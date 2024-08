TV namigi: mojster borilnih veščin in nenavadna odvetnica

Ponedeljek, 26. avgusta

Zgodba o Bruce Leeju

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dragon: The Bruce Lee Story. ZDA, 1993. Režija: Rob Cohen. Igrajo: Jason Scott Lee, Lauren Holly, Robert Wagner, Michael Learned, Nancy Kwan. Bio. film. 135 min.

Bruce Lee se je kot mojster borilnih veščin proslavil v številnih kung fu filmih, njegovo življenjsko pot pa je prezgodaj prekinila skrivnostna smrt. Bil je sinonim za bojevnika, ki ima v oblasti svoje telo in duha. Biografska zgodba temelji na knjigi Bruceove vdove Linde.

Bruce se je rodil v San Franciscu, odraščal pa v Hongkongu. Pri osemnajstih se vrne v Ameriko in spozna Lindo Emery. Čeprav njena družina nasprotuje njuni zvezi, se poročita ter presežeta pomisleke o mešanih zakonih. Bruce se sprva uveljavi kot inštruktor borilnih tehnik, kmalu pa ga odkrije tudi Hollywood.

Vlogo so najprej hoteli dati Bruceovemu sinu Brandonu Leeju, ki je bil prave starosti in je bil prav tako izkušen v borilnih veščinah. A Brandon je ni želel sprejeti, saj je rekel, da bi se posebno nerodno počutil v prizorih ljubezenskega življenja svojih staršev. Prav tako je predlog zavrnila producentka Raffaella De Laurentiis, češ da Brandon ni videti dovolj azijsko. Takje vlogo dobil Jason Scott Lee, ki so si ga producenti zapomnili po avdiciji v zadnjem Mohikancu, pa čeprav tam vloge ni dobil – ker ni bil videti dovolj podoben ameriškim Indijancem.

Elsbeth (Premiera)

Fox Life ob 22.00

Elsbeth. ZDA, 2024. 1. sezona. 1/10. Režija: Robert King. Igrajo: Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce, Danny McCarthy, Arthur Langlie, Jahir Hipps. Hum. nan. 55 min.

Elsbeth. Foto Fox Life

Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) se je najprej pojavila kot nenavadna, a zelo uspešna odvetnica v serijah Dobra žena (The Good Wife) in Dober boj (The Good Fight). Zdaj je dobila lastno serijo, v kateri po uspešni odvetniški karieri v Chicagu zdaj sodeluje z newyorško policijo in s svojo pronicljivostjo in z edinstvenimi ugotovitvami lovi genialne zločince.

Ko študentka igre Olivia Cherry umre v skrivnostnih okoliščinah, Elsbeth osumi gledališkega režiserja in profesorja Alexa Modariana. Olivia je namreč pred smrtjo zagrozila režiserju, da bo razkrila, da ima Alex afere s svojimi študentkami ...

Varuhi demokracije

TV SLO 2 ob 21.00

Im Fadenkreuz der Machthaber: Angriff auf die Zivilgesellschaft. Nem., 2021. Režija: Sebastian Weis. Dok. odd. 60 min.

Varuhi demokracije. Foto TVS

Kjer vladajo populisti in avtokrati, se šibijo državljanske svoboščine. Aktivisti so pogosto tarča napadov in aretacij, nevladniki ostanejo brez financiranja. Ali živimo v času globalnega frontalnega napada na civilno družbo?

V zadnjih letih je bilo sprejetih več kot šestdeset zakonov, ki otežujejo ali onemogočajo delo nevladnim organizacijam. Razlogi zanje so različni, imajo pa skupni imenovalec: ohranjanje politične moči in ekonomskih interesov. Ne le diktature, tudi demokracije čedalje bolj omejujejo svobodo kritičnih posameznikov in organizacij.

Avtorji dokumentarne oddaje raziščejo dogajanja v družbah Indije, Rusije in Poljske.