(KOLUMNA) Brez Drame

»Imam samo dve možnosti: ali bom žalovala za tistim, kar je nekoč bilo, ali pa podprla to, da za naslednjih sto let zgradimo novo in sodobno gledališče. O tem zame ne more biti dvoma, absolutno sem za drugo možnost. Neizmerno pa spoštujem ta prostor, te stene, te niše, v katerih so številni ljudje pred mano gradili duha Drame. To je najpomembneje, ljudje so tisti, ki prostor naselijo in ga osmislijo. Čisto vsak dan se poslavljam … Hkrati pa se tudi sprašujem, kako bo, ko bo hiša obnovljena. In najbolj od vsega me skrbi, kdaj bo to. Koliko časa bo trajalo vmesno obdobje, ko bomo igrali v nadomestnih prostorih, ki niso gledališki? Ko pomislim, koliko časa so obnavljali Opero, sem pesimist. Nihče namreč ne ve, kaj se še lahko zaplete.« Tako je svoja občutja povzela igralka Polona Juh v čudovitem intervjuju, ki ga je naredila Petra Pogorevc in smo ga letos spomladi objavili v reviji Outsider.