(KOLUMNA) Rdeči včerajšnji, zeleni jutrišnji svet

Pred dobrim stoletjem se je nedaleč od nas, v deželi, ki je bila še malo prej skupna, zgodila urbanistično-arhitekturna poteza, ki še zdaj navdušuje tudi prostorsko najrazvitejše države po vsem svetu.

Das Rotes Wien, rdeči Dunaj, je celostni reformni urbanistično-arhitekturno-družbeni načrt, ki je potekal od leta 1919 do leta 1934 in je dunajski občini omogočil gradnjo več kot 62.000 stanovanj in 5200 stanovanjskih sosesk, skupaj s pripadajočimi kulturnimi, športnimi, oskrbnimi projekti, vrtovi, parki, bazeni, javnimi površinami in domišljenim javnim prometom.

Stoletje pozneje to gradnjo občudujemo kot temelj učinkovite stanovanjske politike mesta, ki precej pripomore h kakovosti bivanja. Dunaj je letos že četrtič zapored izbran za »najprijetnejše mesto za bivanje« po svetovnem izboru EIU revije The Economist. Kako in na kakšnih temeljih se načrtovanja mesta lotevajo najboljši na svetu, čisto blizu nas?