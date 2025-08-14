Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

V nadaljevanju preberite:

Ulice srbskih mest so sinoči znova napolnile množice ljudi, ki so nezadovoljne s stanjem v državi. Na ulice so šli tudi podporniki režima Aleksandra Vučića in prišlo je do spopadov med podporniki in nasprotniki oblasti. V Novem Sadu so celo zažgali sedež vladajoče stranke, po poročanju režimskih medijev je bilo poškodovanih več kot 60 podpornikov SNS.

Potem, ko so se nedavno oblastem naklonjeni silaki v črnem v prestolnici Vojvodine, Novem Sadu, spopadli z domačini, ki jih je zmotilo, da nepovabljeni nacionalisti na njihove zgradbe pleskajo barve srbske zastave, se strasti še niso ohladile. Spopadi med podporniki in nasprotniki oblasti so se nadaljevali tudi na sinočnjih protestih po številnih srbskih mestih.