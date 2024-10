(KOLUMNA) Demokratizacija

V nadaljevanju preberite:

Od časa do časa velja obiskati spletišče Razvezani jezik, kjer domuje prosti slovar žive slovenščine. Ob obisku se iskalcu določenega gesla lahko zgodi, da po nekaj klikih pristane na videz zelo daleč od mesta, kjer je naredil prvi korak. Klik, klik, in že je tu geslo učiteljske bokalce. Asociacije zalivajo možgane. Vendar je slovar neizprosen: učiteljske bokalce so sopomenka za Zavod RS za šolstvo. Slovar doda razlago: stare ljudi prestavijo v dom ostarelih na Bokalce, učitelje, da ne delajo škode na šoli, preselijo na zavod za šolstvo.