Čudežni pisalni strojček

Priča smo bitki za interpretacijo nove »pametne« tehnologije, ki jo prinaša revolucija na področju umetne inteligence. Vse nas zelo zanima, kako pravilno razumeti prihod številnih novih inteligentnih orodij, ki vstopajo v naš vsakdan. Sprašujemo se, kako nove storitve ustrezno ovrednotiti, kako jih nadzorovati, kdo ima od njih resnične koristi in kakšna so dejanska tveganja, povezana z njihovo uporabo?

Na voljo imamo več različnih razlag, kaj nam nova tehnologija dejansko prinaša. Od tega, da je umetna inteligenca le orodje za množično krajo avtorskih stvaritev in sredstvo zlobnih korporacij ter pokvarjenih režimov za zavajanje ljudi, do tega, da nam bodo nova pametna orodja pomagala rešiti ključne probleme človeštva. Nekaterim ni všeč, da inteligentni sistemi prevzemajo progresivne vrednote vključevanja in enakosti, drugi vidijo težavo v pomanjkljivi transparentnosti in lastništvu velikih podjetij.