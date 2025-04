Štiri stvari, ki jih potrebujete za varen začetek motoristične sezone

S pomladjo in lepim vremenom se simbolično začne nova motoristična sezona in nekateri boste prvič, po daljšem premoru, spet sedli na svojega jeklenega konjička in se odpravili na pot. A s tem prihaja tudi odgovornost – do sebe in vseh, ki jih boste srečali na cesti. Nikoli in nikdar ne pozabite, da sta varnost in spoštovanje prometnih predpisov vedno na prvem mestu in da ste motoristi v prometu ranljivejša skupina! Naj se strast do vožnje ne spremeni v nepremišljena tveganja. Da bo vaša vožnja zares varna in hkrati polna užitkov, preverite motoristično kondicijo, brezhibnost motocikla in motoristične opreme ter kakovostno zavarovanje za primere, ko gre kaj narobe.

FOTO: pexels.com

Kako je z vašo kondicijo po daljšem premoru? Ste res že pripravljeni na daljšo pot?

Strokovnjaki motoristom svetujejo, da pred začetkom motoristične sezone nekaj časa vedno namenite ponovnemu prilagajanju vožnji motocikla in najprej »oživite« občutke za vožnjo. Vaši refleksi po daljšem zimskem premoru namreč niso več tako ostri, kot so bili lansko jesen. Tudi Blaž Kondža, dolgoletni motoristični novinar, pove, da je na začetku motoristične sezone pomembno, da začnemo postopoma in se ne odpravimo takoj na večstokilometrsko rajžo, saj je naša motoristična kondicija – če smo zimske mesece presedeli v avtomobilu – še slaba. »Osebno se na prvo vožnjo odpravim do bližnjega asfaltiranega parkirišča, kjer, če je prazno, povadim osnovne elemente vožnje z motociklom, kot so slalom, osmica in zaviranje v sili. Še bolje je, če se udeležimo katere od brezplačnih delavnic varne vožnje, ki jih je spomladi kar nekaj. Takšne delavnice recimo organizirajo v sklopu dogodka Motoristi za motoriste na Vranskem, ki že vrsto let poteka pod okriljem naše največje zavarovalnice,« svetuje Kondža.

FOTO: Marko Feist

Opravite natančen tehničen pregled motorja

Drugi ključni element varne vožnje z motociklom je njegova tehnična brezhibnost. Dolgoletni motoristični novinar tako vsem motoristom priporoča, da zaradi svoje varnosti in varnosti drugih vsakič, preden prižgete svojega jeklenega konjička, preverite, ali je ta tehnično brezhiben. »Delovanje svetil in zavor ter tlak v pnevmatikah je koristno preverjati pred vsako vožnjo,« pove. Nekateri tehnično bolj podkovani motoristi sami poskrbijo tudi za redno vzdrževanje motocikla, tisti, ki jim je tehnika tuja, pa naj se raje obrnejo na izkušenega mehanika. Sicer pa so vzdrževalna opravila, ki jih lahko izvede uporabnik motocikla sam, natančno opisana v navodilih za uporabo motocikla. Pred daljšimi vožnjami preglejte še ravni tekočin, kot so motorno in zavorno olje ter hladilna tekočina. Če z motociklom ne prevozite veliko kilometrov, upoštevajte, da se pnevmatike starajo in z leti izgubljajo oprijem. Pozabiti ne smemo niti na akumulator in njegovo življenjsko dobo. Kot pravi naš sogovornik, je izpraznjen akumulator lahko hitro vzrok za slabo voljo na poti.

FOTO: pexels.com

Zavarujte motor

Na cesti smo v resnici vedno izpostavljeni tveganju. Motoristi še toliko bolj. Zato je pametno poskrbeti za ustrezno zavarovanje.

Zavarovalnica Triglav motoristom ponuja celovito zavarovanje motorja, motorista sopotnika in drugih udeležencev v morebitni prometni nesreči. Vse lahko prilagodite svojim potrebam. Na voljo je:

zavarovanje Avtomobilska odgovornost (AO ) , ki je zakonsko obvezno za odgovornost za škodo, ki jo povzročite drugim udeležencem v prometu.​ Z zavarovanjem pa boste varni pred finančno izgubo; če na primer v prometni nesreči s svojim motorjem povzročite škodo na stvareh tretjih oseb (npr. na vozilu, hiši, ograji …) oziroma povzročite telesne poškodbe ali smrt drugim udeležencem, bo zavarovalnica oškodovancem povrnila vso nastalo materialno in nematerialno škodo;

, ki je zakonsko obvezno za odgovornost za škodo, ki jo povzročite drugim udeležencem v prometu.​ Z zavarovanjem pa boste varni pred finančno izgubo; če na primer v prometni nesreči s svojim motorjem povzročite škodo na stvareh tretjih oseb (npr. na vozilu, hiši, ograji …) oziroma povzročite telesne poškodbe ali smrt drugim udeležencem, bo zavarovalnica oškodovancem povrnila vso nastalo materialno in nematerialno škodo; zavarovanje voznika (AO plus) , ki krije telesne poškodbe voznika motorja v primeru nesreče. Pri tem se je dobro zavedati, da je motorist v primeru nesreče veliko bolj izpostavljen kot npr. voznik avtomobila;

, ki krije telesne poškodbe voznika motorja v primeru nesreče. Pri tem se je dobro zavedati, da je motorist v primeru nesreče veliko bolj izpostavljen kot npr. voznik avtomobila; kasko zavarovanje, ki krije škodo na vašem motorju zaradi različnih dogodkov, kot so trki, požar, kraja ali naravne nesreče.

Priključite lahko tudi:

zavarovanje avtomobilske asistence , ki vključuje 24-urno pomoč na cesti ali doma, vključno s kritjem stroškov storitev, ki pri tem nastanejo;

, ki vključuje 24-urno pomoč na cesti ali doma, vključno s kritjem stroškov storitev, ki pri tem nastanejo; nezgodno zavarovanje voznika in potnikov, v tem primeru se zavarovalnina izplača v primeru posledic nezgode ali nezgodne smrti.​

Pri izbiri pa upoštevajte predvsem, koliko je vreden vaš motor in kakšen je, koliko kilometrov prevozite na leto, po kakšnih cestah vozite, kje ga največkrat parkirate, ali se z njim odpeljete tudi v tujino, ali se z vami vozi tudi sopotnik in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na vašo in sopotnikovo varnost in varnost motorja.

FOTO: pexels.com

Posebne ugodnosti in popusti Ugodnosti so namenjene zvestim strankam. Tako motoristi lahko pridobite različne paketne popuste, do 12 % popusta pri izbiri celovitega paketa zavarovanj. Člani lojalnostnega programa Triglav komplet ste pri sklenitvi deležni do 40 % popusta na zavarovanje motorja. Privlačni popusti pa so na voljo tudi ob sklenitvi AvtoMobilnega zavarovanja. Še posebej pa velja poudariti aplikacijo DRAJV, ki je namenjena izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Aplikacija pri vožnji z motorjem meri premike telefona, hitrost in sile pri pospeševanju, zaviranju in sile v ovinkih, ob koncu vožnje pa poda skupno oceno stopnje varnosti vožnje. Pri Zavarovalnici Triglav boste tako prejeli še 15-% popust, če si boste naložili aplikacijo na telefon in z njo dokazali, da ste varni motoristi.

Za več informacij o zavarovanju motorja in ugodnostih pri Zavarovalnici Triglav obiščite njihovo spletno stran.

FOTO: pexels.com

Brez zaščitne opreme nikar na cesto!

Pred vsako vožnjo je pomembno poskrbeti tudi za ustrezno motoristično opremo in se zavedati, da za varnost motorista zgolj motoristična čelada, ki je edina zakonsko predpisana, ne zadostuje. Brezhibna oprema ni zgolj modni dodatek, temveč ključni del varnosti. »Zaščitna oprema nas bo zaščitila le, če jo bomo uporabljali. Od motoristične jakne v omari ne bomo imeli prav velike koristi. Osebno se motoristično oblečem tudi za najkrajši skok do lokalne kavarne ali trgovine, saj je statistično gledano prav na takšnih kratkih poteh največja možnost nezgode. Ko sedem na motor, pustim skrbi doma in se 200-odstotno posvetim vožnji, saj na motorju popravnih izpitov ni,« pove Blaž Kondža. Preveriti je torej treba stanje čelade, če je stara več kot pet let ali je utrpela udarec, jo je priporočljivo zamenjati. »Seveda ob tem ne smemo pozabiti tudi na stanje zaščitne opreme: motoristične jakne, hlač, škornjev, rokavic in čelade. Če je ta izrabljena, strgana ali drugače poškodovana, je morda že skrajni čas za novo,« poudari izkušeni motorist.

Naj bo nova motoristična sezona varna in hkrati polna užitkov v vožnji!

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav