»Velika brzina lahko povzroči veliko praznino«

Z njo opozarja na nevarnosti prehitre vožnje in posledice, ki jih prometne nesreče pustijo v življenjih svojcev.

Generali že tradicionalno podpira pobude in vlaga v projekte za boljšo prometno varnost. Po uspešno vzpostavljenih 17 tridimenzionalnih prehodih za pešce v slovenskih občinah zdaj skupaj z Zavodom Varna pot nadaljuje uresničevanje vizije ustvarjanja varnejše prihodnosti. Tokrat se osredotočajo na obvladovanje hitrosti na cestah in s pobudo »Velika brzina, velika praznina« opozarjajo na nevarnosti neprilagojene hitrosti in njene posledice za življenje svojcev in prijateljev.

FOTO: Zavarovalnica Generali

Na leto se v povprečju 33 življenj na slovenskih cestah konča zaradi neprilagojene hitrosti; 113 ljudi* – svojcev in prijateljev, udeležencev v nesreči, prič, reševalcev ipd. – se spopada s praznino in trpi zaradi psiholoških težav ob prometni nesreči s smrtnim izidom. »Bodi odgovoren voznik in ne slaba statistika. Spoštuj omejitve hitrosti,« voznike skupaj z Generalijem nagovarjajo ambasadorji Zavoda Varna pot.

Prisluhni in razmisli o hitrosti!

O nevarnostih hitrosti ozaveščajo na praktičnih delavnicah in izobraževanjih na srednjih šolah. Izvajajo jih ambasadorji in strokovnjaki Zavoda Varna pot, ki z Generalijem že vrsto let sodelujejo na področju preventive, vzgoje in izobraževanja.

Marijana je v prometni nesreči izgubila starša. Povzročil jo je pijan voznik, ki je z neprilagojeno hitrostjo zapeljal na nasprotni vozni pas. »Ena najhujših posledic je praznina, ki jo pusti odhod najbližjih, in bolečina, ki je ne more izbrisati nihče. Vozniki, ki vozijo prehitro in ne upoštevajo predpisov, naj se soočijo z žrtvami prometnih nesreč, s svojci, ki so izgubili svoje najdražje v nesrečah. Naj pogledajo, naj vidijo, kakšne grozljive posledice ima lahko prehitra vožnja, nepremišljen trenutek, in koliko življenj je uničenih za vedno.« Andrej je povzročil prometno nesrečo, v kateri je izgubil prijatelja, sam je utrpel hude telesne poškodbe: »Če bi lahko danes jokal, bi jokal ves čas. Nesreča mi je vzela vse. Od službe, življenja, lahko bi imel družino, pa je ne morem imeti. In vse mi je vzela, kar bi lahko imel zdrav človek. Vozniki, ki hitrosti ne jemljete resno, svetujem vam, pojdite z glavo za volan in ne s svojo objestnostjo. Tako kot jaz, pa še marsikdo … objesten šel za volan, pa mislil, da vse lahko …. Ne, ne … Moraš se lepo ustaviti, lepo voziti, previdno in brez alkohola.« Anja je ostala brez brata. Življenje je izgubil v prometni nesreči zaradi prevelike hitrosti: »Rad se je zabaval, bil v družbi prijateljev, rad pa je bil tudi doma, z nami. Če bi lahko, bi mu dejala: Malo več pameti v glavo, malo več previdnosti, ker se mi zdi, da je bil kljub vsemu precej predrzen. To ga je tudi pripeljalo do te hitrosti in usodne nesreče. Ne vem. Želim, da bi bil bolj previden, da bi lahko ostal z nami. Najbolj boli na družinskih kosilih, ko se zberemo vsi skupaj in njegov stol ostaja prazen. Meni ob tem pomaga, ko podelim svoje misli in jih ne držim v sebi, ko se pogovarjam o njem in izlijem vso svojo bolečino.«

Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi: »V Generaliju se zavedamo, da je prometna varnost izjemnega pomena za zaščito in kakovost naših življenj. Zato kot odgovorna zavarovalnica redno ozaveščamo o preventivi in nevarnostih v prometu. Skupaj z Zavodom Varna pot smo tokrat zasnovali pobudo 'Velika brzina, velika praznina', v kateri poudarjamo, da se tragične posledice voženj z neprilagojeno hitrostjo dotaknejo številnih življenj. Zgodbe prizadetih svojcev nas opominjajo na to, kako pomembno je voziti odgovorno in spoštovati omejitve hitrosti. Verjamemo, da lahko s skupnimi prizadevanji pripomoremo k boljši varnosti na cesti in poskrbimo za to, da bo teh zgodb vsako leto manj.«

FOTO: Zavarovalnica Generali

Robert Štaba, Zavoda Varna pot: »Za nemimi statističnimi številkami so obrazi – družine, ki ostanejo brez otrok, starši brez sinov in hčera, prijatelji brez prijateljev. Hitrost ne pušča le razbitin na cesti, ampak tudi praznine v življenjih bližnjih, hude poškodbe z dolgimi rehabilitacijami in nepopravljive notranje posledice. Zato želimo, da vozniki, še preden se prepustijo užitku hitrosti, pomislijo na to, kar lahko za vedno izgubijo ali odvzamejo drugim. Skupaj z zavarovalnico Generali bomo izvajali številne aktivnosti za ozaveščanje mladih, s poudarkom na izkustvenem učenju in čustvenem doživljanju posledic prehitre vožnje.«

Neprilagojena hitrost vodi v nepopravljivo škodo – DAJ PREDNOST ŽIVLJENJU, SPOŠTUJ OMEJITVE HITROSTI!

* Vir: BASt (nemški zvezni raziskovalni inštitut za avtoceste in promet) BASt - Homepage - Help Finder

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali