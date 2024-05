Rast višja, a ne pozabimo na omejitve in tveganja

V nadaljevanju preberite:

Po svežih napovedih mednarodnih institucij (evropska komisija, IMF, EBRD) lahko Slovenija letos in prihodnje leto računa na približno 2,3- oziroma 2,6-odstotno gospodarsko rast, kar je več kot lani ter tudi nad povprečjem Unije in evrskega območja. Projekcije niso slabe, napoveduje se nam višja rast kot v Nemčiji in sosednjih državah, izjema je le Hrvaška, ki se ji letos, na krilih turizma, obeta drugi najvišji porast BDP v Uniji, za Malto.

Na katerih predpostavkah slonijo letošnja gospodarska pričakovanja? Na katere omejitve in tveganja moramo odreagirati vladna ekonomska politika?