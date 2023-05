TV namigi: Kronanje kralja Karla III., intervju s Harryjem in Odrasli v sobi

Sobota, 6. maja

Kronanje kralja Karla III. (Premiera): TV SLO 1 ob 10.55

VB/Slo., 2023. Prenos iz Londona. 270 min.

V Londonu bo v Westminstrski opatiji kronanje kralja Karla III., ki je septembra 2022 na britanskem prestolu nasledil svojo mater, kraljico Elizabeto II. Medtem, ko so njej krono nadeli že pri 25. letih in je kraljevala kar sedemdeset let, bo Charles ob kronanju star že 74 let. Kronanja se bo sicer udeležilo približno dva tisoč gostov, med katerimi bo več članov drugih evropskih kraljevskih družin.

Zgodovinsko dogajanje bo TV Slovenija neposredno prenašala. V studiu bosta prenos komentirala zgodovinar ddr. Igor Grdina in teolog dr. Bogdan Dolenc, v središču Londona pa bo dogajanje spremljala dopisnica Nina Kojima. Oddajo bosta vodila Manica J. Ambrožič in Aleš Malerič.

Princ Harry: Intervju (Premiera): Pop TV ob 16.20

Harry: The Interview. VB, 2023. Posnetek. 90 min.

Princ Harry: Intervju. Foto Pop TV

Osemintridesetletni Harry je tik pred izidom svoje knjige spominov z naslovom Spare (v prevodu rezerva) opravil intervju z novinarjem Tomom Bradbyjem, s katerim sta že več let v prijateljskih odnosih. Mlajši sin kralja Karla III. in pokojne kraljice ljudskih src, princese Diane, je v pogovoru brez dlake na jeziku spregovoril o odnosu z očetom in bratom, prestolonaslednikom princem Williamom, ter o odnosu z dvorom. Vojvoda Susseški je v intervjuju med drugim govoril o žalosti po tragični smrti matere, borbi proti sovražnemu tisku (prav ta hip je sredi tožbe založnika angleških tabloidnih medijev) ter o svojem zakonu z Meghan.

Odrasli v sobi (Premiera): TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Enilikoi stin aithousa. Grč./Fr., 2019. Režija: Costa-Gavras. Igrajo: Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans, Christos Stergioglou. Drama. 135 min.

Odrasli v sobi. Foto TVS

Piše se leto 2015. V Grčiji, opustošeni zaradi finančne krize, na volitvah zmaga zveza levih strank Siriza, na čelu katere je karizmatični mladi politik Aleksis Cipras. Za pomoč pri pogajanjih z zloglasno Trojko, ki narekuje ukrepe za grški izhod iz krize, je določen finančni minister Janis Varufakis, ekonomist z bleščečo mednarodno akademsko kariero. Njegovi predlogi vodijo proti nekonvencionalnim rešitvam, na zasedanjih t. i. Evroskupine pa poteka vse prej kot demokratična in transparentna igra …

Film je posnet po knjigi Janisa Varufakisa Je tu kakšen odrasel?