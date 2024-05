Zakon o tujih agentih je slaba napoved za tuje vlagatelje

V nadaljevanju preberite:

Poslanci skupščine Republike Srbske bodo prihodnjo sredo glasovali o predlogu zakona o posebnem registru in javnosti dela neprofitnih organizacij, ki je bolj znan kot zakon o tujih agentih. Zakon, spisan po ruskem zgledu,­ bo oblasti v entiteti Bosne in Hercegovine olajšal nadzor nad opozicijo in majhno, toda glasno skupino medijev in nevladnih organizacij, ki opozarjajo na korupcijo, zlorabe in škodo, ki jo državljanom povzroča režim predsednika Milorada Dodika.