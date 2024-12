V Kranj na prešerni december

Letos so v praznične luči odeti tudi Rovi pod starim Kranjem. Z dobrodelno akcijo »V Kranju dobro v srcu mislimo« mislimo tudi na tiste, ki so se znašli v stiski. Prešerni december zaključujemo s silvestrovanjem na Glavnem trgu.

Na Glavnem trgu, ki je osrednje koncertno prizorišče Prešernega decembra, bo do konca leta še 9 dogodkov:

→ petek, 20. 12.: sprejem športnikov, ob 18. uri

→ petek, 20. 12.: koncert Big Foot Mama, ob 19. uri

→ sobota, 21. 12.: koncert Tuba božički, ob 11. uri

→ petek, 27. 12.: žur Radia Kranj z glasbenimi gosti, ob 19. uri

→ sobota, 28. 12.: županov koncert Smetnaki, ob 19. uri

→ sobota, 28. 12.: županov koncert Mi2, ob 20.30

→ ponedeljek, 30. 12.: prihod Dedka Mraza, ob 17. uri

→ ponedeljek, 30. 12.: koncert Nina Pušlar, ob 19. uri

→ torek, 31. 12.: koncert Marko Vozelj in Mojstri, ob 22. uri

Praznični decembrski program ponujajo tudi številna druga mestna prizorišča. Preverite program Prešernega decembra.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Starega mestnega jedra Kranja si v času Prešernega decembra ni mogoče predstavljati brez tradicionalnega Prazničnega sejma, ki ponuja svoje dobrote na Poštni ulici. Še do 29. decembra lahko izbirate med različnimi dobrotami in darili lokalnih umetnikov in obrtnikov, vabijo pa tudi s slastnimi jedmi in dišečimi zimskimi pijačami.

→ vsak petek, soboto, nedeljo do 29. 12.: Praznični sejem – ponudniki, Poštna ulica

FOTO: Jošt Gantar

Prešerna doživetja nad in pod mestom

Ko boste načrtovali obisk Kranja v času Prešernega decembra si vzemite kakšno urico več za raziskovanje mesta. Zvonik cerkve sv. Kancijana se dviga 60 metrov nad mesto. Od tod se odpira najbolj romantičen zimski razgled. Letos so v praznične luči odeti tudi Rovi pod starim Kranjem, ki se vijejo 30 metrov pod mestom. Tu domuje Info center SOS proteus, ki se uvršča med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu. Preverite celoten seznam doživetij in izberite po svoji meri. V času Prešernega decembra je na obisk nekaterih kranjskih atrakcij in na nekatera zanimiva vodenja 20 odstotni prešerni popust.

→ od 30. 11. 2024 do 2. 3. 2025: Drsališče na prostem (Slovenski trg)

→ od 1. 12. 2024 do 22. 1. 2025: dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

V Kranj na najbolj prešerni december in velika doživetja nad in pod mestom.

Obiščite zimski Kranj.

Trajnostni Kranj Kranj je evropska destinacija odličnosti 2023 in nosilka platinastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma. Zato na dogodkih sledimo trajnostni noti. Obiskovalce spodbujamo, da v mesto pridejo na trajnostni način (s kolesom, peš, z javnim prevozom ali s souporabo vozil). Vsi dogodki pa bodo izvedeni z uporabo povratnih ekokozarcev in ločenim zbiranjem odpadkov. Prav tako v ospredje postavljamo lokalne ponudnike in trajnostne turistične atrakcije.

