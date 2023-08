TV namigi: Fatima, Ljubezen ali led in Priče 2. svetovne vojne

Torek, 15. avgusta

Fatima: TV SLO 1 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fatima. Koprod., 2020. Režija: Marco Pontecorvo. Igrajo: Joaquim de Almeida, Goran Višnjić, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, Harvey Keitel. Drama. 110 min.

Film pripoveduje zgodbo o desetletni pastirici in njenih dveh mlajših bratrancih, ki so skupaj doživeli vizijo Marijinega prikazovanja.

Njihova pripoved navdihne vernike, ki množično drejo v Fatimo in vznemirijo oblasti, predvsem verske, ki si ne želijo nepredvidljive množice ljudi, saj se morajo ukvarjati s krvavo vojno, ki divja v Evropi. Zato avtoritete vztrajajo, da morajo pastirji svojo zgodbo umakniti. Ljudje nasprotno, verjamejo otrokom in pastirjem, ki jim uspe priklicati Marijo.

Fatima je film, ki temelji na resničnih dogodkih in je navdihujoča zgodba o moči vere.

Ljubezen ali led: TV SLO 2 ob 16.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Frozen in Love. ZDA, 2018. Režija: Scott Smith. Igrajo: Rachael Leigh Cook, Niall Matter, Sandy Sidhu, Madison Smith, Tammy Gillis. Rom. film. 90 min.

Zamrznjeni v ljubezni. Foto TVS

Mary (Rachael Leigh Cook) je lastnica majhne očarljive knjigarne, a posel ji ne gre najbolje. Adam (Niall Matter) je hokejist, ki ga zaradi pritoževanja sodniku izključijo že na tretji tekmi zapored. Njegova trenerka in nekdanje dekle Erica (Tammy Gillis) ga zato izključi iz ekipe.

Mary dobi priložnost spremeniti svojo podobo, vendar to pomeni, da mora sodelovati z Adamom, ki ju veže vzajemna nestrpnost. Ob nadzoru strokovnjakinje za PR se oba trudita izboljšati in sčasoma se med njima razvije privlačnost.

Priče 2. svetovne vojne: Invazija Italije: S Sicilije v Anzio (Premiera): National Geographic ob 22.00

Eyewitness WWII: Invasion Italy: Sicily to Anzio. ZDA, 2022. 1/2. Dok. miniserija. 60 min.

Priče 2. svetovne vojne: Invazija Italije: S Sicilije v Anzio. Foto National Geographic

Po porazu nemških in italijanskih sil v Severni Afriki so se zavezniki usmerili v napad na Italijo. Prvič v 2. svetovni vojni zavezniške čete dosežejo plaže zahodne Evrope in se spopadejo s četami na Siciliji, v Salernu in Anziu. Gledalci lahko doživijo krvavi boj od prvega izkrcanja na Siciliji leta 1943 do zadnjih bitk v italijanskih gorah aprila 1945 ter prisluhnejo zgodbam mož, ki so se borili za to »pozabljeno fronto«.