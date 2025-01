Štiri zgodbe, ki bodo zaživele na novo

Med novimi arhitekturnimi zgodbami po Sloveniji kaže posebej omeniti štiri: letos bo na novo zaživela Prešernova domačija, delno bo obnovljena Jurkovičeva ulica v najstarejšem delu Gornje Radgone, ki naj bi v naslednjih letih zaživela kot edinstven hotel, nadaljuje se celovita obnova turjaškega gradu, Mestna občina Ljubljana pa je v fazi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo osrednje ljubljanske tržnice.

Novo življenje Prešernove domačije

biro Ostan Pavlin

Letos bo po prenovi Prešernove hiše, prenovi skednja in senika ter ureditvi zunanjih prostorov po načrtih arhitekturnega biroja Ostan Pavlin lahko na novo zaživela Prešernova domačija, med drugim z novo razstavo Gorenjskega muzeja. Prešernova hiša, ki jo vsako leto obišče od 20.000 do 25.000 ljudi, je muzej uradno 86 let, a že ko je leta 1872 Slovensko pisateljsko društvo na fasado dalo postaviti spominsko ploščo, je postala pravo kulturno romarsko središče.

Čeprav so takrat v njej še živeli Ribčevi, sorodniki Franceta Prešerna, so obiskovalci trkali na vrata in si jo želeli ogledati, kar so jim lastniki tudi omogočili. Hišo je leta 1939 v muzej preuredil duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar, ki je bil z lastniki sorodstveno povezan. Takratni lastnici Mariji Vovk, vdovi z devetimi hčerami, pa so v zameno za prodajo domačije zgradili nov dom – hišico Vrba 1.

Po besedah arhitekta Aleksandra Ostana, ki z arhitektko Natašo Pavlin in sodelavci iz biroja Ostan Pavlin ter z ZVKDS snuje projekt in bedi nad njim, bodo pri Prešernovi rojstni hiši izvedli celovito prenovo v skladu s konservatorskim načrtom, po kateri bo postala etnološki muzej.

Po letošnji prenovi Prešernove hiše, skednja in senika ter ureditvi zunanjih prostorov bo Prešernova domačija vstopila v novo obdobje. Foto Atelje Ostan Pavlin

Gospodarsko poslopje, nekdanji skedenj in senik, bo preurejeno v interpretacijski center, kjer se bodo obiskovalci seznanili z domačijo in Prešernom. V pritličje bodo umeščeni recepcija s prodajo vstopnic, trgovinica, garderoba, del sanitarij ter prostor za razstavo. Zgornje nadstropje bo večnamenski prostor za različne dogodke, od predavanj do predstav ali srečanj, v jugovzhodnem delu, na galeriji, bodo pisarne za zaposlene.

Na novo urejeni bodo tudi zunanji prostori domačije. Dvorišče med rojstno hišo in gospodarskim poslopjem se kar samo ponuja kot zunanji prireditveni prostor. Po načrtih krajinskega arhitekta Mitje Škrjanca in v sodelovanju z ZVKDS bosta z zasaditvami avtohtonih sort zaživela garteljc ob cesti in sadovnjak na severni strani domačije. Celota pa se bo zaključila z rekonstrukcijo hišice Vrba 1, za katero časovnica še ni povsem določena. V njej je načrtovan gostinski lokal, v nadstropju knjižnica in pisarne, v mansardi rezidenčno stanovanje za gostujoče umetnike.

Prenova ljubljanske tržnice

biro Scapelab

Prenova območja ljubljanske tržnice je označena kot eden najpomembnejših projektov tega županskega mandata, predvsem zaradi njene funkcijske preobrazbe.

Prenova območja ljubljanske tržnice je označena kot eden najpomembnejših projektov tega županskega mandata, predvsem zaradi njene funkcijske preobrazbe. Natečaj za ureditev širšega območja je bil razpisan že leta 2008, na njem so zmagali arhitekti biroja Kombinat, a bo realizirana po načrtih inženirskega podjetja Elea iC in biroja Scapelab, ki sta leta 2021 prepričala s svojo ponudbo na javnem razpisu. Projekt, za katerega je občina novembra lani končno pridobila vseh 16 potrebnih soglasij, je v fazi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja. Trenutno poteka javna razgrnitev dokumentacije.

Načrti so se v osemnajstih letih precej spremenili, predvsem so zmanjšali površino podzemnega dela tržnice in povečali odmike objekta od zavarovane kulturne dediščine v bližini. S tem bodo zagotovili varnejšo gradnjo in v celoti ohranili ključne srednjeveške ostaline v tem delu mesta, zagotavljajo projektanti.

Natečaj za ureditev širšega območja ljubljanske tržnice je bil razpisan že leta 2008, načrti pa so se do danes precej spremenili. Računalniški prikaz Elea iC in Scapelab

Prenova obsega tri pomembne poteze: umik prometnih poti in ureditev čim bližje dostave živil ter zagotovitev servisnih prostorov za tržnico; prenovo javnih površin, namenjenih pešcem; prenovo in dograditev Mahrove hiše ter ureditev pokritega notranjega atrija.

Prometni kaos, ki med drugim nastaja z dostavo živil na stojnice zgodaj zjutraj in zgodaj popoldne, naj bi uredila podzemna garažna hiša, namenjena tako obiskovalcem kot okoliškim prebivalcem. Najpomembnejša pridobitev pa bodo sodobni servisni prostori za delovanje tržnice v prvi kleti.

Tu bodo prodajalci in branjevci pridobili vse, česar danes nimajo: možnost čim bližje dostave živil, parkiranja dostavnih vozil, shranjevanja, hladilnice, garderobe, sanitarije. Tu bodo parkirali in se z živili z dvigalom povzpeli do svoje stojnice na odprti tržnici. Hladilnice in skladišča jim bodo omogočili, da jim živil ne bo treba vsak dan znova odvažati domov, kar 300 kvadratnih metrov bo namenjenih ločevanju odpadkov.

Ponudbo tržnice bodo dopolnili s prenovo in ureditvijo pokritega atrija na notranjem dvorišču Mahrove hiše. Ob robu, kjer domujejo stojnice s tekstilom, bo dobila prizidavo. V zgornji etaži tega prizidka naj bi bil lokal z jedmi iz lokalnih živil s tržnice.

S pokritjem notranjega atrija bodo Ljubljančani pridobili prostornejšo pokrito tržnico, kamor se bo preselila iz najemniških prostorov pod semeniščem. Prenovili oziroma uredili bodo med drugim Dolničarjevo ulico, Zmajski most in Pogačarjev trg. Po prenovi tržnice načrtujejo še prenovo Krekovega trga, kjer prav tako ne bo več dovoljeno parkirati.

Grad Turjak

biro Projekt Nova Gorica

Na gradu Turjak, kulturnem spomeniku državnega pomena, se po dveh desetletjih nadaljuje njegova obnova s parkom in pripadajočimi pristavami, ki mora biti končana do junija 2026.

Na gradu Turjak, kulturnem spomeniku državnega pomena, so se konec lanskega leta začela dela celovite obnove. S tem se po dveh desetletjih nadaljuje njegova obnova s parkom in pripadajočimi pristavami, ki mora biti končana do junija 2026. Nad projektom bedi novogoriški biro Projekt, ki je zmagal na javnem razpisu. So pa idejno zasnovo prenove gradu že leta 2021 izdelali v biroju Ostan Pavlin in je bila usklajena tudi z zavodom za varstvo kulturne dediščine. V biroju Projekt so na podlagi te idejne zasnove povzeli program in upoštevali omejitve, na novo pa so reorganizirali tlorise.

Grad, ki je bil leta 1943 požgan in so bili v požaru povsem uničeni vsi leseni deli, je tri desetletja propadal kot ruševina. Šele v 70. letih je dobil novo streho, nova ostrešja in medetažne konstrukcije. Najdragocenejši deli so grajske obodne stene, posebej pazljivi morajo biti s posegi v severnem traktu, najstarejšem delu gradu, ki je romanski.

Severni trakt turjaškega gradu bo deloval kot muzej lastne zgodovine, hkrati pa kot štirizvezdični hotel s 14 sobami. V lovskem domu bo depandansa, v obrambnem stolpu prostor za kulturne dogodke, v kleti pa bo vinska klet. Računalniški prikaz Projekt Nova Gorica

Severni trakt bo deloval kot muzej, ki bo prikazoval zgodovino gradu in njegovih lastnikov Auerspergov, hkrati pa kot štirizvezdični hotel s 14 sobami. Sobe, nekatere bodo dupleksi, bodo tematsko opremljene in posvečene posameznim članom rodbine Auersperg, ko ne bodo zasedene z gosti, bodo skozi njih lahko popeljali obiskovalce.

Poleg zajtrkovalnice in lobija z barom bo v tem delu gradu še nekaj skupnih salonov, tudi rekonstruirana grofova pisarna, ter knjižnica s knjigami le o Turjaku. Hotelske sobe bodo opremljene sodobno zaradi zahtev po vzdrževanju in čiščenju, se bodo pa grajskemu interierju, razvidnemu s historičnih fotografij med vojno, skušali pokloniti z razkošnejšimi tkaninami, usnjem in lesenimi elementi ter barvami, zlasti rdečo in zeleno. Našli so tudi fragmente poslikav ter fragmente opleskov v grofovi pisarni, kazemate v pritličju pa imajo poslikane okenske niše, ki bodo po obnovi tudi prezentirane.

V južnem in zahodnem traktu, ki sta bila že prenovljena v minulih letih in ju je prejšnji najemnik sam opremil in oblikoval razstavo, tudi z mučilnimi napravami, ki so bile še posebej zanimive za otroke, bosta krčma ter viteška dvorana, kjer bi lahko potekali poročna slavja in podobni dogodki.

Na nekdanji pristavi oziroma v lovskem domu bo depandansa, namenjena prenočitvam v sklopu kulturnih in izobraževalnih dejavnosti na gradu. V zgornjem delu obrambnega stolpa bo večji dvovišinski prostor za razstave, literarne večere in druge kulturne dogodke, v kleti pa bo vinska klet za degustacijo lokalnih vin. V ruševine konjušnice bo umeščena nova kolesarnica oziroma prostor za shranjevanje rekvizitov. Poleg notranjega grajskega dvorišča bodo na novo urejene tudi parkovne površine oziroma terase neposredno ob gradu.

Starodavna ulica kot edinstveni hotel

biroja Arhema in Atelier arhitekti

Jurkovičeva ulica v najstarejšem zgodovinskem delu Gornje Radgone slovi po penini, s prenovo celotne ulice, kjer že domuje Dom penine, pa bo podjetje Radgonske gorice vinski turizem nadgradilo še z nastanitvami.

Jurkovičeva ulica v najstarejšem zgodovinskem delu Gornje Radgone slovi po penini, s prenovo celotne ulice, kjer že domuje Dom penine, pa bo podjetje Radgonske gorice vinski turizem nadgradilo še z nastanitvami. V nekaj letih bo znotraj zidov starih hiš po načrtih birojev Arhema in Atelier arhitekti zaživelo več hotelčkov kot en sam, še z velnesom oziroma bazenom ter njihovimi pritličji, ki naj bi z različnimi dejavnostmi živela skupaj z domačini. Tako bo mestno jedro Gornje Radgone pridobilo prve nastanitve, gostje pa si bodo čas med drugim lahko krajšali z raziskovanjem pomurske in štajerske regije, tudi onstran avstrijske meje.

Podjetje Radgonske gorice bo s prenovo Jurkovičeve ulice v Gornji Radgoni vinski turizem nadgradilo še z nastanitvami. Računalniški prikaz Atelier arhitekti

Pri podjetju Radgonske gorice, katerega tradicija sega v leto 1852, ko je Alojz Klenovšek prodal prvih 12.000 steklenic zlate radgonske penine, po vrnitvi z dveletnega izobraževanja v Šampanji, so leta 2012 po načrtih celjskega biroja Premica prenovili klet in atrij in ju odprli kot RG Dom penine. Predlani so z odprtjem RG bistroja (prej Pivohram Golar) tik ob Muri, ki je bil prav tako obnovljen pod spomeniškim varstvom, ponudbo razširili s kulinaričnimi doživetji.

V prvi fazi, ki se bo začela spomladi in naj bi se končala prihodnje leto, bodo hišo med bistrojem in Domom penine, kjer je nekoč domovala cvetličarna Mirjana, prenovili v butični penzion s 14 nastanitvenimi enotami. Zasteklitev terase zimskega vrata in povečanje kuhinje ter urejen prostor za piknik z razgledom na reko Muro bo doživel tudi bistro.

V pritličju najbolj reprezentančne in spomeniško zaščitene Golarjeve hiše, ki se na levi drži Doma penin, je v prihodnje načrtovana recepcija za celoten kompleks, prav tako zajtrkovalnica, v prvem nadstropju, pianu nobile, pa najrazkošnejše sobe. Golarjevo hišo kot najimenitnejšo v nizu so arhitekti predvideli v črnem in zlatem, s čimer so se naslonili na njihovo penino Untouched by light, prvo na svetu, pridelano v popolni temi, in tudi njena degustacija poteka v temi.

Objekt Mirjana so povezali z janževcem, Suzano, v kateri bo v notranjem atriju velnes s pokritim bazenom in pod streho manjša dvorana za prezentacije, z njihovo linijo Selection ter modro in zeleno barvo, najmanjšo, zadnjo hišo v tem nizu, pa z rosejem, zato si jo predstavljajo v rdečkastih tonih. Po prenovi naj bi v slednji domovala cvetličarna.