počitnic pri Počitnice.si, ki vključujejo letalski prevoz z Ryanairom po transparentni ceni in izbrano preverjeno namestitev, odslej imeli popolno zagotovilo preglednosti, brez vsakršnih skritih stroškov.

Partnerstvo pomeni še več izjemnih počitnic po super ugodnih cenah

Pri Počitnice.si poudarjajo, da bo novo partnerstvo pomembno obogatilo in dopolnilo ponudbo počitnic za zimo 2024/25 in poletje 2025, še posebej glede na skromno ponudbo poletov iz Ljubljane. Poletite lahko z letališča Zagreb na 32 destinacij, iz Trsta na 21 destinacij in Trevisa pri Benetkah na 50 destinacij. Partnerstvo z Ryanairom pa ponuja ogromno možnosti za zares ugodne lete s teh letališč na kar 103 počitniške destinacije , priljubljene med Slovenci in Hrvati, v Grčiji, Španiji, Italiji, Maroku, Albaniji ter na Malti in Cipru ali v evropskih mestih, kot so London, Pariz, Barcelona, Oslo, Dublin, Lizbona, Bruselj. Seveda je tu še obširna ponudba odhodov z letališč Dunaj, Verona, Milano in Bologna.

Preverite pestro ponudbo počitniških paketov na Počitnice.si, ki vključujejo povratni letalski prevoz in kakovostno namestitev, ali pošljite povpraševanje za želeno destinacijo na info@pocitnice.si. Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

