Dekolonizacija je nova črna

Ni močnejše metafore od metafore šibkega Davida, ki se zoperstavi mogočnemu Goljatu. Zato ni presenetljivo, da se je v palestinskem gibanju za osvoboditev, ki ga je genocid v Gazi spet postavil v prvi medijski plan, prepoznal celoten globalni jug, kjer skoraj ni države brez izkušnje kolonializma in njegove bogate neokolonialne zapuščine.

Kot prva se je v slikah iz Gaze prepoznala moralna avtoriteta za vprašanja apartheida Južna Afrika, ki je Izrael peljala pred mednarodno sodišče.

V izraelski oznaki Palestincev za »človeške živali« odmevajo izjave zahodnih politikov, ki z enakim jezikom naslavljajo migrante globalnega juga od Mehike do Argentine, od Maroka do Etiopije, od Sirije do Kitajske. Solidarizacija s Palestinci se zliva na globalni sever, kjer so nebelske populacije v sionizmu ugledale drugo plat dobro znanega kovanca – rasizma, kakršnega proizvaja belski supremacizem od protimigrantske Evrope do sistemsko rasističnih ZDA.