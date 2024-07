Zelena pljuča Slovenije kot idealna destinacija za aktivne počitnice

Zelena oaza na vzhodnem delu Alp s svojo čudovito naravo, številnimi aktivnostmi na prostem ter prijaznostjo do družin in športnikov privablja obiskovalce vse leto. Če spadate med tiste, ki se letos odločajo za počitnice v gorah namesto ob morju, potem je Pohorje, ki mu pravijo tudi »zelena pljuča Slovenije«, pravi kraj za vas. Tudi adrenalinski navdušenci ne bodo ostali praznih rok, saj ponuja raznovrstna kolesarska doživetja in potepanje med krošnjami dreves. Pohorje je tako idealna destinacija za vse, ki si želijo aktivnega oddiha v neokrnjeni naravi.

Imate raje dolge sprehode ali raje kolesarite? Vas navdušuje zvok brbotajočih potokov, šepetanje stoletnih dreves ali pa uživate v osupljivih razgledih? Vse to in še več vam ponuja ta čudoviti naravni dragulj Slovenije.

Prepustite se čarom narave in doživite nepozabno poletje na Pohorju!

Odkrijte svoj kotiček raja na Pohorju

Doživite mir in lepoto ob Črnem jezeru v pohorskih gozdovih. FOTO: Ivan Majc

Pohorje ponuja neizmerno veliko naravnih lepot. Raziščite zakladnice Pohorja in dovolite, da vas očarajo njegovi skriti kotički. Nadihajte se svežega zraka in ustvarite nepozabne spomine v objemu tega zelenega bisera Slovenije.

Črno jezero, skriti dragulj sredi pohorskih gozdov, že od nekdaj očara obiskovalce s svojo čudovito lepoto. Do njega se lahko sprehodite po številnih pohodniških poteh različnih težavnosti, medtem ko raziskujete osupljivo floro in favno. Letos vas bo še posebej presenetila Rogla z mnogimi novostmi, vključno z ekskluzivnim letno-zimskim adrenalinskim doživetjem. Edinstveno izkušnjo ponuja tudi Pot med krošnjami, kjer boste videli svet skozi oči ptic.

V okolici Ribniškega jezera je dovolj poti za lep družinski izlet. FOTO: Tomo Jeseničnik

Gorskoturistični center Kope je raj za vse ljubitelje pohodništva in kolesarjenja, s široko paleto pustolovščin in dejavnosti v naravi. Najbolj drzni lahko preizkusijo višinske postaje ali bike park.

Na Kopah vas čakajo čudovite pohodniške poti v objemu pohorske narave. FOTO: Ivan Pisar

Ena izmed zanimivejših pustolovščin, ki jo velja doživeti ob kolesarjenju, je tradicionalno splavarjenje na reki Dravi, ki ga lahko doživite v splavarskem pristanu na Gortini pri Muti. Za rekreacijo in sprostitev je priljubljena tudi Čokoladna vas ob reki Dravi, medtem ko vas bo slikovita vasica Ribnica na Pohorju očarala s svojim popolnim odklopom od vsakdanjih skrbi. Ne pozabite obiskati tudi Botaničnega vrta Univerze Maribor, kjer se lahko prepustite čarom naravnega sveta.

Tradicija splavarjenja je na reki Dravi pri Muti še vedno živahna. FOTO: Tomo Jeseničnik

Razvajajte svoje brbončice v Čokoladni vasi ob reki Dravi. FOTO: Čokoladna vas ob Dravi

Doživite TOP destinacijo za aktivnosti na prostem

Za ljubitelje adrenalina ponuja Pohorje nepozabna doživetja na 420 km kolesarskih povezav: gorsko kolesarjenje, spust s kolesi po urejenih poteh in poletno sankanje. Pohorje je prepredeno tudi z urejeno mrežo pohodniških poti. Pripravite se na akcijo, ki vas bo navdušila!

Bike Park Pohorje ponuja odlične poti za gorske kolesarje. FOTO: Bike Park Pohorje Maribor

Adrenalin boste lahko sprostili kar v štirih vrhunskih bike parkih: Bike Park Pohorje Maribor, Bike Park Rogla, Bike Park Kope in Bike Park Trije kralji. Doživite vznemirjenje sankanja po progi PohorJet in sankališča Zlodejevo.

Raziskujte staro mestno jedro Slovenj Gradca s kolesom ali peš in odkrijte čare ene najlepše urejenih slovenskih kolesarskih poti – Štrekna. Pustolovščina vas čaka na vsakem koraku.

Kolesarjenje v slikovitem Slovenj Gradcu FOTO: Ivan Pisar

Bogata zgodovina in veliko kulturne ponudbe

Ste si že kdaj želeli potopiti se v preteklost in spoznati pristno Slovenijo? Na Pohorju vas čaka bogat nabor zgodovinskih in kulturnih zgodb. Raziščite zgodovinske znamenitosti, spoznajte lokalne legende in tradicije, udeležite se kulturnih prireditev in se razvajajte z lokalno kulinariko. Pohorje ni le čudovita destinacija za aktivnosti v naravi, ampak tudi nepozabno kulturno doživetje.

Uživajte v prijetnem vzdušju ob Stari trti v Mariboru. FOTO: Klemen Golob

Prisluhnite zgodbi najstarejše trte na svetu, ki se bohoti v starem mestnem jedru Maribora. Poseben čar izžareva tudi Žička kartuzija, nekdanji samostan »belih menihov«, danes pa oaza sprostitve, prizorišče koncertov in pravljičnih porok. V najstarejšem mestu na Koroškem, Slovenj Gradcu, je zgodovina povsod prisotna. V mestnem jedru ne zamudite rojstne hiše Huga Wolfa, Koroške galerije likovnih umetnosti, Koroškega pokrajinskega muzeja in Medenega raja Perger 1757. V svet neskončnosti vas bo popeljal Center Noordung, ki razkriva skrivnosti vesolja z virtualno resničnostjo, projekcijami in razstavami.

Skrivnosti vesolja so vam na voljo v Centru Noordung v Vitanju. FOTO: Miha Matavž

Žička kartuzija je nekdanji samostan, danes pa mesto za sprostitev, pobeg od vrveža. FOTO: Matej Nareks

Osvežite se v objemu pohorske narave

Če ste bolj za mirne trenutke, vas bodo navdušili številni izviri in slapovi, kjer se lahko ustavite, prisluhnete naravi in uživate v trenutku. Prav tako lahko obiščete slikovite gozdne poti, se sprostite ob spokojnih jezerih in se popolnoma prepustite terapevtskemu učinku narave.

Sprostite se v čarobnem bazenskem kompleksu Aqualatio v Slovenj Gradcu. FOTO: Bazenski kompleks Aqualatio

Osvežite se lahko v čarobnem bazenskem kompleksu Aqualatio v Slovenj Gradcu, občutite harmonijo naravnega jezera Vodnega parka Radlje ob Dravi ali se razvajajte ob zdravilni termalni vodi v Termah Zreče.

Osvežite se v bazenih v Termah Zreče. FOTO: Unitur

Za dodaten odmerek razvajanja pa se potopite v ogrevan bazen z naravno pohorsko vodo v Pohorje Village Wellbeing Resort, kjer se vaše telo in duša združita v popolni sprostitvi. Odkrijte čarobnost in energijo, ki ju ponuja Pohorje, ter se prepustite brezskrbnemu užitku!

Nepozabno kulinarično potovanje po okusih Pohorja

Raziščite lokalne kulinarične čare in se prepustite gostoljubnosti domačinov, ki vas bodo navdušili z okusi, ki bodo vaše brbončice popeljali na nepozabno kulinarično potovanje!

Na Festivalu Stare trte boste spoznali zgodbo najstarejše trte na svetu. FOTO: Klemen Golob

Pestro in raznoliko izbiro ponuja več ponudnikov, posebno doživetje pa so tudi planinske koče. In ko se dan prevesi v večer, vas bodo na Pohorju pričakali čarobni sončni zahodi, ki vas bodo osupnili s svojo lepoto.

Zakaj bi čakali do jutri? Pridite že danes, pričakujejo vas z odprtimi rokami. Naj vas narava, kultura in gostoljubnost Pohorja očarajo in navdihnejo za nove poletne dogodivščine. Naj se letošnje poletje zapiše v vaš spomin kot nepozaben čas, preživet v srcu Pohorja.

Naročnik oglasne vsebine je Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor