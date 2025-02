Vrhunska fizioterapija v Ljubljani – sodobni pristopi za uspešno okrevanje

Čeprav sodobne smernice fizioterapevtskega zdravljenja jasno navajajo aktiven pristop k rehabilitaciji poškodb, pa se večina javnih in zasebnih fizioterapevtov v Sloveniji še vedno opira na rutinsko in pasivno fizioterapijo. Tako število predpisanih terapij kot tudi režim obravnav ne zadoščata potrebam po povrnitvi funkcionalnega stanja posameznika. Klinika Medicofit v Ljubljani, ena izmed vodilnih fizioterapevtskih ustanov v Sloveniji, se zanaša na prakso, ki za paciente prinaša uspeh – celostno fizioterapevtsko obravnavo.

Poškodbe mišično-skeletnega sistema so stanja, ki prizadenejo mišice, kosti, tetive, ligamente in tudi druge strukture. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da približno 1,7 milijarde ljudi trpi za posledicami različnih stanj, ki prizadenejo gibalni sistem. Med vsemi poškodbami, ki bolj ali manj vplivajo na kakovost življenja, je prevladujoča bolečina v križu. Čeprav je bolečinskih stanj ogromno, je vsem skupno to, da za uspešno zdravljenje zahtevajo ustrezno in kakovostno obravnavo.

Stroka fizioterapije je v zadnjih letih izjemno napredovala. Za večino pogostih bolečinskih sindromov, kot sta bolečini v ledvenem delu hrbtenice in vratu, obstajajo specializirane strokovne smernice obravnave. Tudi za zdravljenje številnih travmatskih in ortopedskih poškodb obstajajo natančno opisani protokoli, kljub temu pa so v večini primerov pacienti še vedno postavljeni v okolje fizioterapevtske oskrbe brez določenega načrta zdravljenja, obravnave pa temeljijo na postopkih, ki so generično določeni in ne dosegajo standardov prakse najboljše fizioterapije.

V nasprotju s pogosto pomanjkljivimi praksami so pacienti v kliniki Medicofit obravnavani celostno. To pomeni, da so po uvodnem diagnostičnem pregledu za vsakega posameznika jasno določeni namen rehabilitacije in ključni cilji, ki jih njihovo zdravstveno stanje zahteva. Strokovnjaki klinike dajejo velik poudarek na objektivne in merljive metode ocenjevanja stanja, ki prispevajo k najprimernejši odločitvi zdravljenja. Ker zdravljenje tkiv zahteva specifičen čas adaptacije, je režim obravnav zastavljen tako, da omogoča najboljše učinke instrumentalnih in tudi manualnih fizioterapevtskih postopkov.

Opolnomočenje pacientov je temelj najboljše fizioterapije in prvi korak k uspešnemu zdravljenju

Celostna fizioterapevtska obravnava zajema proces od uvodnega sprejema pacienta do zaključka terapij. Takšna obravnava vključuje uvodno diagnostično terapijo, ki je inovativen pristop, proces terapij za zmanjšanje akutne simptomatike in tudi specializirano kineziološko vadbo, s katero strokovnjaki poskrbijo za dolgoročno zdravje svojih pacientov.

FOTO: Medicofit

Transparentnost v odnosu med fizioterapevtom in pacientom ter medsebojno zaupanje sta izredno pomembna dejavnika za uspešno sodelovanje. Kot izpostavljajo v kliniki Medicofit, je dober odnos med strokovnjakom in pacientom eden izmed temeljev za učinkovito zdravljenje. Njihovi pacienti so popolnoma seznanjeni s celotnim postopkom zdravljenja in so opolnomočeni pri odločanju o poteku obravnav. Ne le, da soodločanje pripomore k zadovoljstvu z obravnavo, ampak tudi pozitivno vpliva na izid zdravljenja.

Cilji rehabilitacije v kliniki Medicofit so zastavljeni individualno in se prilagajajo specifičnim potrebam vsakega pacienta, sam proces zdravljenja pa je načrtovan tako, da najbolje ustreza stanju posameznika. V potek rehabilitacije je vključenih več specializiranih strokovnjakov kineziologije, fizioterapije in ortopedije, kar pacientu omogoča najboljše možnosti za uspešno zdravljenje.

Drugi korak je natančno zastavljena in učinkovito izvedena obravnava

Že prva obravnava pacienta v kliniki Medicofit se močno razlikuje od posplošenih in poenostavljenih načinov, ki so jim neupravičeno izpostavljeni pacienti s fizioterapijo na napotnico. Namreč, specialist fizioterapevt v sklopu diagnostične terapije opravi temeljito anamnezo zdravstvenega stanja ter primerja predhodne zdravstvene izvide in klinično sliko na dan pregleda. Uvodna obravnava zajema tudi strokovno svetovanje in edukacijo o dotičnem stanju, prav tako pa se izvedejo že uvodni terapevtski ukrepi za pospeševanje celjenja, zmanjšanje otekline in bolečin.

FOTO: Medicofit

Prva faza rehabilitacije je zgodnje zdravljenje nemudoma po poškodbi, operaciji ali diagnosticiranju bolezni. Akutno zdravljenje se začne že v okviru diagnostične terapije. Obravnava bolečine in simptomov poteka v sklopu ambulantne fizioterapije in vključuje najsodobnejše instrumentalne tehnike, kot so diamagnetna terapija PERISO, Wintecare TECAR T-Advanced, terapevtski laser Summus, EMS Dolorcast fokusne in radialne udarne valove, kombinirano krio-ultrazvočno terapijo SIXTUS in visokotonsko terapijo HiTop. Omenjene naprave so prebojna tehnologija v fizioterapiji, ki se uporablja za pospeševanje regeneracije in celjenja tkiva ter tudi za zmanjšanje vnetja in bolečine. Za najboljši terapevtski učinek se aparaturne tehnike kombinirajo s specialnimi manualnimi postopki obravnave tkiv.

Najboljša fizioterapija je tista, ki je opravljena takoj po poškodbi oziroma ob pojavu akutnih simptomov. Takšna obravnava omogoča hitrejšo in uspešnejšo rehabilitacijo.

Cilj akutne faze zdravljenja je zmanjšanje bolečine, preprečitev nadaljnjih poškodb ter priprava pacienta na kinezioterapijo in postakutno fazo rehabilitacije. Zato se ob ugodnem simptomatskem stanju v tej fazi izvajajo še osnovne terapevtske vaje za krepitev moči, izboljšanje mišične aktivacije in povrnitev polne gibljivosti. Ko pacient doseže zadovoljivo stopnjo mišične moči in funkcionalnosti, ga fizioterapevt preda v obravnavo kineziologu.

FOTO: Medicofit

Pozitivni učinki fizioterapije se dopolnjujejo s kineziološko vadbo

Najnovejše klinične usmeritve zagovarjajo multidisciplinaren pristop pri obravnavi poškodb. Zato strokovnjaki klinike Medicofit v Ljubljani dajejo velik poudarek aktivni oziroma kineziološki fazi zdravljenja. Namreč za celostno okrevanje in dolgoročno vzdrževanje asimptomatskega stanja je nujno, da se praksa najboljše fizioterapije kombinira z najučinkovitejšimi metodami kineziološke vadbe.

Postakutna oziroma kineziološka faza se začne, ko pacient nima več bolečine, otekline in gibalnih omejitev. Proces obravnave vodi specialist ortopedske kineziologije, ki za pacienta pripravi individualno prilagojen program progresivne vadbe. Zgodnja kineziološka obravnava se osredotoča na zmanjšanje mišičnih asimetrij in izboljšanje medmišične koordinacije. Temu sledi srednja faza kineziologije, ki vključuje intenzivno vadbo mišične moči in vzdržljivosti ter kompleksnejše gibalne vzorce.

FOTO: Medicofit

Pozna faza kineziologije označuje stopnjo celostne obravnave, v kateri je glavni poudarek na povrnitvi obremenilne kapacitete glede na pacientove želje in vključuje pliometrična gibanja ter športno specifične vzorce gibanja. Po potrebi se opravijo tudi biomehanske analize gibalnih vzorcev in specializirani testi za določanje aktualnega stanja mišično-skeletnega sistema. Cilj postakutne faze je zagotoviti trajnost zdravljenja, kar za pacienta pomeni, da bo izpostavljen znatno manjšemu tveganju za pojav ponovnih težav.

Postrehabilitacijska obravnava omogoča dolgoročno vzdrževanje zdravja

Specialisti klinike Medicofit po zaključenem primarnem zdravljenju svetujejo dolgoročno vzdrževanje ugodnega stanja, kar je možno doseči s procesom dolgoročne fizioterapije ali osebne vadbe. Ta se priporoča še posebej za posameznike s kroničnimi bolečinskimi sindromi in v primerih, ko je vzrok za bolečine degenerativne narave – tipičen primer tega je artroza.

Glavni cilj postrehabilitacije je preprečevanje ponovnih poškodb ali poslabšanje kroničnega stanja. Dolgoročna individualna vadba in fizioterapija omogočata vzdrževanje stabilnega zdravstvenega stanja. Je povsem individualno prilagojena, saj je zasnovana na pridobljenih podatkih med fizioterapevtskim zdravljenjem, s čimer omogoča najboljšo možno učinkovitost.

Veliko lahko za svoje zdravje naredite sami

V kliniki Medicofit verjamejo, da je ustrezna edukacija pacienta ključna za dolgoročno vzdrževanje zdravja. Razumevanje narave mišično-skeletnih poškodb, vzrokov za njihov nastanek in poznavanje možnosti najučinkovitejšega zdravljenja vam lahko pomagata pri uspešnem spopadanju z bolečinami in drugimi simptomi, ki vplivajo na kakovost vašega življenja.

Za ohranjanje zdravja lahko ogromno storite sami z ohranjanjem zdravega življenjskega sloga in redno telesno aktivnostjo. V primeru bolečin in morebitnih poškodb pa se lahko obrnete na specialiste klinike Medicofit, ki vas bodo spremljali na poti h gibanju brez bolečin.

