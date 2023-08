TV namigi: Gorski zdravnik, Policaji in Telefonska prevara

Ponedeljek, 14. avgusta

Gorski zdravnik (Premiera): Pop TV ob 21.05

Der Bergdoktor. Avstrija, 2022. 16. sezona. 1. del. Režija: Nikolai Müllerschön. Igrajo: Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Mark Keller, Ronja Forcher. Nad. 55 min.

Gorski zdravnik Martin Gruber se vrača v novi, že 16. sezoni priljubljene serije.

Kljub temu, da se Martin sooča s težavami v zasebnem življenju, se trudi pomagati svojemu pacientu Aloisu, ki zaradi bolezni ne more več skrbeti za svojo kmetijo. Lilli se odloči, da bo opravljala pripravništvo na kliniki. Medtem ko se Martin trudi sprijazniti z odhodom Anne in dejstvom, da njegov sin Johann živi v ZDA s Franzisko, Lisbeth in Hansa skrbi prihodnost kmetije.

Policaji: Kanal A ob 20.00

Policaji. Foto Kanal A

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Cop Land. ZDA, 1997. Režija: James Mangold. Igrajo: Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, Peter Berg. Krim. 135 min.

Newyorški policist Murray Babitch ustreli dva fanta, za katera misli, da ga hočeta ubiti. Dvojni umor se znajde v središču preiskave, ki jo vodi Murrayjev stric. Policisti Murrayja s podtaknjenimi dokazi operejo krivde ter uprizorijo njegovo smrt. Medtem v bližnjem mestecu spoznamo šerifa Freddyja Heflina. Nekega dne Freddy nepričakovano vidi domnevno mrtvega Murrayja.

Film zaznamuje predvsem vrnitev Sylvestra Stalloneja k resni igri, saj je to njegova najboljša vloga po prvem Rockyju. Kar ni mačji kašelj, saj se je moral postaviti ob bok spoštovanemu Robertu De Niru.

Telefonska prevara (Premiera): HBO ob 20.50

Telefonska prevara. Foto HBO

Telemarketers. ZDA, 2023. 1/3. Režija: Adam Bhala Lough, Sam Lipman-Stern. Dok. miniserija. 60 min.

Sam Lipman-Stern in Pat Pespas sta bila dolgoletna delavca v klicnem centru za telemarketing v New Jerseyju. Prepričana sta bila, da zbirata denar za dobrodelne namene, za pomoč gasilcem in policistom.

A potem sta Sam in Pat odkrila resnico o svojem delu: zbrani denar je pristal v žepih njunih pokvarjenih delodajalcev, celoten sistem pa je bil ena sama velika prevara.

Duhovita in poglobljena miniserija razkrije več milijard vreden goljufivi posel, ki cveti v ZDA.