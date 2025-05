Zgodba, ki nam je v navdih: Tako sta si oče in sin življenje obrnila na glavo

Si predstavljate, da bi vse življenje z nelagodjem pristopali do ljudi? Da bi v družbi skrivali svoj nasmeh in raje ostajali resni, čeprav je najboljši šaljivec v skupini povedal smešno šalo? In si predstavljate, da bi se morali vedno znova odreči dobremu zrezku, burgerju ali kateri koli specialiteti, ki zahteva malo bolj odločen ugriz? In ali si predstavljate, da bi morali večji del svojega življenja preživeti v zobozdravstveni ordinaciji – v strahu in s prepričanjem, da za vas ne obstaja optimalna rešitev?

Ste večkrat prikimali z glavo in vzdihnil, češ, saj to je moja zgodba? Pravzaprav je to tudi zgodba očeta in sina – Cirila in Gregorja Kozjeka, ki sta še do nedavnega mislila, da bo njuno življenje obsojeno na slabe zobe, zanič hrano in sramežljive nasmehe. Vse dokler v njuno življenje ni vstopil dr. Zdenko Trampuš iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA.

Ciril Kozjek: Žal mi je, da tega nisem naredil že prej

Prvi v družini, ki je sedel na stol znamenitega dr. Trampuša, je bi Ciril, ki priznava, kako težavno je bilo njegovo življenje pred srečanjem z dr. Trampušem. »Nosil sem protezo, ki me je zelo motila, saj nisem imel ne pravega ugriza ne okusa,« se spominja g. Kozjek, ki je pred sedmimi leti prvi občutil, kaj je to čvrst in odločen ugriz. »Danes ne razmišljam več, kaj bom jedel in kako bom jedel. Sedem za mizo in jem. Sem vesel in zadovoljen.«

Ciril Kozjek FOTO: Črt Piksi

Ciril Kozjek je pred sedmimi leti v Zagreb odpotoval z eno samo željo – da bi mu dr. Trampuš povrnil fiksne zobe in nasmeh, podoben tistemu, ki ga je imel v mladih letih. »Gospod Kozjek je prišel s prošnjo, da bi rešili težavo, ki ga je mučila večji del življenja. S protezo ni imel pravega okusa, ni bilo občutka za temperaturo, hrano in vse drugo, zato smo se odločili za metodo, ki se imenuje All-on-4,« se prvega srečanja s Kozjekom danes spominja dr. Trampuš.

»Ker ni imel dovolj čeljustne kosti, v katero bi lahko namestili klasične vsadke, smo uporabili drugačno metodo, implantate maksilofacialne regije, torej obraza. Konkretno so to zigomatični implantati, ki so nekoliko daljši in so nameščeni v ličnico oziroma v zigomatično kost,« razloži razloge, zaradi katerih se je odločil točno za to metodo zobnih vsadkov. Če namreč v čeljusti ni dovolj kosti, je treba poiskati drugo kost, ki je dovolj močna, da stabilizira in nosi funkcijo prihodnjih zob. Tako so naredili pri gospodu Kozjeku.

»Po vstavitvi takšnih vsadkov se močno izboljša žvečenje in na splošno funkcije, povezane z zobmi, kar prispeva h kakovosti življenja in samozavesti. Ni več potrebe po tem, da bi bili pacienti v zadregi, ko jedo, ali skrivali svojo protezo.« Takšno je tudi danes življenje našega zadovoljnega sogovornika, ki ne more prehvaliti rezultatov in življenja z novimi zobmi: »Zaradi novih zob se počutim prerojenega. Vložek je resnično zanemarljiv v primerjavi z življenjem, ki je zdaj čisto drugačno.«

Ciril in Gregor sta med operacijo brezskrbno dremala V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA pacientom omogočajo analgosedacijo. To pomeni, da pacienti med postopkom brezskrbno spijo. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo. To je posebej priporočljivo pri zahtevnejših posegih ali za tiste paciente, ki se izrazito bojijo.

Gregor Kozjek: Tudi jaz sem drugačen, bolj samozavesten

Težave z zobmi so žal družinska dediščina. Tudi Cirilov sin se je že od otroštva spopadal s krhkimi in lomljivimi zobmi. Vse se je začelo že v najstniških letih, pri 48 pa je spoznal, da tako ne bo šlo več naprej. Očetova odlična izkušnja v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu ga je opogumila, da je tudi sam poskrbel za zdravje svoje ustne votline. »Ko sem videl očeta, kako je zadovoljen, sem se tudi sam odločil, da želim spremembo,« nam je povedal Gregor, ki danes, nekaj mesecev po prvem obisku pri dr. Trampušu, žari in kar ne more skrivati nasmeha. »Življenje se mi je res popolnoma spremenilo. Tudi jaz sem drugačen, bolj samozavesten.«

Gregor Kozjek in dr. Trampuš FOTO: Jože Suhadolnik

»Gospod Kozjek je k nam prišel s precejšnjim strahom in nezaupanjem do naše stroke – torej do zobozdravstva. Če pacienta ne obravnavaš kot človeka, ampak kot številko, potem dobiš tak rezultat – prestrašenega pacienta z zelo slabim stanjem in uničenimi zobmi,« se prvega srečanja z Gregorjem Kozjekom spominja dr. Zdenko Trampuš, ki v svoji kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu zdravi najbolj kompleksne primere brezzobosti. Gregor Kozjek je tisti primer pacienta, ki je že obupal nad tem, da bi kdaj lahko normalno jedel in se smejal – vse dokler ni sedel na stol znamenitega mojstra implantologije.

Dr. Trampuš je gospodu Kozjeku obnovil vse tiste zobe, ki jih je lahko rešil, druge pa nadomestil z vrhunskimi implantati. »Zaradi pomanjkanja kosti v zgornji čeljusti smo uporabili t. i. lobanjske oziroma pterigoidne implantate, ki so nam služili kot skrajni nosilci, spredaj smo na vsaki strani vstavili še po dva implantata, da smo zagotovili tako imenovane žvečilne centre.« Na ta način niso poskrbeli le za lep videz novega nasmeha, ampak za takšno funkcionalnost, kakršne Gregor do zdaj sploh še ni poznal.

dr. Trampuš je očetu in sinu izboljšal življenje. FOTO: Jože Suhadolnik

Gregor je v pol leta imel kar tri operacije, vse so potekale pod analgosedacijo, torej v stanju polzavesti. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA namreč izstopa tudi po tej storitvi in tako pacientom olajša odločitev za posege, saj je prav strah eden glavnih razlogov, da marsikdo tako dolgo odlaša. Okrevanje je potekalo neverjetno hitro, niti en dan ni preživel brez zob, saj je vsakič domov odšel z začasnimi zobmi, dokler po nekajmesečnem zdravljenju ni odšel domov z novimi, bleščečimi zobmi.

»Počutim se kot nov človek,« je Gregor danes veliko bolj nasmejan kot nekoč in prav rad pokaže, kako se mu zobje bleščijo. »Končno lahko normalno jem in ugriznem tudi v kakšno bolj trdo hrano.«

Z vrhunskimi zobnimi vsadki do nasmeha, kot ga imata Ciril in Gregor

Zobni vsadki so ena večjih revolucij v stomatologiji. »V zadnjih 50–60 letih je to zagotovo najboljši dosežek znanosti in tehnologije, ki ga imamo na voljo, da lahko pomagamo svojim pacientom,« pravi dr. Trampuš, ki je prepričan, da so implantati najboljša izbira za pacienta, ki mu manjkajo zobje. »Z vsadki pacientom zagotovimo stalne, fiksne zobe ter dosežemo udobno žvečenje in naraven videz zob,« je prepričan dr. Trampuš, ki v svoji kliniki pacientov zagotavlja kar šest vrst zobnih vsadkov – od enostavnih do sofisticiranih rešitev, kot so metoda All-on-4 in zigomatični vsadki. Vsaka vrsta vsadkov zagotavlja različne prednosti, ki pacientom omogočajo, da si povrnejo naraven nasmeh in funkcionalnost.

Najbolj revolucionarna metoda zdravljenja je All-on-4; gre za resnično inovativno rešitev za brezzobost, saj pacienti lahko nove zobe dobijo v samo enem dnevu.

FOTO: Jože Suhadolnik

Gre za minimalno invaziven postopek, ki izkorišča naravno kostno strukturo. Ključne prednosti te metode so hitra rehabilitacija, dolgotrajni rezultati ter ponovna vzpostavitev funkcionalnosti in estetike zob. Je idealna izbira za tiste, ki so zaradi parodontoze izgubili večino zob. S štirimi vsadki v eni čeljusti omogočajo stabilno in trajno rešitev, ki povrne funkcionalnost in estetiko nasmeha.

Velik izziv v implantologiji je pomanjkanje kosti, ki je pogosto posledica dolgotrajne parodontoze. V takšnih primerih je metoda Zygoma All-on-4 idealna, saj se implantati pritrdijo v lično kost (zygoma), kar omogoča stabilno in trajno rešitev, brez potrebe po zahtevnih presaditvah kosti.

Za paciente, ki imajo hudo atrofijo kosti in pri katerih klasični vsadki niso mogoči, so subperiostalni in pterigoidni implantati najboljša možnost. Prvi so prilagojeni posameznemu pacientu in se namestijo neposredno na kost, pterigoidni implantati pa se sidrajo v zadnji del zgornje čeljusti, kar omogoča stabilno in trajno rešitev tudi v najzahtevnejših primerih.

