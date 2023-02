TV namigi: V imenu ljudstva, Ridley in Sladka polomija

Nedelja, 19. februarja

V imenu ljudstva: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. 1/8. Igrajo: Ajda Smrekar, Rok Vihar, Gaja Filač, Mojca Funkl, Radoš Bolčina. Nad. 55 min.

Nika se v tretji sezoni skupaj z Borisom Hafnerjem, vodjo specializiranega državnega tožilstva, podaja v politiko kot kandidatka za pravosodno ministrico na prihajajočih volitvah.

Po noči, ko se ekipa odloči za nastop na volitvah, se Nika prebudi na neznanem koncu Ljubljane brez spomina na preteklo noč. Začenja se negotova in luknjičava pot rekonstrukcije te noči. Živa je študentka novinarstva in začenja z delom kot honorarna sodelavka na mediju, od Nike dobi ekskluzivno informacijo o Hafnerjevi napovedi vstopa v politiko, ki pa je vezan na sprejem zakona o zastaranju gospodarske kriminalitete.

Inšpektor Ridley: TV SLO 2 ob 21.00

Ridley. VB., 2022. 1/8. Režija: Bryn Higgins. Igrajo: Adrian Dunbar, Bronagh Waugh, George Bukhari, Georgie Glen, Julie Graham. Nan. 70 min.

Inšpektor Ridley Foto Tv Slo

Glavni junak je upokojeni inšpektor Alex Ridley, ki živi v samotni hiši ob jezeru. Tja se je preselil po tem, ko sta v požaru umrli žena in hči, tarča napadalca pa je bil on. Njegovo delo je prevzela Carol Farman.

Ridleyja obišče nekdanja sodelavka, ki je tudi upokojena, in Ridley kmalu ugotovi, kaj je bil njen pravi namen. Kmalu ga namreč pokliče njegova sodelavka Carol, ki je zdaj napredovala v inšpektorico, ter ga prosi za pomoč pri preiskavi umora, ki je povezan s primerom iz preteklosti, ki ga je preiskoval Ridley.

Sladka polomija: TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sweet Disaster. Nem., 2021. Režija: Laura Lehmus. Igrajo: Friederike Kempter, Lena Urzendowsky, Florian Lukas, Sebi Jaeger, Katharina Behrens. Kom. 85 min.

Sladka polomija Foto Tv Slo

40-letna Frida je srečna z novim fantom Felixom in nekega dne izve, da je zanosila. Ko veselo novico obelodani ljubljenemu partnerju, pričakuje vse kaj drugega kot to, kar jo čaka. Felix jo namreč nemudoma zapusti in se vrne k nekdanjemu dekletu, ki jo ljubi bolj kot Frido.

Nosečnici se v enem dnevu poruši življenje, nenadoma ji tudi v službi ne gre več, njeno telo pa jo izdaja. Felixa poskuša dobiti nazaj. Spoprijatelji se z mladoletno sosedo, ki ji je v oporo v težkih časih.