Skriti svet znotraj nas, ki obvladuje naše življenje

V sodobnem načinu življenja je vzdrževanje zdravega črevesja ključnega pomena za splošno zdravje in dobro počutje.

Črevesna mikrobiota ima namreč pomembno vlogo pri prebavi in absorpciji hranil, uravnavanju imunskega sistema, zatiranju patogenih bakterij, vplivanju na duševno zdravje in ohranjanju celovitosti črevesne bariere, zato je skrb zanjo ključnega pomena za splošno dobro počutje.

Naše sodobne prehranjevalne navade pogosto vključujejo čezmerno uživanje predelanih živil in nezadosten vnos ključnih hranil in prehranskih vlaknin, kar lahko privede do različnih prebavnih težav, kot so napihnjenost, zgaga, slabost, bolečine v trebuhu, driska ali zaprtje. Prav tako so prebavne težave povezane z nezadostno telesno aktivnostjo, stresom, kajenjem, uživanjem alkohola in nespečnostjo.

Zdrav prebavni sistem je ključ do splošnega zdravja in dobrega počutja, saj uravnovešen črevesni mikrobiom zmanjšuje vnetja in druge težave ter tako prispeva k boljši kakovosti življenja, poleg tega ima ključno vlogo pri kakovosti staranja. Včasih smo se za izboljšanje črevesne mikrobiote najprej zatekli k probiotikom, zdaj raje posegamo po postbiotikih. Ob potencialnih koristih so namreč pri probiotikih znani tudi nekateri izzivi, kot so slabo preživetje skozi prebavni proces, težave s pripenjanjem na sluznico črevesja in varnostni pomisleki pri določenih skupinah, ki lahko omejijo njihovo učinkovitost. Postbiotiki so primerljivo učinkoviti, vendar bolj stabilni in varni za uporabo.

Postbiotiki so inaktivirane dobre bakterije in/ali njihovi presnovki, ki imajo dokazano enak ali celo boljši vpliv na zdravje črevesja v primerjavi s probiotiki, ki so živi mikroorganizmi. Inaktivirane bifidobakterije so obdelane pri visoki temperaturi, zato niso več žive. Tako so stabilnejše, izdelek je bolj varen, novejše raziskave pa so pokazale, da se njihova učinkovitost ohranja.

Zaradi svoje varnosti in stabilnosti so postbiotiki primerni za široko uporabo, tudi pri otrocih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Imajo tudi daljši rok trajanja brez izgube učinkovitosti.

Zakaj izbrati Postbeeotic™?

Postbeeotic™ je prvi pravi postbiotični izdelek na trgu, ki podpira zdravo delovanje prebavnega sistema in učinkovito presnovo makrohranil.

Vzdržuje ravnovesje med koristnimi in škodljivimi bakterijami v našem črevesju, spodbuja presnovo makrohranil ter tako izboljšuje prebavne funkcije, s čimer prispeva k boljšemu splošnemu počutju. Postbeeotic™ združuje sinergijske učinke prebiotikov in postbiotikov, zato si z redno uporabo zagotovimo napredno podporo metabolizmu in prebavnemu sistemu.

Sestavine za optimalno funkcijo črevesne sluznice Postbeeotic™ vsebuje popolno mešanico fermentiranih pre- in postbiotikov, ki skupaj z dodanimi vitamini delujejo kot podpora normalni presnovi in zdravju črevesne sluznice. HT Bifidobacterium longum ES1 CECT 7347: dobro raziskan inaktiviran mikrobni sev, ki izboljšuje prepustnost črevesja in krepi imunski sistem.

dobro raziskan inaktiviran mikrobni sev, ki izboljšuje prepustnost črevesja in krepi imunski sistem. Fruktooligosaharidi (FOS): prebiotiki, ki spodbujajo rast zdravih bakterij v črevesju, kar izboljšuje splošno zdravje črevesne mikrobiote. FOS so kompleksni ogljikovi hidrati v obliki topne prehranske vlaknine, ki se v debelem črevesu fermentirajo v kratkoverižne maščobne kisline (ocetna, propionska, maslena) in vitamine, kar koristi črevesnim celicam, sluznici in mikrobni sestavi.

prebiotiki, ki spodbujajo rast zdravih bakterij v črevesju, kar izboljšuje splošno zdravje črevesne mikrobiote. FOS so kompleksni ogljikovi hidrati v obliki topne prehranske vlaknine, ki se v debelem črevesu fermentirajo v kratkoverižne maščobne kisline (ocetna, propionska, maslena) in vitamine, kar koristi črevesnim celicam, sluznici in mikrobni sestavi. Mešanica, pridobljena s 4-stopenjsko fermentacijo 36 vrst sadja in zelenjave, bogata z biorazpoložljivimi snovmi za optimalno delovanje črevesnih celic. Pri fermentaciji sadja in zelenjave mikroorganizmi porabljajo sladkorje, zato je vsebnost sladkorja v izdelku nižja, hkrati pa se zmanjša možnost prisotnosti antihranil, ki lahko ovirajo absorpcijo ključnih vitaminov in mineralov.

V napitek so k bogati mešanici fermentiranega sadja in zelenjave ter inaktiviranih bifidobakterij dodali čebelji cvetni prah ter vitamine kompleksa B in vitamin C: Biotin prispeva k presnovi makrohranil.

prispeva k presnovi makrohranil. Vitamini B2, niacin in biotin pomagajo ohranjati zdrave sluznice.

pomagajo ohranjati zdrave sluznice. Vitamini B2, niacin, pantotenska kislina, biotin in B12 pripomorejo pri sproščanju energije pri presnovi.

pripomorejo pri sproščanju energije pri presnovi. Folat sodeluje pri tvorbi aminokislin.

sodeluje pri tvorbi aminokislin. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Posledice neuravnoteženega črevesnega mikrobioma

Neuravnotežen črevesni mikrobiom ima sistemske posledice, ki poleg prebavnih težav in bolezni prebavil prek osi črevesje–možgani vpliva tudi na kognitivno zdravje.

Na koži se porušen mikrobiom kaže z aknami, dermatitisom in ekcemi, v srčno-žilnem sistemu se lahko razvijejo ateroskleroza, srčni infarkt in hipertenzija.

Zaradi toksinov, ki vplivajo na jetrne celice, se začnejo pojavljati zamaščenost jeter, hepatitis in ciroza. Posledice se lahko kažejo tudi kot razvoj sistemskega vnetja nizke stopnje, kot so različne kronične bolezni – sladkorna bolezen tipa 2, revmatoidni artritis ter bolezni srca in ožilja.

Za odrasle in otroke od tretjega leta

Instant napitek prijetnega okusa Postbeeotic™ je namenjen vsem, ki želijo optimizirati svojo prebavo in ohranjati zdravo črevesno mikrobioto. Primeren je za odrasle in otroke od tretjega leta naprej. Posebej priporočljiv je za tiste, ki želijo obogatiti svojo prehrano s koristnimi snovmi iz fermentiranega sadja in zelenjave, in posameznike, ki pogosto trpijo zaradi prebavnih težav.

