TV namigi: Zadnja usmrtitev, Na dnu morja in Točka smrti

Sreda, 23. avgusta

Zadnja usmrtitev (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nahschuss. Nem., 2021. Režija: Franziska Stünkel. Igrajo: Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer, Paula Kalenberg. Drama. 110 min.

Biografska zgodovinska drama po resničnih dogodkih o zadnji usmrtitvi iz politično ideoloških razlogov v vzhodni Nemčiji.

Berlin leta 1981. Mlademu ambicioznemu znanstveniku Franzu Walterju predstavniki Stasija, vzhodnonemške varnostne službe, ponudijo službo vohuna. Franz je še neizkušen in se ne zaveda popolnoma, kaj pomeni takšna služba. Z ženo sta brez denarja, redna služba in udobno stanovanje bi jima še kako prav prišla. Ena prvih nalog, ki jih zaupajo Franzu, je, da gre na pot v Zahodno Nemčijo. Toda kmalu zabrede v težave, ker je v svojem bistvu kritičen do sistema vzhodnonemške države.

Na dnu morja: Kino ob 18.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Breaking Surface. Koprod., 2020. Režija: Joachim Hedén. Igrajo: Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen, Jitse Jonathan Buitnik, Remi Alashkar. Drama. 90 min.

Na dnu morja. Foto Kino

Zgodba spremlja polsestri Ido in Tuvo, ki jima je skupna ljubezen do potapljanja in spomin na disfunkcionalno otroštvo. Skupaj se odpravita na tradicionalno potapljaško potovanje v odročni del severne Norveške in niti ne slutita, kaj ju čaka.

Zgodi se nepričakovana nesreča, ko se odlomi del skale nad jezerom, ki pade na Tuvo in jo uklešči na dnu jezera. Ida, precej manj izkušena potapljačica od obeh sester, se na vse pretege trudi rešiti svojo polsestro, a kmalu ugotovi, da je situacija hujša, kot se je sprva zdelo ...

Točka smrti: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

No Sudden Move. ZDA, 2020. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Craig muMs Grant, Brendan Fraser, Kieran Culkin. Krim. 120 min.

Točka smrti. Foto HBO

Film, postavljen v Detroit 1954, spremlja tri kriminalce, ki jih najamejo za nekaj, kar se zdi preprosta naloga. Ugrabili bodo računovodjevo ženo in otroke in jih obdržali, dokler jim računovodja ne izroči dokumenta iz šefove pisarne. A kmalu se zadeva zalomi in njihov načrt gre hudo narobe. Trojica je prepričana, da to ni bilo naključje, zato se odločijo, da bodo poiskali človeka, ki jih je najel.

Še ena Soderberghova žanrska poslastica, čeprav film morda ne doseže njegovih najboljših, so rekli kritiki.