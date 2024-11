Spinalna stenoza: kako se izogniti nevarni operaciji hrbtenice

Vam težave povzročata tudi hoja in ravnotežje, kar posledično omejuje vašo vsakodnevno dejavnost? Ste se kdaj že srečali s pojmom spinalna stenoza in se sprašujete, ali bi lahko bila prav ta razlog za vaše težave s hrbtenico?

Spinalna stenoza je stanje, za katero je značilno zoženje hrbteničnega kanala, kar lahko povzroči pritisk na hrbtenjačo in živce. Zoženje se običajno pojavi v vratu (cervikalna stenoza) ali spodnjem delu hrbta (ledvena stenoza) in je najpogosteje posledica starostnih sprememb hrbtenice.

Glavni vzroki za nastanek spinalne stenoze vključujejo degenerativne spremembe, ki povzročijo izrastke kosti (osteofite) in odebelitev vezi v hrbtenici. Drugi vzroki lahko vključujejo prirojene nepravilnosti, hernijo diska, poškodbe hrbtenice ali tumorje.

Čeprav je pojavnost spinalne stenoze neznana, je opaziti povečano število operacij hrbtenice pri odraslih, starejših od 60 let.

Simptomi spinalne stenoze se razlikujejo glede na lokacijo in resnost zoženja hrbteničnega kanala. Naši pacienti tako največkrat poročajo o bolečini, ki se običajno pojavi na področju križa ali vratu. Če je prizadet ledveni del hrbtenice, se lahko razširi tudi na zadnjico, noge in stopala. Če je prizadet vratni del, se lahko bolečina širi v ramena in roke.

Morda vas bo presenetilo dejstvo, da se simptomi spinalne stenoze poslabšajo med dejavnostmi, kot so hoja, stoja ali nagibanje hrbta nazaj, medtem ko se izboljšajo z dejavnostmi, pri katerih je hrbet nagnjen naprej, kar zajemajo aktivnosti hoje v hrib in kolesarjenja. Vas zanima, kako do izboljšanja brez operacije?

Kako prepoznati spinalno stenozo

Spinalna stenoza je bolezensko stanje, pri katerem pride do postopnega zoženja hrbteničnega kanala ali medvretenčnih prostorov. Zoženje se najpogosteje pojavi v vratnem (cervikalnem) in ledvenem (lumbalnem) delu hrbtenice. Ko se kanal zoži, pritiska na živce, ki se raztezajo iz hrbtenjače, kar povzroča simptome, kot so bolečine, odrevenelost, mišična oslabelost in celo izguba funkcionalnosti določenih delov telesa.

Med vzroki za nastanek spinalne stenoze so:

degenerativne spremembe : s staranjem telesa se obrabljajo vretenca in medvretenčne ploščice,

: s staranjem telesa se obrabljajo vretenca in medvretenčne ploščice, artritis : osteoartritis in druge oblike artritisa lahko povzročijo dodatne kostne izrastke, ki pritiskajo na živce,

: osteoartritis in druge oblike artritisa lahko povzročijo dodatne kostne izrastke, ki pritiskajo na živce, poškodbe : hrbtenične poškodbe ali operacije lahko prispevajo k razvoju stenoze,

: hrbtenične poškodbe ali operacije lahko prispevajo k razvoju stenoze, prirojene nepravilnosti: nekateri se že rodijo z ožjim hrbteničnim kanalom.

Zanimivo je, da veliko ljudi živi s spinalno stenozo, ne da bi pri tem občutili resne težave. Šele ob napredovanju bolezni pride do simptomov, ki lahko bistveno vplivajo na vsakodnevno življenje.

Simptomi, ki jih morda ne povezujemo takoj s spinalno stenozo

Spinalna stenoza se najpogosteje kaže skozi bolečine v hrbtu, vendar pa obstajajo tudi drugi, manj znani simptomi:

nerazložljive bolečine v kolkih in nogah : pri ledveni stenozi se lahko bolečina širi v zadnjico, stegna ali noge,

: pri ledveni stenozi se lahko bolečina širi v zadnjico, stegna ali noge, šibkost in težave s hojo : zaradi pritiska na živčne korenine se lahko pojavi šibkost v nogah, zaradi česar je hoja otežena,

: zaradi pritiska na živčne korenine se lahko pojavi šibkost v nogah, zaradi česar je hoja otežena, težave s črevesjem ali mehurjem : v redkih primerih lahko spinalna stenoza povzroči motnje v delovanju mehurja ali črevesja,

: v redkih primerih lahko spinalna stenoza povzroči motnje v delovanju mehurja ali črevesja, bolečine, ki se zmanjšajo ob sklonjeni drži: nekateri bolniki ugotavljajo, da bolečine popustijo, ko se nagnejo naprej, saj to zmanjša pritisk na hrbtenične živce.

Ti manj znani simptomi lahko pacientom pomagajo razumeti, zakaj se pojavljajo nekatere težave, saj se nekateri simptomi lahko napačno pripišejo drugim stanjem, kot so poškodbe kolka ali kolena.

Spinalna stenoza je torej stanje, ki lahko bistveno vpliva na kakovost življenja, vendar je z ustreznim zdravljenjem možno vsaj delno omiliti njene simptome in tako izboljšati funkcionalnost posameznika.

Več o njeni diagnostiki in zdravljenju, ki ju ponuja klinika Medicofit, izveste v nadaljevanju članka.

Kako poteka pregled pri specialistu

Ocena pacienta se najprej začne s podrobno anamnezo njegovih simptomov. Zdravnik povpraša o naravi bolečine (lokacija, intenzivnost, trajanje), senzoričnih simptomih, kot sta otrplost in mravljinčenje, ter dejavnikih, ki simptome poslabšajo oz. izboljšajo.

Sledi diagnostična terapija, ki je osredotočena na oceno nevrološkega stanja in vključuje več ključnih komponent. Ocenijo se bolnikova drža, način hoje in splošno gibanje, z namenom odkrivanja morebitne nepravilnosti ali omejitev.

Običajno se opravi tudi nevrološki pregled, kar pomaga oceniti morebitno prisotnost in resnost kompresije živčnih struktur v hrbteničnem kanalu. Pregled se izvaja za odkrivanje sprememb, kot so izguba občutka, šibkost mišic in nenormalni refleksi, kar kaže na prizadetost živčnih korenin.

Izvedejo tudi posebne teste, kot so Spurlingov test (za vratno hrbtenico) ali Straight leg raise test (za ledveno hrbtenico), ki pomagajo pri diagnosticiranju kompresije živčnih struktur.

Diagnozo spinalne stenoze običajno potrdimo s pomočjo različnih slikovnih metod, kot so rentgenski posnetki, računalniška tomografija (CT) in magnetna resonanca (MRI), ki je zlati standard in omogoča prikaz intrinzičnih sprememb hrbtenjače, stopnjo spinalne stenoze in razlikovanje od drugih stanj.

Specialno zdravljenje spinalne stenoze brez operacije

Dolgoročno zdravljenje spinalne stenoze je celovito in daje poudarek na potrebe in želje pacienta. V sklopu konservativne obravnave ima glavno vlogo specialna fizioterapija, ki je ključna za ohranjanje in izboljšanje gibljivosti, moči in stabilnosti hrbtenice.

Medicofit ponuja celostno in inovativno fizioterapevtsko obravnavo za zdravljenje spinalne stenoze, ki omogoča pacientom učinkovito obvladovanje bolečine in izboljšanje gibljivosti brez potrebe po operativnem posegu. Terapija temelji na znanstveno podprtih metodah, ki jih prilagodijo potrebam vsakega posameznika, da dosežejo optimalne rezultate.

Osrednji del terapije vključuje ciljani program terapevtskih vaj, ki so zasnovane za krepitev globokih mišic hrbtenice, izboljšanje drže in povečanje stabilnosti. Manualna terapija, ki jo izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki, pomaga sprostiti napete mišice, izboljšati gibljivost vretenc in zmanjšati pritisk na živčne strukture, kar je ključnega pomena pri obvladovanju simptomov spinalne stenoze.

Za napredno podporo zdravljenju Medicofit klinika omogoča najsodobnejše tehnologije, kot je terapija SUMMUS LASER, ki z globokim penetriranjem tkiv spodbuja celjenje, zmanjšuje vnetje in lajša bolečine.

Diamagnetoterapija PERISO, še ena inovativna metoda, omogoča globoko prodiranje magnetnih impulzov v tkiva, kar izboljšuje regeneracijo in pospešuje odpravljanje bolečin. Poleg tega je terapija obogatena z uporabo tehnologije WINTECARE TECAR, ki spodbuja biološke procese na celični ravni in izboljšuje prekrvitev in limfno drenažo, kar prispeva k celostnemu izboljšanju funkcije hrbtenice.

Specializirana fizioterapija v Medicofit kliniki je zasnovana tako, da omogoča dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s spinalno stenozo. S poudarkom na individualiziranem pristopu, najsodobnejših tehnologijah in strokovnosti se pacientom omogoča, da se izognejo kirurškim posegom ter se vrnejo k svojim vsakodnevnim dejavnostim brez bolečin in omejitev.

Pomembno je predvsem redno spremljanje in kontrola pacientov s spinalno stenozo z namenom sprotne ocene odziva na zdravljenje, napredovanja bolezni in morebitnih prilagoditev terapije.

V pomoč pri zagotavljanju najboljših rezultatov nam je v pomoč tudi instrumentalna terapija, v sklopu katere s pomočjo najsodobnejše opreme in aparatov, kot sta ultrazvočna krio terapija SIXTUS in elektrostimulacija HiTop, dosegamo zastavljene cilje.

Ko konservativne metode niso učinkovite, se pacienti lahko odločijo tudi za kirurški poseg, ki vključuje dekompresijo in tako zmanjša pritisk na živčno korenino in nekoliko izboljša simptome – žal vsi bolniki niso primerni kandidati za operacijo hrbtenice. Velik problem v sodobnem času so predvsem visoka telesna teža številnih pacientov in pridružene bolezni.

Če si želite, da bi vaše težave s hrbtenico postale preteklost, je klinika Medicofit prava izbira za vas.

