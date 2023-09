Trajna licenca Microsoft Office Pro 2021 je zdaj le 26,25 €!

Keysoff začenja jesensko razprodajo. Programska oprema iz serije Office je znižana na izjemno nizke cene. Za Office 2021 Professional, ki stane več kot 400 EUR, je cena znižana na 26,25 EUR. Cena je nižja od enoletne naročnine, zato je to poceni način za pridobitev dosmrtnega dostopa do Microsoft Office 2021 Pro. Uporabniki računalnikov Mac lahko izberejo Office 2021 Home and Business za 28,99 €. Potrebe po različnih licencah programske opreme lahko naenkrat zadovoljite s storitvijo Keysoff.

Keysoff vam ponuja ne le odlične izdelke, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam zagotavljajo tudi dosmrtne poprodajne storitve. Zdaj imate priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Nakupovanje v trgovini Keysoff je zelo preprosto. Plačate lahko s kreditno kartico in PayPalom (pred plačilom morate nadaljevati postopek nakupa). Licenca vam bo kmalu poslana po elektronski pošti in vas bo čakala v vašem osebnem računu na spletnem mestu. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na tehnično podporo na naslovu service@keysoff.com, kjer boste hitro našli rešitev. Cene veljajo do 9. oktobra 2023.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne, in hkrati ponujamo ENOLETNO JAMSTVO ZA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius LTD.