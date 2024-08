TV namigi: Koncert Magnifica, Titanik in zgodba o Diani

Sobota, 31. avgusta

Magnifi3o: »Pridi nocoj«, koncert ob 30-letnici

TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Prenos koncerta. 175 min.

Magnifico v ljubljanskih Stanežičah pripravlja koncert ob 30-letnici svoje glasbene kariere s štirimi pihalnimi godbami, simfoničnim orkestrom in številnimi eminentnimi gosti. Gre za njegov največji in najambicioznejši glasbeni projekt v karieri.

Magnifico je v treh dekadah močno zaznamoval slovensko kulturo. »Enfant terrible« slovenske glasbe je začel s 24.000 poljubi, nam predstavil Silvijo in Emanuelle, odpeljal iz Ljubljane v Portorož in ob tem razbijal tabuje in stereotipe. V svoji karieri je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume.

Titanik

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Titanic. ZDA, 1997. Režija: James Cameron. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher. Drama. 210 min.

Titanik Foto Pop Tv

Dramatična ljubezenska zgodba režiserja Jamesa Camerona je podrla vse rekorde gledanosti in bila nagrajena z enajstimi oskarji. Velik delež k uspehu filma je dodala tudi pesem My Heart Will Go On v izvedbi Céline Dion.

Stoletna Rose DeWitt Bukater svoji vnukinji Lizzy ter posadki ladje Keldysh pripoveduje zgodbo o 10. aprilu 1912, ko se je vkrcala na Titanik skupaj z materjo Ruth in zaročencem Caledonom Hockleyjem. Medtem pa si revni umetnik Jack Dawson in njegov najboljši prijatelj Fabrizio De Rossi pri kockanju priigrata vozovnici za tretji razred ...

Diana Spencer

TV SLO 2 ob 21.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Spencer. Koprod., 2021. Režija: Pablo Larraín. Igrajo: Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins, Jack Nielen, Freddie Spry. Bio. drama. 110 min.

Diana Spencer Foto Tv Slo

Zakon princese Diane in princa Charlesa se je že zdavnaj ohladil. Čeprav krožijo govorice o aferah in ločitvi, je za božične praznike na kraljičinem posestvu Sandringham zapovedan mir. Tam se jé in pije, strelja, lovi in tehta. Da tehtajo tudi kraljičino družino, je del pomembnega prazničnega obredja. Sandringhamska graščina meji na posestvo Spencerjevih, kjer je Diana preživljala svoje otroštvo. Morda so prav otroški spomini na svobodo in razigranost tisti, ki Diano prepričajo, da bodo tokrat stvari na Sandringhamu potekale precej drugače …

Zgodba se dogaja na začetku devetdesetih let, točneje leta 1991 med božičnimi prazniki, ko se lady Diana začenja spopadati s svojo težko odločitvijo: končati zakon s princem Charlesom …