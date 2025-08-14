  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Poklici v lesni industriji bodo v prihodnje še bolj iskani, predvsem profili, ki združujejo tradicionalna znanja z digitalnimi kompetencami. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Poklici v lesni industriji bodo v prihodnje še bolj iskani, predvsem profili, ki združujejo tradicionalna znanja z digitalnimi kompetencami. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    14. 8. 2025 | 06:00
    4:05
    A+A-

    Na strokovnih srečanjih o lesu je vedno znova poudarjeno, da to surovino v Sloveniji še vedno premalo izkoriščamo, in tudi, kot poudarja državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan, da ima lesna panoga ob zalogah te surovine ključno vlogo pri gospodarskem in trajnostnem razvoju Slovenije. Mnogi upajo, da bodo nove generacije ta potencial uresničile z inovativnimi pristopi, novimi načini uporabe lesa in z uporabo novih tehnologij.

    Slika lesne industrije skozi podatke statističnega urada je večplastna. V obdelavi in predelavi lesa, proizvodnji izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ter v proizvodnji pohištva je lani po še začasnih podatkih poslovalo 3480 podjetij s 14.800 zaposlenimi. Ob vsakoletnem povečevanju števila podjetij in zmanjševanju zaposlenih od leta 2021 je panoga lani dosegla nekoliko višji čisti prihodek od prodaje kot leto pred tem, znašal je 1,776 milijarde evrov. K rasti je pripomogel pohištveni del lesne industrije, preostanek je že drugo leto zapored nekoliko upadel. Podoben trend je pri ustvarjeni dodani vrednosti, ki se je lani ustavila pri nekoliko več kot 585,8 milijona evrov. Zanimiv podatek z vidika razvojne naravnanosti panoge je morda vrednost investicij v stroje in opremo. Ta je bila leta 2023 (zadnji dostopni podatek) za skoraj 40 odstotkov višja kot leta 2021, in podjetja so v to vložila skupaj 122 milijonov evrov.

    Eden od izzivov v lesni industriji je pomanjkanje kadra z ustreznimi znanji in spretnostmi. Poklicni barometer zavoda za zaposlovanje za prihodnje leto ocenjuje, da bodo delodajalci na skoraj vseh področjih lesne industrije iskali več delavcev, kot jih bo na trgu dela. Pri tem omenjajo poklicne profile, kot so monter pohištva, montažnih hiš in senčil, gozdar, mizar različnih specialnosti, med katerimi so tudi stavbni, pohištveni in strojni. Podatki o vpisih na srednje poklicne in strokovne šole lesnih smeri ne kažejo, da bi se brez posredovanja kadrovska slika lahko kaj bistveno spremenila. Na portalu ministrstva za izobraževanje je v evidenci razpisanih mestih za šolsko leto 2025/2026 približno 1100 namenjenih za poklice, kot so mizar, lesarski tehnik, obdelovalec lesa, tesar in gozdar, in samo v desetih programih od skoraj 40 po vseh šolah v Sloveniji so se mesta že zapolnila s prijavami, v preostalih je prostih še približno 280 mest.

    Motivacija že sam material

    O kadru in priložnostih za mlade v lesni industriji smo se pogovarjali s podjetjema Lumar in Jezeršek Stopnice, ki sta bili predlani oziroma lani med nominiranimi podjetji za Delovo podjetniško zvezdo. V Lumarju zaposlujejo približno sto sodelavcev, z nenehnim razvojem trajnostne in krožne poslovne strategije pa načrtujejo odpiranje novih delovnih mest, predvsem na tehničnih področjih. Pravijo, da je največji izziv pridobivanje usposobljenega, specializiranega kadra, tako v proizvodnji kot v tehničnem sektorju, pri pripravi dela. To poskušajo reševati s sodelovanjem z izobraževalnimi ustanovami in predstavitvami.

    Sodelovanje z mladimi že v času šolanja direktor podjetja Jezeršek Stopnice Jernej Jezeršek opisuje kot prenos znanja, ki se dolgoročno zelo obrestuje. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Sodelovanje z mladimi že v času šolanja direktor podjetja Jezeršek Stopnice Jernej Jezeršek opisuje kot prenos znanja, ki se dolgoročno zelo obrestuje. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Na takšen način so dejavni tudi pri Jezeršek Stopnicah, kjer je zaposlenih 25 ljudi, poleg stalne ekipe je pri njih na praksi tudi veliko dijakov in študentov lesne smeri – za zdaj jih je 15 iz različnih letnikov srednje šole in fakultet. Sodelovanje z mladimi že v času šolanja direktor podjetja Jernej Jezeršek opisuje kot prenos znanja, ki se dolgoročno zelo obrestuje. Fluktuacija v podjetju je majhna, zato s kadrom nimajo večjih težav. »Delo v lesni industriji omogoča ustvarjalnost, delo z naravnim in prijetnim materialom ter opazne rezultate,« pravi Jezeršek o tem, zakaj je panoga zanimiva za mlade. Poleg tega je delo zelo raznovrstno, saj poteka tako v delavnici, na sodobnih strojih, kot na terenu, kjer izvajajo montaže, ter v pisarnah, v katerih projektirajo, izrisujejo ter programirajo.

    Projekti, ki odmevajo

    »Posebnost pri nas je, da so vsi izdelki unikatni. Vsak projekt predstavlja nov izziv, zato kombiniramo sodobne tehnologije s tradicionalno ročno obdelavo lesa,« pravi sogovornik. Marsikateri projekt zahteva popolno angažiranost celotne ekipe – od načrtovanja do tehnične izvedbe in iznajdljivosti pri montaži. »Posebno ponosni smo na projekte z velikimi zahtevami kupcev v tujini in doma, kjer ni možnosti za napake. Radi povemo, da smo delali za prepoznavne Slovence in svetovno znane osebnosti. Ko naš izdelek postane del zgodbe nekoga takšnega, je to še dodatna motivacija in vir ponosa v naši ekipi,« pojasnjuje Jezeršek.

    Dobrega mizarja odlikujejo natančnost, zanesljivost, odgovoren odnos do dela, občutek za material in estetiko, prostorska predstava, poleg tega pa tudi tehnično znanje in ročne spretnosti ter k rešitvam usmerjeno razmišljanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Dobrega mizarja odlikujejo natančnost, zanesljivost, odgovoren odnos do dela, občutek za material in estetiko, prostorska predstava, poleg tega pa tudi tehnično znanje in ročne spretnosti ter k rešitvam usmerjeno razmišljanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    V Lumarju dodajajo še trajnostni vidik lesa. Poudarjajo, da mlade vse bolj privlačijo podjetja, ki imajo močne trajnostne vrednote, sodobne tehnologije in fleksibilne delovne pogoje. »Pri Lumarju izstopamo prav po tem, saj gradimo skoraj ničenergijske objekte iz lesa, razvijamo lastne inovativne trajnostne rešitve in zaposlenim omogočamo osebni ter strokovni razvoj,« so povedali. Podjetje je v zadnjih 20 letih spremenilo podobo montažne gradnje v Sloveniji tako na tehnično-tehnološkem kot arhitekturnem področju, kar je prineslo tudi številne večje in odmevne projekte. Med njimi je bila gradnja slovenskega paviljona za svetovno razstavo Expo Milano 2015, ki so ga po končanem dogodku prenesli ob soboško jezero kot paviljon Expano.

    »To je izjemen primer odlične prakse krožnega gospodarstva, pri katerem smo s sodelavci dokazali moč slovenskega znanja in sodelovanja pri trajnostni gradnji z lesom,« poudarjajo. Izpostavljajo še gradnjo vrtca iz slovenskega masivnega sistema iQwood v Selnici ob Dravi, ki je prvi večji javni objekt iz slovenskega lesa, gradijo pa tudi turistični objekt Sončno polje v Prekmurju.

    Priložnost za uspešno kariero

    Pri Lumarju, ki ga vodi Marko Lukić, gradijo skoraj ničenergijske objekte iz lesa, razvijajo lastne inovativne trajnostne rešitve in zaposlenim omogočajo osebni ter strokovni razvoj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Pri Lumarju, ki ga vodi Marko Lukić, gradijo skoraj ničenergijske objekte iz lesa, razvijajo lastne inovativne trajnostne rešitve in zaposlenim omogočajo osebni ter strokovni razvoj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Na vprašanje, kaj odlikuje dobrega mizarja, so si v obeh podjetjih enotni: natančnost, zanesljivost, odgovoren odnos do dela, občutek za material ter estetiko, prostorska predstava, poleg tega pa tudi tehnično znanje in ročne spretnosti ter k rešitvam usmerjeno razmišljanje. Pomembne so tudi potrpežljivost, pripravljenost na sodelovanje z drugimi ter učenje, še posebno pri delu z vedno bolj digitaliziranimi procesi, ter, ne nazadnje, samoiniciativnost.

    Prav tako verjamejo v svetlo prihodnost panoge, tako zaradi trajnostnega vidika kot zaradi surovine, ki jo je v Sloveniji v izobilju, uporaba pa se spodbuja. »Poklici v naši panogi bodo v prihodnje še bolj iskani, predvsem profili, ki združujejo tradicionalna znanja z digitalnimi kompetencami,« pravijo v Lumarju. Mladi lahko pričakujejo stabilno zaposlitev, možnost napredovanja in občutek smisla v svojem delu, saj sodelujejo pri ustvarjanju trajnostnih domov prihodnosti in uresničevanju sanj kupcev. Jernej Jezeršek dodaja: »Še posebno tisti, ki se ne izgubijo v povprečju, ampak se specializirajo za določen izdelek ali izstopajo s kakovostjo izdelave in celotne storitve, imajo odlično priložnost, da si ustvarijo prepoznavno, uspešno kariero.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Dva milijona za mikro podjetja v lesarstvu

    Čas za prijavo za finančne spodbude se izteče 27. avgusta.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Le 21 odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi uporablja UI

    Podjetja v Sloveniji zamujajo vlak, samo petina jih uporablja podatkovne tehnologije in UI. Nujna so podjetjem prilagojena, praktična usposabljanja.
    Milka Bizovičar 17. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2025pokliciinovacijelesarska industrija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Nasilje režimskih lojalistov med sinočnjimi uličnimi protesti v Srbiji je bil poskus sprožiti državljansko vojno, ocenjujejo vodje študentskih upornikov,
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o zaščiti živali

    Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

    Lastnikom psov ob neupoštevanju predpisov grozi celo do 1200 evrov globe. Kdo vse izvaja nadzor?
    Manja Pušnik 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić ob Baltiku enkrat, a na polno, ostali brez zavor

    Selektor Sekulić je prečrtal Zorana Dragića in dvignil veliko prahu. Luka ne bo igral obeh tekem, stanje kolena Marka Padjena dobro.
    Nejc Grilc 14. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o zaščiti živali

    Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

    Lastnikom psov ob neupoštevanju predpisov grozi celo do 1200 evrov globe. Kdo vse izvaja nadzor?
    Manja Pušnik 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić ob Baltiku enkrat, a na polno, ostali brez zavor

    Selektor Sekulić je prečrtal Zorana Dragića in dvignil veliko prahu. Luka ne bo igral obeh tekem, stanje kolena Marka Padjena dobro.
    Nejc Grilc 14. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo